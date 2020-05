Slovácké muzeum představuje díla mistrů tradiční rukodělné výroby

Uherské Hradiště - Slovácké muzeum otevřelo výstavu Když ruce pracují srdcem, která představuje díla mistrů tradiční rukodělné výroby. Lidé si budou moci prohlédnout více než 500 exponátů od 36 řemeslníků a umělců. Za svou práci získali ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje nebo ocenění Nositel tradice lidových řemesel, které uděluje ministerstvo kultury. Někteří z nich jsou laureáty obou cen, řekl dnes ČTK etnograf muzea a spoluautor výstavy Petr Číhal.

Fotogalerie

Část tvůrců, jejichž práce mohou lidé obdivovat v hlavní budově muzea ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti do 3. ledna příštího roku, už nežije. "Výstava je rozdělena do devíti okruhů. Nejčastěji podle povahy materiálu, se kterým jednotliví tvůrci pracují. Jsou to dřevo, kov a kámen, hlína, přírodní pletiva, kůže a perleť, sklo, dále hudební nástroje, textilní techniky a posledním okruhem je těsto a vejce," uvedl Číhal.

Zájemci si budou moci mimo jiné prohlédnout štípané dřevěné holubičky, tradiční tupeskou fajáns, kovářské výrobky, březové metly, ozdoby z kukuřičného šustí nebo krpce, tedy měkkou koženou obuv, která je součástí lidových krojů. Mezi exponáty nechybí ani broušené sklo, české dudy, textilní části krojů, zuberská výšivka, vizovické pečivo a kraslice zdobené různými technikami.

Informace o každém z oceněných tvůrců se návštěvníci dozví z textových medailonků doplněných o fotografie. K dispozici budou mít i dvě dotykové obrazovky, na nichž si budou moci pustit videa představující práci některých řemeslníků a umělců. Výstavu doplní doprovodné programy zaměřené na předvádění a workshopy vybraných rukodělných technik.

Na vzniku výstavy se kromě Slováckého muzea podílel i Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, část exponátů zapůjčili sami tvůrci. Je koncipována jako putovní s možností instalovat ji v dalších muzeích nebo paměťových institucích v rámci Zlínského kraje.