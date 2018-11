Praha - Jeden z nejslavnějších žurnalistů a držitel Pulitzerovy ceny, americký novinář Seymour Hersh, přijel do Prahy. Hersh byl jedním z hostů Festivalu spisovatelů Praha. Představil zde svou nejnovější knihu Reporter: A Memoir, která nebyla zatím přeložena do češtiny. Hersh byl první, kdo zveřejnil informace o masakru ve vietnamské vesnici My Lai v roce 1968, odhaloval pozadí mnoha do té doby nezveřejněných informací včetně situace ve věznici Abú Ghrajb.

V diskuzi v knihkupectví The Globe se zaměřil především na vojenské konflikty, do kterých se USA zapojily. Vyzdvihl zejména kubánskou krizi, již považuje za nejděsivější dobu během své novinářské kariéry.

Věnoval se také aktuální politické situaci v USA. "Demokraté strávili poslední dva roky stěžováním si nad zoufalou situací s Trumpem bez toho, aby věděli, co se děje uvnitř Ameriky," řekl Hersh. Upozornil na to, že jedno procento nejbohatších Američanů vlastní většinu bohatství země. Podle něj se demokraté situací nedostatečně zabývají. Prezidenta Trumpa považuje za velmi chytrého politika. "Musíme přemýšlet o důsledcích vlády Trumpa," varoval Hersh.

Jednaosmdesátiletý Hersh, velký americký vlastenec, šokoval čtenáře otevřenou kritikou americké politiky. "Bylo ráno 16. března 1968, všude ležela mrtvá těla - tucty žen, dětí a starých lidí, všichni zastřeleni americkými vojáky," napsal v reportáži z My Lai, kde rukou amerických vojáků zahynuly desítky civilistů, a která na konci 60. let spustila masové demonstrace proti válce ve Vietnamu a zahraniční politice USA. Právě za tuto reportáž dostal v roce 1970 Pulitzerovu cenu.

Hersh je autor několika knih, nejčtenější je Zabití Usámy bin Ladina, s níž opět vyvolal společenskou reakci. Jeho nejnovější práce se jmenuje Reporter: A Memoir a vyšla 5. června v nakladatelství Penguin Random House.

Festival spisovatelů Praha se konal ve dnech od 3. do 8. října v Senátu, Národní galerii a na dalších místech. Mezi pozvanými hosty byli Irvine Welsh, autor šokujícího románu Trainspotting, Colson Whitehead, který za román Podzemní železnice (o americkém otroctví) dostal Pulitzerovu cenu. Do diskuse Živé zlo přispěl íránský básník a profesor na univerzitě v Teheránu Abolghasem Esmailpour.