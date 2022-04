Slovácko otočilo duel s Baníkem a po hattricku Jurečky si pojistilo čtvrté místo

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka ve druhém kole prvoligové nadstavbové skupiny o titul otočili zápas s Ostravou a doma vyhráli 3:1. Na branku Jiřího Klímy z šesté minuty odpověděl po přestávce hattrickem střídající Václav Jurečka a se 17 brankami poskočil do čela tabulky střelců. Tým z Uherského Hradiště má na Baník náskok 11 bodů a v konečné tabulce nejvyšší soutěže skončí nejhůře čtvrtý. Navíc se vítězně naladil na středeční finále domácího poháru se Spartou.

Přitom autor hattricku Jurečka začal jen na lavičce a do hry naskočil až po přestávce, dnes vůbec nehrál jeho spoluhráč Petržela a až ve druhé půli zasáhl do hry ostravský kanonýr Almási, který rovněž bojuje o titul krále střelců.

Almásiho na ostravském hrotu výborně nahradil Klíma. Už v šesté minutě využil nekoncentrovanosti a nedorozumění domácí obrany a z osmi metrů pohodlně otevřel skóre ve svém 100. prvoligovém zápase.

Slovácko se rychle otřepalo, vytvořilo si územní převahu, z ní se ale neurodily žádné šance. Naopak vyloženou měl hostující mladík Smékal, který ve 24. minutě pláchl domácí obraně a jeho střelu z patnácti metrů vyrazil dobře vyběhnutý Nguyen.

Baník výborně bránil a nepustil domácí ani do přečíslení, ani do šance, jeho hráči hýřili pohybem a byli více nebezpeční Nguyenově brance.

Po přestávce posílil ofenzívu Slovácka Jurečka, nicméně vyrovnání měl na kopačce Cicilia, který po rychlém brejku a přihrávce Sadílka trefil tyč. O chvíli později sestřelil Lischka v šestnáctce Daníčka a sudí Radina po konzultaci s videorozhodčím nařídil penaltu, kterou Jurečka bezpečně proměnil.

Výkon Slovácka šel po vyrovnání nahoru. Tým zpřesnil hru, zvýšil pohyb a dočkal se druhé branky. Havlík vyslal do dalšího brejku Jurečku, jenž nezaváhal a sólo bezpečně proměnil.

Třetí gól měl na kopačce Reinberk po centru Holzera, překonal Laštůvku, ale na brankové čáře zabránil pohromě Fleišman. Slovácko vývoj hry kontrolovalo, šance na vyrovnání blýskla Baníku v 85. minutě po hlavičce Fleišmana, která mířila těsně vedle.

V nastaveném čase potvrdil výhru domácích po dalším brejku Vechety do prázdné branky Jurečka. Slovácko tak neprohrálo s Baníkem popáté v řadě, z toho počtvrté naplno bodovalo.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první nebyl podle našich představ, nechali jsme si dát branku, náš pohyb nebyl dostatečně agresivní, hráli jsme moc nízko, nedostávali soupeře pod tlak podle představ, museli jsme hlídat jejich brejky. Reagovali jsme střídáním, padlo to na úrodnou půdu, příchod Jurečky byl klíčový, pomohla nám penalta. Pak to bylo Slovácko takové, jaké chci vidět. Získávali jsme balóny, byli jsme nebezpeční. Uhráli jsme čtvrté místo, kterého si obrovsky cením, máme jistý evropský pohár a to bude velká vzpruha a psychická výhoda do středečního finále se Spartou. Ten zápas bude motivací sám o sobě, nesmíme slevit ze své hry, ale určitě to bude jiné utkání než dnes. Zápas bude otevřen pro obě strany."

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Už se budu poněkolikáté opakovat, že jsme hráli dobře první poločas a druhý jsme zase dali šanci soupeři. Rozdílovým hráčem byl Venca Jurečka. Nás zlomilo vyrovnání z penalty, situaci jsem neviděl a nemohu ji posoudit, jen chci říct, že rozhodčí jsou více závislí na VARu než na samotných znalostech pravidel, což mě opravdu mrzí. Na druhou stranu, když neumíme využít šance na 2:0 či 3:0, tak nemůžeme být zklamaní a čekat, že na Slovácku uspějeme. K tomu se přidá jedna chyba a jedem domů bez bodu s pytlem brambor. Byla to poslední šance trošku zatlačit na Slovácko a snížit jejich náskok. Teď nás čekají tři zápasy a chceme dokončit sezonu se ctí."

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 3:1 (0:1)

Branky: 55. z pen., 69. a 90.+5 Jurečka - 6. Klíma. Rozhodčí: Radina - Pečenka, Vyhnanovský - Zelinka (video). ŽK: Sadílek - Laštůvka, Lischka, Ndefe. Diváci: 4727.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška (78. Tomič) - Daníček (66. Ljovin), Havlík - Kohút (46. Jurečka), Sadílek (90.+2. Vecheta), Holzer (78. Šimko) - Cicilia. Trenér: Svědík.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Takács (85. Pokorný), Lischka, Fleišman - Kaloč (85. Budínský), Boula (71. Tetour) - Jaroň, Smékal, Buchta (58. Almasi) - Klíma (71. Kuzmanovič). Trenér: Galásek.