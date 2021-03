Slovácké divadlo kvůli výpadků příjmů propustí sedm kmenových herců

Uherské Hradiště - Slovácké divadlo propustí kvůli výpadku příjmů, který je způsobený opatřeními proti šíření koronaviru, sedm svých kmenových herců. Přejdou na takzvané licenční smlouvy. Divadlo ruší i třetinu chystaných inscenací pro příští dva roky. ČTK to sdělil mluvčí a herec uherskohradišťské scény Josef Kubáník. V divadle podle něj zůstává 15 kmenových hereček a herců na plný úvazek a další dva herci na částečný úvazek.

Kvůli koronavirové krizi divadlo přišlo o více než třetinu rozpočtu z tržeb. Jeho vedení se proto podle Kubáníka rozhodovalo, zda scénu zavřít, nebo snížit počet členů ansámblu a omezit počet chystaných představení. "Po dlouhé a náročné debatě s naším zřizovatelem, kterým je město Uherské Hradiště, jsme se rozhodli pro druhou variantu. Divadlo chceme zachránit stůj co stůj," řekla jeho ředitelka Libuše Habartová.

Slovácké divadlo má podle ní rozpočet 50 milionů korun, přičemž se v této částce počítá s 18 miliony z tržeb. "V současné době, kdy už přes půl roku nehrajeme, nám peníze chybí. Hledali jsme úspory na všech možných místech. Změníme dodavatele energií, vrátíme nevyužívané pohostinské pokoje, nepřijmeme mzdovou účetní a její práci si rozdělíme mezi sebou, nepřijmeme odcházejícího jevištního technika a tak bych mohla pokračovat. Nakonec mi nezbylo nic jiného, než se ve spolupráci s uměleckým šéfem Lukášem Kopeckým podívat i na vytíženost herců," uvedla Habartová.

Ke konci května ukončí divadlo pracovní poměr sedmi hercům, kteří přejdou na licenční smlouvy. Divadlo je nabídlo Jaroslavě Tihelkové, Monice Horké, Anně Pospíchalové, Alžbětě Mahdalové, Petru Čagánkovi, Davidu Macháčkovi a Martinu Hudcovi, všichni je akceptovali. "To znamená, že ve Slováckém divadle nekončí, se všemi budeme dále spolupracovat minimálně do dohrání nazkoušených inscenací. Chci, aby zůstali součástí divadla, jen půjde o spolupráci na jiné bázi," uvedl Kopecký.

Šetřit se podle něj bude i na nově studovaných inscenacích. "Přišli jsme o třetinu rozpočtu a nazkoušíme tak i o třetinu méně novinek, tedy čtyři jak v roce následujícím, tak i v roce 2023. Pro všechny z nás je to mimořádně bolestivé a stálo nás to hodiny a hodiny jednání a mnoho probdělých nocí," dodal Kopecký. Slovácké divadlo loni oslavilo 75 let své existence. Má zhruba 7000 předplatitelů.

Zlínské divadlo, které má asi stovku zaměstnanců, se propouštět nechystá. "Musel jsem dost výrazně propouštět už v roce 2010, celou tu dobu jsme na hraně udržitelnosti chodu. Po pandemii chci nabídnout našim divákům top kvalitu, na jakou jsou zvyklí, proto dělám všechno pro to, abych zaměstnance udržel. Jednám s ministerstvem i naším zřizovatelem, máme potvrzené klíčové sponzory, jednáme s novými. Pevně doufám, že se nám tuto těžkou dobu podaří přečkat bez propouštění," řekl dnes ČTK ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek.