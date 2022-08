Slovácko porazilo Hradec Králové 1:0 a poprvé v lize vyhrálo

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili ve druhém kole první ligy nad Hradcem Králové 1:0. Jedinou branku zápasu vstřelil v 58. minutě Vlastimil Daníček, hosté hráli od začátku druhé půle bez vyloučeného Adama Gabriela. Tým z Uherského Hradiště tak po úvodní remíze 2:2 v Brně v sezoně nejvyšší soutěže poprvé zvítězil. Naopak "Votroci" nenavázali na výhru 1:0 nad Slavií z prvního kola.

Domácí trenér Svědík udělal oproti čtvrteční porážce 0:3 na hřišti Fenerbahce Istanbul v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy hned šest změn v základní sestavě. V ní poprvé nastoupila i letní posila Kozák, ale chyběli veteráni Kadlec, Petržela či Kalabiška.

Na útočném elánu slováckého týmu se změny moc neprojevily, po deseti minutách hry se do střeleckých příležitostí dostali Šašinka s Kozákem, ale brankáře Reichla nepřekonali. V 16. minutě Kozák sklepl míč na nabíhajícího Šašinku a ten trefil tyč.

Hradec se musel soustředit na obranu, která pod domácím náporem dostávala zabrat. Východočeši jen sporadicky pronikali před gólmana Ngyuena, výjimkou byla hlavička Gabriela po rohu.

Ve 23. minutě bylo Slovácko opět blízko gólu, když Trávníkův centr na Kozáka srazil obránce Čech na břevno. Slibný náznak měla další spolupráce domácích útočníků, ale Šašinkova koncovka nebyla přesná, podobně jako přímý kop Holzera v nastaveném čase.

V prvních vteřinách druhé půle byl za faul a druhou žlutou kartou vyloučen Gabriel. Jeho spoluhráč Vašulín v 51. minutě trefil po rohu tyč, což byla na dlouhou dobu poslední ofenzivní akce hostů.

Slovácko zahájilo přesilovku hodně aktivně. Dva pokusy Trávníka ještě úspěchem neskončily, Kohút po rohu potřetí v zápase zamířil do tyčky, ale odražený míč v 58. minutě poslal do sítě Daníček. Jednatřicetiletý obránce dal gól i v předchozím vzájemném střetnutí v nadstavbě minulé sezony (3:0).

Vedoucí gól přinesl domácím klid a také více kreativity v útoku. Blízko ke své premiérové trefě v dresu Slovácka byl Kozák, Trávníka opět vychytal výborný Reichl a Petržela se zbytečně "ukličkoval".

Tlak mužstva z Uherského Hradiště v závěru nepolevil, i když se hosté i v deseti snažili o vyrovnání a nebezpečně pálil Vašulín. Poslední minuty však měli v režii domácí a výhru v pohodě uhájili.

Slovácko tak porazilo Hradec ve třetím soutěžním duelu za sebou bez inkasované branky a doma bodovalo poosmé v řadě. Východočeši protáhli čekání na venkovní výhru na šest ligových zápasů.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Byli jsme v celém zápase lepším mužstvem. Když jsme skládali sestavu, tak jsme zohledňovali nejen pohárové zápasy s Fenerbahce, ale i vytížení dalších hráčů, aby byli v permanenci. Z taktických důvodů jsme nastoupili se dvěma útočníky, chtěli jsme dostat do hry dva vysoké hráče. Kozák i Šašinka šance vytvářeli, akorát mně vadily naše standardní situace, to byla dnes tragédie a ukázalo to, jak moc nám i v tomto ohledu chybí Havlík. Ve druhé půli jsme měli početní převahu, ale naše hra byla moc hektická, měli jsme dát druhý či třetí gól a dohrát to ve větším klidu. Jsem rád za výhru, spravili jsme si náladu za nepovedené vystoupení na Fenerbahce."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Vítězství Slovácka bylo zasloužené, o tom nelze pochybovat. Mělo více šancí, nám se nepovedl první poločas, čekali jsme, že domácí budou chtít po bodu v Brně vyhrát. Nasadili čerstvé síly, s tím jsme počítali a byli na to připraveni, ale nereagovali jsme na to dobře, dostali jsme se do zápasu až ve druhé půli, kdy jsme hráli v deseti. Za hru v oslabení bych kluky pochválil, byla to taková truc reakce, držel nás gólman Reichl a sahali jsme po bodu. Dali jsme tomu všechno. Na Gabriela se nezlobím, stal se určitou obětí, podle mě to bylo necitlivé, ale nechci dělat účet bez hostinského, na videu jsem faul, za který byl vyloučen, neviděl."

1. FC Slovácko - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 58. Daníček. Rozhodčí: Berka - Vlček, Mokrusch - Kocourek (video). ŽK: Daníček, Petržela, Duskí - Kodeš, Gabriel, Harazim, Čech, Koubek (trenér). ČK: 46. Gabriel (Hradec Králové). Diváci: 4202.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Tomič (73. Sinjavskij), Hofmann (88. Kadlec), Daníček, Šimko - Kohút (63. Duskí), Trávník, Ljovin, Holzer (63. Petržela) - Kozák (73. Kalabiška), Šašinka. Trenér: Svědík.

Hradec Králové: Reichl - Klíma, Čech, Smrž - Gabriel, Kučera, Kodeš (71. Rada), Harazim (88. Dvořák) - Kubala, Vašulín, Vlkanova (74. Novotný). Trenér: Koubek.