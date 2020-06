Slávisté kvůli covid-19 slavili před stadionem, dorazil Hušbauer

Praha - Fotbalisté Slavie po výhře 1:0 nad Plzní v druhém kole ligové nadstavby a obhajobě titulu kvůli opatřením proti novému koronaviru přesunuli tradiční děkovačku s fanoušky a následné oslavy mistrovského primátu před stadion. Do Edenu dorazil i záložník Josef Hušbauer, který v zimě odešel z pražského klubu do německého druholigového Dynama Drážďany.

Vzhledem k opatřením proti šíření nemoci covid-19 stále může na stadiony jen omezený počet lidí, a to maximálně pět tisíc, fanoušci ale musejí být rozděleni do sektorů po maximálně 1000 lidech. Do dvacetitisícového Edenu se na zápas s Plzní dostalo podle oficiálního zápisu 3500 diváků, i když opticky se zdálo, že v hledišti je více osob.

Fanoušci vytvářeli velmi dobrou atmosféru, několikrát si ale neodpustili vulgarity směrem k hostujícímu klubu a v úvodu dvakrát použili zakázanou pyrotechniku. Po závěrečném hvizdu ovšem ukázněně zůstali na tribunách.

Další příznivci sledovali šlágr na velkoplošné obrazovce před stadionem, kam se necelou hodinu po konci utkání přesunuli hráči, realizační tým i nejužší vedení klubu v čele s šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem.

K oslavám před několika tisícovkami fanoušků se připojil i Hušbauer, jenž hrál za Slavii do zimy, než odešel hostovat do Drážďan. S útočníkem Milan Škodou, další oporou, která tým před startem jara opustila a odešla do zahraničí, se zase hráči spojili přes mobilní telefon.

Vršovický tým oblékl mistrovská trička s nápisem "Hotovo dvacet", symbolizujícími jubilejní 20. titul Slavie v součtu s československou ligou. Kapitán Jan Bořil zvedl před fanoušky nad hlavu plakát s improvizovaným pohárem, ten opravdový převezmou Vršovičtí až po posledním pátém kole nadstavby doma se Spartou. Oslavu před Edenem doprovodily dva ohňostroje a zhruba po půlhodině hráči odešli zpět do útrob stadionu.

Vzhledem k pandemii koronaviru neplánovali slávisté mistrovskou noc tak bouřlivou, jako by byla za normálních okolností. "Určitě bychom si přáli jiné podmínky na slavení, ale určitě si to užijeme i tak. Užijeme si to s kluky z kabiny, se kterými se celý rok stýkáme, se kterými jsme titul společně vyhráli. Budeme slavit v uzavřeném kruhu, jsme otestovaní, takže to snad bude všechno v pořádku," řekl střelec jediné branky proti Plzni Petr Ševčík.