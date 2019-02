Praha - Ministerstvo dopravy vyplatilo dopravcům za loňský listopad 488,3 milionu korun jako kompenzace za slevy ve veřejné dopravě, což je méně než v říjnu. Nejvíce dostaly České dráhy, a to 207,5 milionu korun. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Lenka Rezková. Dohromady slevy za první tři měsíce fungování od září 2018 stály 1,46 miliardy korun. Ročně by slevy měly vyjít na šest miliard korun.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou loni schválila vláda. Slevy podle dopravců zatím zvýšily počet cestujících v jednotkách procent.

Dosud nejvíce dopravci za slevy vyfakturovali v říjnu, stát jim tehdy zaplatil 512 milionů korun. Naopak nejméně stát za slevy zaplatil v září, což však bylo zapříčiněno především začátkem školních roku na univerzitách až v závěru měsíce. Podle Rezkové se tak zatím nic nemění na předpokládaných ročních výdajích na slevy ve výši zhruba šesti miliard korun.

Ačkoliv České dráhy dostaly ze všech dopravců největší díl z kompenzací za listopad, jde o dosud nejmenší částku pro státního dopravce od začátku platnosti slev. Celkově dráhy za tři měsíce dostaly přes 657 milionů korun. Na druhém místě byl v listopadu RegioJet s 29 miliony korun. Z autobusových dopravců nejvíce vyfakturovala Arriva Morava, a to 16,8 milionu korun.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V rámci železniční dopravy platí pouze ve vozech druhé třídy.

Přehled dopravců s největším objemem faktur za listopad:

Železniční dopravci

Dopravce Fakturovaná částka v Kč České dráhy 207,537.986 RegioJet 29,072.092 Leo Express 8,814.290 GW Train Regio 1,668.657

Autobusoví dopravci

Dopravce Fakturovaná částka v Kč ARRIVA MORAVA, a.s. 16,808.520 ARRIVA CITY s.r.o. 15.302,725 STUDENT AGENCY, k.s. 15,012.527