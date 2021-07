Slávisté před vstupem do kvalifikace LM nastoupí v lize v Teplicích

Teplice - Fotbalisté Teplic a pražské Slavie v pátek rozehrají 2. kolo první ligy. Úřadující šampioni z Edenu se pokusí navázat na úvodní výhru ve Zlíně a vítězně se naladit na středeční vstup do kvalifikace Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi. Červenobílí budou zároveň usilovat o prodloužení série neporazitelnosti v nejvyšší soutěži, která čítá už 47 zápasů.

Slávisté o víkendu vydřeli vítězství 1:0 ve Zlíně. Trenér Jindřich Trpišovský ještě nenasadil reprezentanty, kteří s českým týmem startovali na nedávném mistrovství Evropy. V Teplicích už ale plánuje jejich zařazení, aby se rozehráli před prvním zápasem 3. předkola Ligy mistrů.

"Tím, že jsme přišli o přípravné zápasy, je pro nás každé utkání, každá minuta na hřišti dobrá. I páteční zápas chceme využít k sehrávání týmu, hlavně k tomu dostat hráče do zápasového rytmu. Některé změny, které tam budou, už budou směřované ke středečnímu utkání. Na prvním místě je zvládnout páteční zápas. Pokud bude probíhat, jak jsme si představovali, pak můžeme dát prostor některým hráčům, aby získali herní praxi," řekl Trpišovský ve videu na youtubeovém kanále Slavie.

Pražané s Teplicemi v nejvyšší soutěži neprohráli 13 utkání po sobě, naposledy ale na Stínadlech jen remizovali 1:1. Severočeši na úvod ligové sezony podlehli 0:1 v Českých Budějovicích. "Teplice v Budějovicích odehrály velmi dobrý zápas. Sice prohrály 0:1, ale v první půli byly určitě lepším týmem. Měly tři gólové šance," podotkl Trpišovský.

Tepličtí zkusí vítěze posledních tří ligových ročníků stejně jako v únoru překvapit. "Rádi bychom navázali na náš předchozí dobrý výkon na hřišti Budějovic. Samozřejmě proti nám stojí asi teď nejlepší tým v České republice. Slavia už iks zápasů neprohrála, ale o to je to pro nás větší motivace zkusit ji porazit," řekl asistent teplického trenéra Josef Dvorník.

"Myslím, že Slavia už nastoupí v plné sestavě, jejich reprezentanti se zapojili do plného tréninkového procesu. Počítám tedy s tím, že trenér Trpišovský nasadí to nejlepší, co má k dispozici," doplnil Dvorník.

Zápas na Stínadlech začne v pátek v 19:00. Po částečném rozvolnění diváckých koronavirových omezení před startem sezony může být zaplněna až polovina kapacity stadionu, podle teplického klubu může dorazit osm tisíc lidí.