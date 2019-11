Slávisté po vyřazení v Lize mistrů přivítají poslední Karvinou

Praha - Fotbalisté Slavie středeční prohrou 1:3 s Interem Milán v Lize mistrů ztratili naději na jarní pokračování v evropských pohárech. Na zklamání zkusí částečně zapomenout v nedělním utkání 18. kola první ligy s poslední Karvinou, v němž budou coby obhájci titulu hájit náskok 11 bodů v tabulce před druhou Plzní. Západočeši rovněž v neděli přivítají Bohemians 1905, pátou Spartu v sobotu čeká zápas v Příbrami.

Slávisté v minulém kole remizovali bez branek v Olomouci. V nejvyšší soutěži ztratili body po sérii osmi výher a teprve potřetí v sezoně. I tak mají svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského v čele tabulky dál pohodlný náskok na Plzeň, která hrála 1:1 v Karviné. Slezané v srpnu doma obrali o body i Slavii (0:0), předchozích šest prvoligových zápasů s pražským favoritem ale prohráli.

"Po Karviné jsme měli desetiminutový sestřih toho, co jsme neproměnili, včetně penalty. Náskok v tabulce teď vůbec neřeším. V minulé sezoně jsme vedli o šest bodů před koncem základní části a pak se hrálo prakticky do posledního kola o titul. Soutěž je hrozně dlouhá. Troufnu si říct, že to bude hlavně o nás, o našem výkonu a přístupu," řekl Trpišovský.

Plzeň porazila Bohemians v jediném z posledních čtyř ligových duelů. Doma však Západočeši s aktuálně jedenáctými "Klokany" v minulých deseti utkáních devětkrát vyhráli a jednou remizovali. "Čeká nás zase urputný soupeř, který ve spoustě zápasů překvapil a bude chtít bodovat i v Plzni. Musíme udělat všechno pro to, abychom pokračovali v dobrých domácích výsledcích a budeme chtít zvítězit," uvedl kouč Viktorie Pavel Vrba.

Sparta domácí remízou 3:3 s nováčkem Českými Budějovicemi ukázala, že má především v obraně stále problémy. Papírovým favoritem budou Letenští i v souboji se čtrnáctou Příbramí, která je bez vítězství už deset kol.

"Jsme určitě velice nespokojeni se zápasem s Budějovicemi. Není možné, aby Sparta odehrála jenom jeden poločas. Ten první poločas nám leží v hlavě a chceme se z toho poučit," uvedl Jiří Saňák, asistent sparťanského trenéra Václava Jílka. "Máme možnost se v Příbrami posunout dál a chceme tam vyhrát. Příbram je konsolidovaný tým, snaží se hrát fyzický fotbal a cítíme z jejich mužstva, že má tvář," dodal Saňák.

Třetí Mladá Boleslav se v neděli pokusí částečně napravit nečekanou porážku 0:1 z Opavy doma proti Teplicím. Ty čekají na plný bodový zisk pět kol a patří jim dvanácté místo. Středočeši na svém stadionu vyhráli osm z devíti ligových utkání v sezoně.

Desátá Olomouc se v sobotním duelu s osmým Libercem musí obejít bez Radoslava Látala, který jako druhý trenér v české lize bude chybět za čtyři žluté karty. Prvním byl v říjnu shodou okolností kouč Slovanu Pavel Hoftych. Hanáci v lize nevyhráli osmkrát po sobě.

Jablonec, jenž je v tabulce čtvrtý jen o skóre za Boleslaví, v neděli přivítá deváté České Budějovice. Dynamo před remízou na Spartě zvítězilo pětkrát za sebou, ale na půdě nadcházejícího soupeře dokázalo vyhrát v jediném ze 17 ligových utkání.

Sedmé Slovácko se v sobotu představí v derby na stadionu třináctého Zlína. Tým z Uherského Hradiště vyhrál oba letošní vzájemné ligové zápasy 1:0, předtím ale moravského rivala nezdolal osmkrát za sebou.

