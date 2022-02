Slovácko díky dvěma Jurečkovým gólům porazilo po obratu Mladou Boleslav 2:1

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili po obratu ve 23. kole první ligy nad Mladou Boleslaví 2:1. Hosty poslal do vedení v 17. minutě David Douděra, za domácí vyrovnal po hodině hry střídající Václav Jurečka, který gólem z penalty v šesté minutě nastavení zařídil svému týmu první jarní ligovou výhru po třech zápasech. Naopak Středočeši, které poprvé vedl trenér Pavel Hoftych, nezvítězili čtyři kola po sobě. Slovácko zůstalo v neúplné tabulce páté a Boleslav šestá.

Trenér domácího týmu Martin Svědík po zápase přiznal, jak moc sil tato výhra stála. "Po vedení hostů jsme nepropadli panice. Strašně nám pomohl první gól, za nímž jsme si šli, mužstvu se obrovsky ulevilo," řekl na tiskové konferenci Svědík, jenž v minulosti středočeský tým vedl. "Hráči zápas odmakali naplno, rozhodla penalta v nastavení, kterou jsem já ale neviděl," poznamenal po své premiéře na mladoboleslavské lavičce Hoftych.

Domácí nastoupili do utkání s uzdraveným kapitánem Kadlecem, který ale vydržel na trávníku pouze čtvrthodinu. Post defenzivního záložníka zaujala ruská zimní posila Ljovin. Hoftych, který ve středu nahradil odvolaného Karla Jarolíma, udělal oproti minulému ligovému kolu čtyři změny v základu.

V 10. minutě vyvěsili fanoušci Slovácka transparent "Svobodu Ukrajině" a skandovali "Sláva, sláva Ukrajině" a "je..t Putina". Sektor hostů zase ozdobil nápis v angličtině "Ukrajino, zůstaň silná".

První velkou šanci ve svižně hraném duelu měl v 17. minutě Cicilia, jenž zblízka hlavičkoval nad. Následně ale Kalabiška podcenil po centru Hlavatého souboj s Douděrou, který hlavičkou k tyči otevřel skóre. "Spadlo mi to na hlavu a já to trefil do sítě," popsal záložník Středočechů svoji trefu.

Slovácko po inkasovaném gólu přeskupilo formace, na hrot přibyl k Ciciliovi i Jurečka. Vznikla z toho územní převaha, vyjádřená řadou centrů. Po jednom z nich ve 42. minutě zlikvidoval největší šanci Jurečky gólman Šeda.

Krátce po přestávce posílil domácí ofenzIvu třetí vysoký útočník Vecheta. Zasloužené vyrovnání přišlo v 61. minutě, kdy Reinberk vysunul Jurečku, jehož střela ukončila 365 minut trvající ligový střelecký půst. Zároveň znamenala první trefu Slovácka v pátém soutěžním duelu v jarní části sezony.

Hosté tu a tam zahrozili brejkem, ale jinak museli čelit rostoucímu tlaku domácích, velkou šanci měl Vecheta. Rozhodnutí padlo v nastavení, kdy hlavní sudí Zelinka nařídil po konzultaci s videem pokutový kop za stažení Vechety Douděrou. "Drželi jsme se navzájem, pak jsme na sebe spadli. I když se šel sudí podívat na video, tak jsem byl přesvědčen, že penaltu nepískne, ale nechci se v tom už hrabat," konstatoval Douděra.

Jurečka pokutový kop i s dávkou štěstí proměnil a zařídil tak první prohru Boleslavi v Uherském Hradišti po čtyřech ligových zápasech. Sedmadvacetiletý Jurečka je s 12 trefami nejlepším střelcem nejvyšší soutěže. "I když jsem na podzim nedal penaltu v Budějovicích, tak dnes jsem si po prvním gólu věřil. Trochu mi zatrnulo, když na míč gólman sáhnul, ale stálo při mně štěstí," poznamenal Jurečka.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Vstup do utkání jsme neměli dobrý. Začali jsme sice aktivně, ale moc jsme kazili, což vyústilo v inkasovanou branku a odstoupení Michala Kadlece. Postupně jsme se zlepšovali, ale stále byla v naší hře řada nepřesností. Nepropadli jsme panice, strašně nám pomohl první gól, za nímž jsme si šli, mužstvu se obrovsky ulevilo. Museli jsme ale dál hlídat brejkové situace soupeře. Poradili jsme si, do poslední chvíle jsme se prali o výsledek a byli jsme za to odměněni. Jsem rád, výhra nás stála spoustu sil, otočili jsme tak důležitý zápas."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Začnu od konce, od penalty v nastavení. Nevím, jestli to rozhodovaly laserové oči, ale podle televizního záběru bych to na penaltu neviděl. Viděl jsem, že spadly dvě dvojice hráčů, a když pak šel sudí k videu, tak to většinou penaltou končí. Hráči to ale odmakali, v závěru už nám docházely síly. Měli jsme využít brejkové situace v první půli, Slovácko tam mělo pasáže, kdy nás do nich pouštělo. Po zranění Kadlece přišel další útočník, což zvýšilo jejich údernost. Z našeho pohledu je škoda, že jsme inkasovali první branku. Teď nás čeká boj o střední skupinu až do posledního kola, tabulka je hrozně vyrovnaná."

1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Branky: 61. a 90.+6 z pen. Jurečka - 17. Douděra. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Mikeska - Štěrba (video). ŽK: Hofmann - Rolinek, Suchý, Šimek. Diváci: 3791 (omezený počet).

Slovácko: Fryšták - Reinberk, Hofmann, Kadlec (18. Jurečka), Kalabiška (56. Vecheta) - Daníček, Ljovin - Petržela (77. Divíšek), Sadílek, Holzer (77.Sašinka) - Cicilia. Trenér: Svědík.

M. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Preisler - Douděra, Hlavatý (70. Dancák), Smrž (82. Mužík), Rolinek (63. Skalák) - Ladra, Ewerton (70. Horský). Trenér: Hoftych.