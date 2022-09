Slovácko podlehlo Kolínu nad Rýnem 2:4 a v EKL nevyhrálo ani podruhé

Kolín nad Rýnem - Fotbalisté Slovácka nevyhráli ani druhý zápas ve skupině Evropské konferenční ligy. Po úvodní domácí remíze 3:3 s Partizanem Bělehrad dnes prohráli v Kolíně nad Rýnem 2:4, přestože smazali dvougólové manko. Svěřenci trenéra Martina Svědíka čekají na vítězství už šest soutěžních zápasů a ve skupině D, kterou doplňuje Nice, jsou poslední.

"Kozlíci" si v úvodním poločase vypracovali vedení 2:0 po trefách Sargise Adamyana a Floriana Dietze. Hosté v rozmezí 49. až 52. minuty díky Janu Kalabiškovi a Milanu Petrželovi srovnali, Kolín však opět odskočil zásluhou proměněné penalty Dejana Ljubicice. Stejný hráč pak stanovil konečné skóre.

Tým z Uherského Hradiště, který startuje v hlavní fázi pohárů poprvé, nezvítězil ani ve třetím soutěžní utkání proti německému soupeři. V roce 2003 podlehl dvakrát Wolfsburgu v dnes již neexistujícím Poháru Intertoto.

Naopak Kolín neprohrál proti českému mužstvu ani popáté. V sezoně 1967/68 na něj ve Veletržním poháru nevyzrála Slavia a v ročníku 1985/86 v Poháru UEFA (dnes Evropská liga) jiný pražský celek Bohemians 1905.

V brance úřadujícího vítěze českého poháru nastoupil Fryšták. Hosté začali aktivně. Pedersen špatně odhlavičkoval a egyptský záložník Slovácka Duskí po 13 vteřinách hry vypálil z vápna těsně vedle.

Vedení se ale ujali domácí přesně 10 minut po úvodním výkopu. Daníček zbytečně odkopl míč před Fryštákem na rohový kop. Maina z něho centrem našel Kiliana, jehož hlavičku u tyče uklidil Adamyan.

V 26. minutě Havlíkova střela zpoza šestnáctky minula branku. Do velké šance se následně po Trávníkově přihrávce dostal Mihálik, ale jeho přízemní pokus z vápna gólman Schwäbe zastavil.

Poté zahrozili i "Kozlíci". Dietz ale ve 40. minutě po nahrávce Mainy nezakončil zblízka ideálně. O dvě minuty později však Kolín po akci stejných hráčů zvýšil, a to opět po rohovém kopu, kdy Dietzeho na bližší tyči nikdo nehlídal.

Na opačné straně Duskí z úhlu neprostřelil Schwäbeho a Petržela se k dorážce nedostal. Domácí málem přidali třetí zásah, jenže Fryšták Ljubicice vychytal.

Necelé čtyři minuty po přestávce Slovácko snížilo. Petrželovu střelu ještě zblokoval stoper Soldo, ale Kalabiška se s pomocí odrazu od břevna už prosadil. Navázal tak na své dvě trefy proti Partizanu.

Za další tři minuty hosté srovnali. Míč se po sérii odrazů dostal k Petrželovi, který povedenou ranou z voleje nedal Schwäbemu šanci.

Aktuálně osmý tým české ligy sahal dokonce po obratu, ale tísněný Kalabiška zblízka nezakončil. Po hodině hry si stejný hráč dal málem vlastní gól, ale Fryšták včas zasáhl.

V 64. minutě se vřítil do vápna Ljubicic, po souboji s Hofmannem upadl a rozhodčí Aranovskij odpískal pokutový kop. Odpovědnost vzal na sebe sám rakouský reprezentant, který poslal Fryštáka na druhou stranu.

O 10 minut později přidal bundesligový celek definitivní pojistku, když Maina po rychlém protiútoku našel na zadní tyči zakončujícího Ljubicice.

České týmy nevyhrály v Německu v pohárech od září 2003 v posledních 12 zápasech.

Hlasy po utkání:

Jan Kalabiška (obránce a autor druhé branky Slovácka): "Nevím, jestli je porážka smolná. Zářez rozhodčího, tak bych to nazval. Penalta (na mě) byla jasná. Nechápu, že tady není video. Je to škoda, podle mě by to byla stoprocentní penalta, protože mi přejel celý kotník a ještě mi vyzul kopačku. Nechápu, že to rozhodčí neviděl."

Kolín nad Rýnem - 1. FC Slovácko 4:2 (2:0)

Branky: 65. z pen. a 74. Ljubicic, 10. Adamyan, 42. Dietz - 49. Kalabiška, 52. Petržela. Rozhodčí: Aranovskij - Matyaš, Kucev (všichni Ukr.). ŽK: Duda, Martel, Maina - Trávník, Svědík (trenér). Diváci: 47.700.

Kolín n. R.: Schwäbe - Schindler, Soldo (59. Hübers), Kilian, Pedersen (58. Hector) - Martel - Ljubicic (78. Thielmann), Duda (59. Schirí), Maina - Dietz (70. Tigges), Adamyan. Trenér: Baumgart.

Slovácko: Fryšták - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Petržela (84. Kohút), Trávník (72. Holzer), Daníček (34. Břečka), Havlík, Duskí (72. Sinjavskij) - Mihálik (84. Kozák). Trenér: Svědík.