Statistické údaje před zápasy 18. kola: Fastav Zlín (13.) - 1. FC Slovácko (7.) Výkop: sobota 30. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. Bilance: 19 8-5-6 26:19. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Hnaníček - Matejov, Podio, Jiráček, Bartošák - Džafič, Wágner, Poznar. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček, Havlík - Petržela, Hellebrand, Navrátil - Šašinka. Absence: Azackij, Vraštil, Mašek (všichni zranění), Fantiš, Čanturišvili (oba nejistý start) - Franič, Porcal (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Džafič, Fantiš - Divíšek, Petržela, Šašinka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (3) - Šašinka, Zajíc (oba 5). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo oba letošní vzájemné ligové zápasy 1:0, předtím ale Zlín 8x za sebou neprohrál - Zlín vyhrál jediné z posledních 11 kol, ve 3 z posledních 4 ale bodoval - Zlín vyhrál jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů, v posledních 2 ale bodoval - Slovácko z posledních 8 kol jen jednou prohrálo, ale 3x za sebou nezvítězilo - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů a v posledních 2 neskórovalo Sigma Olomouc (10.) - Slovan Liberec (8.) Výkop: sobota 30. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Denev - Blažej, Koval. Bilance: 49 15-14-20 58:59. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Beneš, Vepřek - Zmrzlý - Zahradníček, Plšek, Houska, Falta - Yunis. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar, Mara - Malinský, Breite, Potočný - Musa. Absence: Jemelka (4 ŽK), Nešpor (rekonvalescence), Buchta (zranění), Pilař (vyřazen z A-týmu), Greššák, Zima, Kerbr (všichni nejistý start) - Baluta (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Beneš, Greššák, Houska (všichni 3 ŽK) - Oscar (7 ŽK), Pešek (3 ŽK). Nejlepší střelci: Plšek (7) - Potočný (8). Zajímavosti: - Olomouc vyhrála oba letošní vzájemné ligové duely - Liberec vyhrál jediný z posledních 5 ligových zápasů v Olomouci - Olomouc 8 kol po sobě nevyhrála a v posledních 2 neskórovala - Olomouc je s 8 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Olomouc prohrála jediný z posledních 13 domácích ligových zápasů - Liberec vyhrál 3 z posledních 4 kol - Liberec vyhrál jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů - olomoucký trenér Látal jako druhý kouč po libereckém Hoftychovi bude chybět na lavičce kvůli 4 žlutým kartám 1. FK Příbram (14.) - Sparta Praha (5.) Výkop: sobota 30. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Pechanec - Dobrovolný, Novák. Bilance: 41 2-16-23 28:72. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Šimek, Nový - Dramé - Zeman, Rezek, Alvir, Polidar - Škoda. Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek - Hložek, Hašek, Krejčí, Kanga, Plavšič - Kozák. Absence: Cmiljanovič (4 ŽK), Kingue (zranění) - Trávník (4 ŽK), Dočkal, Drchal, Kadlec, Panák, Pulkrab, Zahustel (všichni zranění), Graiciar (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dramé, Šimek - Hašek, Kozák (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (6) - Kanga (9). Zajímavosti: - Sparta v lize s Příbramí neprohrála 13x za sebou od dubna 2012, ale 2 z posledních 3 zápasů skončily remízou - Příbram v samostatné lize porazila Spartu z 41 utkání pouze 2x a doma jen v dubnu 2005 - Příbram v posledních 10 