Slovácko bude proti Nice usilovat o první výhru ve skupině Konferenční ligy

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka přivítají ve čtvrtek v 3. kole skupiny Evropské konferenční ligy Nice. Oba týmy budou usilovat o první vítězství v hlavní fázi soutěže. Úřadující vítěz českého poháru získal v úvodních dvou zápasech bod, pátý celek uplynulé sezony francouzské ligy v obou utkáních remizoval 1:1. Duel má výkop v 18:45.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka remizovali doma s Partizanem Bělehrad 3:3 a v Kolíně nad Rýnem prohráli 2:4. Se sedmi inkasovanými góly mají nejhorší obranu v Konferenční lize. Na Nice se naladili ligovou výhrou 2:0 ve Zlíně. Mužstvo z Uherského Hradiště uspělo po sedmi soutěžních utkáních.

"Pro nás je strašně důležité, že po neúspěšném období jsme odstartovali program po reprezentační pauze vítězně. Vítězství, a navíc ještě v derby, je povzbuzením do dalších zápasů," řekl kapitán Michal Kadlec po utkání se Zlínem.

Slovácko doma nezvítězilo v posledních čtyřech soutěžních duelech, na druhé straně v dosavadních čtyřech pohárových zápasech před vlastními fanoušky (bez Poháru Intertoto) neprohrálo. V minulosti narazilo na francouzské celky čtyřikrát v dnes již neexistujícím Poháru Intertoto. Tehdy vyhrálo jen jednou a třikrát neskórovalo.

"Bude to zajímavý zápas. První domácí zápas s Partizanem jsme měli dobře rozehraný, ale nedotáhli jsme ho," připomněl Kadlec. Slovácko nad bělehradským týmem vedlo 2:0 a následně hrálo dlouhou přesilovku, přesto hosté vstřelili tři góly a domácí zachránili alespoň bod až v závěru. "Skupina je vyrovnaná, i když jsme naposledy prohráli. Dáme do toho všechno. Kádr je široký, všichni jsou zdraví," konstatoval sedmatřicetiletý bývalý reprezentant.

Nice se v minulosti v pohárech utkalo z českých mužstev jen se Slavií, a to čtyřikrát. "Orli" nezvítězili ani v jednom případě, ve skupině Evropské ligy v sezoně 2020/21 Pražanům dvakrát podlehli. Tým z Azurového pobřeží prohrál v generálce na hřišti obhájce francouzského titulu Paris St. Germain 1:2, nevyhrál tři soutěžní zápasy po sobě a pět z posledních šesti.

"Nedíval jsem se (na duel s PSG), protože to není zápas pro nás. Nebudeme držet 80 procent času balon. Budeme určitě čerpat z jiných zápasů," prohlásil Svědík. "Nemám strach z Nice. Motivace tam je, nebojím se, že by mužstvo nepodalo výkon. Musíme ale podávat kvalitní výkony i v lize. Nepůjde to jenom tak, že se budeme spoléhat na defenzivu. Lepší hra přijde s výsledky a sebevědomím," uvedl kouč Slovácka.

Statistické údaje před utkáním FC Slovácko - OGC Nice: Výkop: čtvrtek 6. října, 18:45. Rozhodčí: Weinberger - Weiss, Obritzberger (všichni Rak.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Francie 59 17-14-28 68:94. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2, 2018/19 EL: Slavia Praha - Bordeaux 1:0, 0:2, 2018/19 EL: Rennes - Jablonec 2:1, 0:1. 2020/21 EL: Slavia Praha - Nice 3:2, 3:1. 2020/21 EL: Sparta Praha - Lille 1:4, 1:2, 2021/22 LM: Sparta Praha - Monako 0:2, 1:3, 2021/22 EL: Sparta Praha - Lyon 3:4, 0:3. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Slovácko v Evropě: EL 2 0-1-1 1:4 EKL 6 3-1-2 10:8 Celkem 8 3-2-3 11:12 Nice v Evropě: LM/PMEZ 18 7-4-7 32:32 EL/UEFA 30 11-0-19 39:52 EKL 4 1-2-1 4:3 PVP 4 1-3-0 7:5 Celkem 56 20-9-27 82:92 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Duskí - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Kalabiška - Kozák. Nice: Schmeichel - Atál, Viti, Dante, Bard - Rosario, Lemina - Barkley, Ramsey, Diop - Laborde. Absence: Holzer (nejistý start) - Budáví, Ilie (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Budáví (2 ŽK). Zajímavosti: - Slovácko v minulosti narazilo na francouzské celky 4x v již neexistujícím Poháru Intertoto, vyhrálo jednou a 3x neskórovalo - Nice se v minulosti v pohárech utkalo z českých mužstev jen se Slavií a ze 4 duelů ji neporazilo ani jednou, naposledy jí 2x podlehlo ve skupině Evropské ligy v sezoně 2020/21 - Slovácko v úvodních 2 zápasech skupiny EKL remizovalo doma s Partizanem Bělehrad 3:3 a prohrálo v Kolíně nad Rýnem 2:4 - Nice v obou dosavadních utkáních EKL remizovalo 1:1 (doma s Kolínem nad Rýnem a venku s Partizanem) - Slovácko má se 7 inkasovanými brankami nejhorší obranu ze všech účastníků skupin EKL - Slovácko doma v pohárech (bez Poháru Intertoto) v dosavadních 4 zápasech neprohrálo - Slovácko v generálce zvítězilo ve Zlíně 2:0 a vyhrálo po 7 soutěžních utkáních - Slovácko doma nezvítězilo v posledních 4 soutěžních duelech - Nice v generálce prohrálo na hřišti Paris St. Germain 1:2, nevyhrálo 3 soutěžní zápasy po sobě a 5 z posledních 6