Slovácko hraje o prestiž, koeficient a peníze, řekl v Bělehradě trenér Svědík

Bělehrad - Podle trenéra Martina Svědíka má fotbalové Slovácko v posledním zápase základní skupiny Evropské konferenční ligy v Bělehradě proti Partizanu stále velkou motivaci, byť tým už nemá šanci postoupit a skončí poslední. Malý klub z Uherského Hradiště při svém prvním účinkování na evropské scéně stále sbírá zkušenosti, což trenér považuje za velmi cenné.

"Ve hře je stále několik faktorů, které nás motivují, ať už je to finanční odměna, nebo prestiž této soutěže a také český koeficient," řekl trenér Martin Svědík na předzápasové tiskové konferenci v Bělehradě.

Jeho tým získal v nabité skupině D zatím čtyři body za výhru v Nice a remízu 3:3 v úvodním duelu doma právě s Partizanem. "Připravujeme se na poslední zápas, chceme Partizan co nejvíc potrápit, uspět a hrát co nejlíp. Celá soutěž nám dala obrovské zkušenosti a jsme rádi, že jsme ji mohli hrát," shrnul Svědík.

Ve výpravě, která dnes přiletěla do srbské metropole z Brna, ale chyběly tři opory. Doma z různých důvodů zůstali zkušení a evropskými poháry protřelí Michal Kadlec, Milan Petržela a Libor Kozák. "Petržela a Kozák měli zdravotní problémy a doléčují se, Kadlec zůstal doma, aby si odpočinul před finišem ligy. Bereme to tak, že šanci dostanou jiní hráči, aby měli možnost se ukázat," vysvětlil Svědík. Kromě této trojice nemůže pro čtvrteční duel počítat ještě s vykartovaným Michalem Trávníkem a zraněným Petrem Reinberkem.

Svědíka mrzí, že čtvrteční zápas v Bělehradě se odehraje kvůli disciplinárnímu trestu bez diváků. Podobnou atmosféru zažil tým i v Nice, které také mělo uzavřené tribuny. "Snažím se na to nemyslet, nevím, jestli bude prázdno jako v Nice, a je obrovská škoda, že tady nemůžou být normální fanoušci. Doufám, že aspoň přijdou děti a vytvoří nějakou atmosféru," přeje si kouč vítěze českého poháru.

Plný dům tak Slovácko zažilo ze tří vystoupení u elitních klubů tří zemí jen v Kolíně. "Bylo tam 55 tisíc lidí a skvělá kulisa. Přijedete ven k publiku, má to nějakou atmosféru a je to lepší zažít, než hrát před prázdným stadionem. Mnozí hráči to prožívali poprvé v kariéře a budou na to vzpomínat. A někteří jako Kadlec a Petržela zase možná naposledy," doplnil Svědík.

Utkání má výkop ve 21:00 SEČ. Ve stejném čase začne i zápas Kolín nad Rýnem - Nice. Vedoucí Nice a Partizan mají po osmi bodech, Kolín o bod méně. Mezi těmito třemi týmy se rozhodne o dvou postupujících do jarního play off Evropské konferenční ligy.