kolech nevyhrála, získala jen 3 body a dala pouze 4 branky - Příbram v této sezoně doma získala všech 13 bodů, 5x za sebou tam ale nevyhrála a v posledních 3 utkáních na svém stadionu hrála 0:0 - Příbram má společně s Č. Budějovicemi nejhorší obranu ligy s 29 inkasovanými góly - Sparta 6 kol po sobě neprohrála, v posledních 2 zápasech ale remizovala - Sparta venku získal jen 9 z celkových 26 bodů, poslední 3 duely tam ale neprohrála - Tregler (Příbram) oslaví den po utkání 24. narozeniny - Kodr (Příbram) a Lischka (Sparta) mohou odehrát 50. zápas v české lize - trenér Sparty Jílek odkoučuje 100. ligový zápas Viktoria Plzeň (2.) - Bohemians Praha 1905 (11.) Výkop: neděle 1. prosince, 14:30. Rozhodčí: Julínek - Kubr, Vlček. Bilance: 29 14-8-7 49:34. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hloušek - Kalvach, Procházka - Kayamba, Čermák, Kopic - Krmenčík. Bohemians: Le Giang - Hůlka, Krch, Pokorný (Bederka) - Bartek, Jindřišek, Hronek, Podaný - Nečas, Keita, Vaníček. Absence: Limberský (zranění) - Vodháněl (4 ŽK), Fryšták, Ljovin, Puškáč, Rada (všichni zranění), Dostál (rekonvalescence), Pokorný (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hejda, Kalvach, Kayamba, Krmenčík, Limberský, Řezník - Hronek, Jindřišek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (9) - Bartek, Vodháněl (oba 3). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála jediný z posledních 4 ligových duelů s Bohemians - Plzeň doma v lize porazila Bohemians v 9 z posledních 10 zápasů a v samostatné nejvyšší soutěži tam podlehla "klokanům" pouze jednou v říjnu 1996 - Plzeň vyhrála jediné z posledních 4 kol - Plzeň doma vyhrála 5 z posledních 6 ligových zápasů - Bohemians v posledním utkání porazili Příbram a zvítězili po 3 kolech - Bohemians uhráli venku jediný z celkových 19 bodů a spolu s Příbramí stále čekají na první venkovní výhru v ligové sezoně - Krmenčík (Plzeň) dal gól v posledních 3 ligových utkáních FK Mladá Boleslav (3.) - FK Teplice (12.) Výkop: neděle 1. prosince, 14:30. Rozhodčí: Zelinka - Moláček, Mokrusch. Bilance: 33 13-12-8 48:41. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Křapka, Pudil, Fulnek - Budínský, Hubínek, Matějovský, Ladra - Mešanovič, Komličenko. Teplice: Grigar - Jeřábek, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kodeš, Kučera, Žitný, Hyčka - Řezníček, J. Mareš. Absence: Tatajev (4 ŽK), Provazník, Wiesner (oba rekonvalescence), Pudil (nejistý start) - P. Mareš (4 ŽK), Ljevakovič (zranění). Disciplinární ohrožení: Bucha, Mešanovič (oba 3 ŽK) - J. Mareš (7 ŽK). Nejlepší střelci: Komličenko (9) - J. Mareš (6). Zajímavosti: - Teplice poslední vzájemný duel v lize vyhrály 2:0, ale předtím M. Boleslav v nejvyšší soutěži neporazily 10x po sobě - M. Boleslav v květnu v úvodním semifinále nadstavbové skupiny o Evropu vyhrála v Teplicích 8:0 a vyrovnala nejvyšší vítězství ligy - M. Boleslav doma v lize neprohrála s Teplicemi 7x po sobě, poslední 4 duely ale skončily remízou - M. Boleslav doma v ligové sezoně vyhrála 8 z 9 zápasů a získala 24 z celkových 29 bodů - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 4 kol - Teplice 5 kol po sobě nevyhrály - Teplice vyhrály jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů a poslední 2 prohrály o 3 branky FK Jablonec (4.) - Dynamo České Budějovice (9.) Výkop: neděle 1. prosince, 14:30. Rozhodčí: Ginzel - Kříž, Leška. Bilance: 35 16-8-11 51:34. