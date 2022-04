Slavný kytarista Pat Metheny představí 29. dubna v Praze projekt Side-Eye

Praha - Americký kytarista Pat Metheny vystoupí 29. dubna v Praze místo původně ohlášeného Fora Karlín v divadle Hybernia, kde představí projekt Side-Eye. V něm dává jeden z nejvlivnějších žijících jazzových kytaristů příležitost mladším hudebníkům. ČTK o tom za pořadatele informoval Jiří Sedlák.

"Chtěl jsem vytvořit platformu pro rotující obsazení hudebníků z mladších generací, kteří mě zaujali. Sám jsem se v době svých začátků v Kansas City rozvíjel díky starším muzikantům, kteří mě najímali. Díky jejich zkušenostem a požadavkům, které na mě kladla jejich hudba," uvedl sedmašedesátiletý držitel dvou desítek cen Grammy.

Metheny loni vydal koncertní album Side-Eye NYC (V1.IV), na kterém s ním hrál na klávesové nástroje James Francies a bubnoval Marcus Gilmore. Věrný svému záměru mladé spoluhráče střídat ovšem kytarista přiveze do Prahy jinou sestavu.

Za klávesové nástroje usedne Chris Fishman, který se ve čtyřech letech začal učit zároveň na klavír a bicí a jako sedmiletý už vystupoval s lokálními jihokalifornskými kapelami. Později absolvoval Los Angeles County High School For The Arts a Manhattan School Of Music.Trio doplní Joe Dyson, který začal hrát na bicí nástroje v dětství při bohoslužbách v kostele. Formální hudební vzdělání absolvoval na New Orleans Center For Creative Arts, poté získal prezidentské stipendium na Berklee College Of Music. Koncertoval na pěti kontinentech a podílel se na třicítce alb.

Metheny hraje od svých třinácti let a od výrazně jazzových a náladových projektů postoupil i směrem k rocku, popu a ke zklidněné filmové hudbě. Methenyho pražský koncert Secret Story Tour z května 1993 získal tehdejší každoročně udělovanou cenu Jazzový Kája. V metropoli se objevil i v případě turné We Live Here (1995), Imaginary Day (1998), Speaking of Now (2002) nebo The Way Up (2005). Stěžejní jazzový tvůrce posledních čtyř dekád několikrát vystoupil i na festivalu JazzFestBrno.