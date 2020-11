Slovácko rozhodlo o výhře nad Opavou třemi góly v první půli

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka vyhráli v 9. kole první ligy nad Opavou 3:1. Domácí rozhodli třemi góly mezi 14. a 27. minutou, kdy se trefili Stanislav Hofmann, Lukáš Sadílek a Milan Petržela. Hosté vzápětí snížili po trefě Lukáše Holíka. Tým z Uherského Hradiště zvítězil v posledních dvou domácích ligových zápasech a dal v nich osm branek. Naopak Opava potřetí za sebou prohrála, v posledních dvou kolech inkasovala devět gólů a v neúplné tabulce má stejně bodů jako poslední Příbram. Kvůli opatřením proti koronaviru se hrálo bez diváků.

Ve třetí minutě se dostali do první šance hosté, ale Zavadilův roh poslal ze slibné pozice Žídek pouze do náruče Bajzy. Tato akce odstartovala nápor domácího celku, který v lize nastoupil počtvrté za sebou doma.

K první trefě zápasu výrazně přispělo nedorozumění brankáře Fendricha s Žídkem. Hostující kapitán ve 14. minutě nadzvedl centr Sadílka mimo dosah gólmana a obránce Hofmann měl pár metrů před bránou cestu k otevření skóre velmi usnadněnou.

Slovácko se po vedoucím gólu uklidnilo. Po centru Klimenta měl šanci na zvýšení Petržela, ale ještě neuspěl. Druhý gól padl až ve 24. minutě po centru Havlíka, který zblízka usměrnil mezi tyče Sadílek. Povedenou půlhodinu Slovácka pak zakončil Petržela třetí brankou v rozmezí 13 minut po kolmém pasu od Hellebranda.

Malou naději dal Opava domácí gólman Bajza. Ve 29. minutě nesmyslně mimo vápno přihrál hostujícímu Holíkovi, který z těžkého úhlu trefil prázdnou branku a snížil.

Hosté nesložili zbraně ani po přestávce. Snažili se využít každou možnost k útoku, ale pevná obrana domácících je zpočátku k ničemu vážnějšímu nepouštěla.

Až v 70. minutě se dostal ke slibné střele střídající Rataj, ale pálil vedle. Gól měl poté na hlavě druhý čerstvý hráč Ščudla, ale také netrefil branku. Pojistku mohl na druhé straně přidat rovněž střídající Juřena, který ten zase nechal vyniknout Fendricha. Opava venku v lize nezvítězila už 21 zápasů.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Vstup do utkání byl výborný. Vést po 27 minutách 3:0 je dobré, ale byly tam i věci, které jsme měli řešit jinak. Následný inkasovaný gól ovlivnil náš výkon, gólmana jsem kritizoval za jeho laxnost. Nechali jsme je snížit, trochu to s námi zamávalo. Před tím gólem jsme chodili hladce do jejich obrany, pak už ne. Ve druhé půli jsme měli zase hrát víc my, dobré je, že jsme nedostali gól. Jsme spokojeni se třemi body, ale ne s hrou od stavu 3:0. Kdybychom gól nedostali, skončilo by to vyšším vítězstvím."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Rozhodnuto bylo už do 30. minuty. Prvních pět minut jsme sice začali aktivně, chtěli jsme tak hrát celý zápas. Ale co jsme pak dostali za góly, to je neskutečné. Já tomu fakt nerozumím. To pak můžete mít systém, jaký chcete a nic to není platné. Ale samozřejmě jsem za to zodpovědný já. Organizace hry chyběla při prvním gólu, pak přišel druhý a celé se to zbořilo. Trochu jsme se nadechli po naší trefě. Po přestávce jsem tam dal tři útočníky, něco jsme tam měli, ale na zvrat to nestačilo. Snaha byla, ale zápas rozhodly naše hloupé chyby. Teď máme dva zápasy doma a ty napoví, jak na tom budeme."

1. FC Slovácko - SFC Opava 3:1 (3:1)

Branky: 14. Hofmann, 24. Sadílek, 27. Petržela - 29. Holík. Rozhodčí: Marek - Kotík, Hock - Lerch (video). ŽK: Didiba (Opava). Bez diváků.

Slovácko: Bajza - Šimko (89. Kalabiška), Hofmann, Kadlec - Reinberk, Daníček, Hellebrand (66. Navrátil), Havlík - Petržela (71. Jurečka), Kliment (71. Cicilia), Sadílek (89. Kubala). Trenér: Svědík.

Opava: Fendrich - Didiba, Žídek, Večerka - Hrabina (46. Ščudla), Tiéhi, Zavadil, Texl (67. Rataj), Mondek - Dordič, Holík (67. Juřena). Trenér: Skácel.