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holík, Břečka, Plechatý, Krob - Jovovič, Kubista, Považanec, Sýkora - Doležal, Chramosta. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Brandner, Javorek, Mršič - Ledecký. Absence: Hübschman, Kratochvíl, Hanuš, Matoušek (všichni zranění) - Schranz (4 ŽK), Rabušic, Polom (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Kratochvíl, Považanec (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Doležal (7) - Schranz (6). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 8 vzájemných ligových zápasů - Jablonec prohrál jediný ze 17 domácích ligových duelů s Č. Budějovicemi - Jablonec 5 kol po sobě neprohrál, v posledních 2 remizoval - Jablonec získal doma 20 z celkových 29 bodů, z posledních 4 ligových duelů na svém stadionu ale zvítězil jen jednou - Č. Budějovice minule remizovaly na Spartě 3:3 a ztratily body po předchozích 5 ligových výhrách za sebou - Č. Budějovice venku v lize 3x za sebou neprohrály a pokaždé daly 3 góly - Č. Budějovice mají s 29 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy spolu s Příbramí - Novák (Č. Budějovice) oslaví den před utkáním 30. narozeniny Slavia Praha (1.) - MFK Karviná (16.) Výkop: neděle 1. prosince, 17:00. Rozhodčí: Dubravský - Hájek, Vaňkát. Bilance: 7 6-1-0 15:4. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Markovič - Coufal, Takács, Kúdela, Zelený - Traoré - Ševčík, Stanciu, Hušbauer, Olayinka - Škoda. Karviná: Pastornický - Ndefe, Dreksa, Rundič, Čonka - Ba Loua, Smrž, Hanousek, Janečka, Lingr - Petráň. Absence: Masopust (trest za ČK), Hovorka (zranění), Hromada, Kolář, Tecl, Souček (všichni nejistý start) - Kouřil, Moravec (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Petráň, Smrž, Lingr, Hanousek, Ndefe, Kouřil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Souček (8) - Petráň (3). Zajímavosti: - Karviná v srpnu remizovala se Slavií 0:0, předtím prohrála všech 6 vzájemných ligových zápasů - Slavia jako jediná v ligové sezoně ještě neprohrála, neporazitelnost v nejvyšší soutěži drží už 23 utkání - Slavia v minulém kole remizovala 0:0 v Olomouci a v lize po 8 zápasech nevyhrála - Slavia ve středu prohrála v Lize mistrů s Interem Milán 1:3 a ztratila šanci na účast v jarní části pohárů - Slavia má s 36 góly nejlepší útok ligy a s 3 obdrženými brankami nejlepší obranu (poslední 4 kola neinkasovala) - Slavia doma v lize 12x za sebou zvítězila a se 24 body je nejlepším domácím týmem v sezoně - Karviná 7 kol po sobě nevyhrála, minulou remízou ukončila sérii porážek, která se zastavila na 5 zápasech - Karviná v posledních 6 kolech jen jednou skórovala - Karviná venku získala 8 z celkových 12 bodů, poslední 3 duely tam ale prohrála při skóre 0:10 - Škoda (Slavia) si může připsat 300. zápas v české lize Tabulka: 1. Slavia 17 14 3 0 36:3 45 2. Plzeň 17 10 4 3 32:16 34 3. Mladá Boleslav 17 9 2 6 32:23 29 4. Jablonec 17 8 5 4 30:23 29 5. Ostrava 18 8 3 7 28:23 27 6. Sparta 17 7 5 5 33:24 26 7. Slovácko 17 7 5 5 21:22 26 8. Liberec 17 7 3 7 30:26 24 9. České Budějovice 17 7 3 7 29:29 24 10. Olomouc 17 4 8 5 22:23 20 11. Bohemians 17 5 4 8 19:28 19 12. Teplice 17 4 7 6 14:24 19 13. Zlín 17 4 3 10 11:27 15 14. Opava 18 3 5 10 8:27 14 15. Příbram 17 3 4 10 14:29 13 16. Karviná 17 2 6 9 12:24 12