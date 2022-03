Slovácko po obratu zvítězilo na hřišti Bohemians 2:1 a je čtvrté

Praha - Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 26. kole první ligy na hřišti Bohemians 1905 po obratu 2:1 a posunuli se na čtvrté místo. Pražané vedli po gólu Davida Puškáče z penalty, ještě v prvním poločase srovnal Ondřej Šašinka a po změně stran otočil skóre Lukáš Sadílek.

Tým z Uherského Hradiště neprohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a na čtvrté příčce neúplné tabulky vystřídal Ostravu, která doma překvapivě podlehla poslední Karviné 1:3. Naopak "Klokani" páté kolo v řadě nevyhráli a zůstali dvanáctí.

Bohemians vstoupili do utkání velmi aktivně a odměnou jim byla vedoucí branka. Šašinka při snaze o odkop míče trefil domácího kapitána Krcha, který v neděli oslaví 30. narozeniny. Sudí Krejsa penaltu hned neodpískal, po konzultaci s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů však svůj původní verdikt změnil.

K pokutovému kopu se postavil Puškáč a přestože jeho bývalý spoluhráč z Bohemians Fryšták směr jeho střely vystihl, na balon nedosáhl. Puškáč je se sedmi trefami nejlepším střelcem svého týmu v ligové sezoně.

V 26. minutě se po Hronkově dlouhém autu dostal míč před vápnem k Marečkovi. Lednová posila "Klokanů" z Uherského Hradiště vystřelila z otočky ze vzduchu, jenže Fryšták vytáhl balon na roh.

O sedm minut později hosté nečekaně srovnali. Köstl zaváhal v souboji se Šašinkou, který hlavou přeloboval vyběhnutého gólmana Bačkovského a dorazil před ním míč do sítě. Třiadvacetiletý útočník nastoupil poprvé v ročníku nejvyšší soutěže v základní sestavě a zaznamenal druhou trefu v sezoně. Poté Sadílek nacentroval před branku, Jurečkovo zakončení z voleje ale Bačkovský vyrazil.

Krátce po změně stran Mareček našel Vondru, jenže ten přestřelil. Po hodině hry se po Havlíkově centru prosadil Kalabiška, gól však kvůli ofsajdu neplatil.

V 64. minutě se hosté dočkali obratu. Šimkův centr Reinberk hlavou lehce prodloužil na Sadílka, který zblízka překonal Bačkovského. Stejně jako předtím na druhé straně Puškáč se i on radoval z prvního zásahu po devíti kolech a celkově třetího v ligové sezoně.

Domácí se snažili o vyrovnání, výraznější šanci si ale nevypracovali. Naopak v nastavení mohl přidat pojistku střídající Tomič, jenže Bačkovský jeho střelu z úhlu zastavil.

Slovácko neprohrálo v nejvyšší soutěži čtvrtý vzájemný zápas v řadě, z nichž tři vyhrálo, a v Ďolíčku proti Bohemians naplno bodovalo podruhé za sebou. Venku v lize nenašlo přemožitele ve třetím duelu po sobě. Vršovický celek nezvítězil v devíti z posledních 10 kol a doma v lize potřetí za sebou nedokázal triumfovat.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Dostaneme se do vedení a místo toho, abychom ho navýšili, nebo s ním aspoň dohráli, dáme si v podstatě polovlastní gól, a to nás srazí. Potom ve druhém poločase přijde trochu nervozity, inkasujeme a závěr dohráváme v křeči. Ztratíme tři body v zápase, který jednoznačně máme vyhrát. Jaký je na to recept? Dohrát to s čistým kontem, když se dostaneme vcelku lehce do vedení. Bohužel momentálně to nedokážeme, protože chyby, které děláme v obraně, se nám pořad opakují a nedokážeme si s tím teď poradit."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Z naší strany špatný vstup do prvního poločasu. Zhruba 25 minut jsme nehráli to, co jsme chtěli, byli jsme málo soubojoví. Terén byl opravdu těžký a spíš jsme hráli na naší polovině, kde jsme ztráceli balony, a Bohemka z toho těžila standardními situacemi, což bylo každé autové vhazování nebo roh. Vyvrcholilo to zbytečným faulem Ondry Šašinky a penaltou. Prohrávali jsme 0:1 zcela zaslouženě. Do 25. minuty jsme se trápili a opravdu tam nebyla ani agresivita. Dostali jsme se z toho až vstřeleným gólem. Šašinka gólem odčinil předchozí zaváhání po chybě domácí obrany, ale chyby se stávají, kór na tomhle terénu. První poločas jsme dohráli celkem slušně, měli jsme tam ještě jednu vylouženou situaci Václavem Jurečkou, kterou ale neproměnil. Takhle jsme se chtěli prezentovat. Přestože jsme si v poločase říkali, že do druhého musíme líp vstoupit, tak jsme nevstoupili. Zase to mělo stejný scénář v tom, že jsme se z toho vymanili, tentokrát jsme neinkasovali, a naopak jsme my dali gól a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Jsem za to rád, protože na tomhle terénu to otočit je velice složité."

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 1:2 (1:1)

Branky: 9. Puškáč z pen. - 33. Šašinka, 64. Sadílek. Rozhodčí: Krejsa - Hrabovský, Šimáček - Julínek (video). ŽK: Petrák - Šimko, Svědík (trenér), Kalabiška. Diváci: 3988.

Bohemians: Bačkovský - Köstl, Krch, Křapka, Vondra (69. Ugwu) - Mareček (77. Beran), Petrák - Dostál, Květ, Hronek (77. Vaníček) - Puškáč. Trenér: Klusáček.

Slovácko: Fryšták - Šimko, Daníček, Hofmann - Reinberk (72. Tomič), Sadílek (87. Divíšek), Ljovin, Havlík, Kalabiška - Jurečka, Šašinka (81. Vecheta). Trenér: Svědík.