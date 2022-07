Slávisté chtějí v odvetě dát ještě více gólů než na Gibraltaru

Praha - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek nastoupí proti gibraltarskému outsiderovi St Joseph's k domácí odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy. Pražané mají po úvodním vysokém vítězství 4:0 prakticky jistý postup, jejich trenér Jindřich Trpišovský ale doufá, že podají ještě lepší výkon než před týdnem a vstřelí více branek. Úřadující český vicemistr má kvůli disciplinárnímu trestu z minulého ročníku uzavřenou severní tribunu, místa ale díky výjimce od UEFA může zaplnit dětmi.

Slavia v minulém týdnu v prvním soutěžním duelu českého a gibraltarského klubu dominovala a v premiéře v nové sezoně vyrovnala svou nejvyšší venkovní výhru v pohárech. Pražané mají téměř jisté 3. předkolo, v němž by nastoupili proti Panathinaikosu Atény. Na cestě do skupiny potřebují červenobílí přejít přes tři soupeře, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech hlavní fázi na podzim. V minulém ročníku došli slávisté v Evropské konferenční lize do čtvrtfinále. Finále této sezony bude v příštím roce hostit Eden.

Po jasném výsledku z úvodního duelu by Pražané mohli v odvetě zaútočit na překonání svého nejvyššího vítězství v pohárech, jímž je výhra 5:1. "Věřím tomu, že doma budeme hrát ještě mnohem lépe než venku, bude to ještě mnohem rychlejší a gólů dáme více. Po dlouhé době nás čeká soutěžní zápas v domácím prostředí. Musíme si vážit lidí, kteří dorazí na zápas," řekl Trpišovský.

"Všichni se moc těšíme. Bude to první ostrý zápas v sezoně tady na stadionu. Doufám, že i fanoušci jsou natěšení, přijde jich hodně a poženou nás za vítězstvím," doplnil pro klubovou televizi záložník Lukáš Provod.

Trpišovský nečeká, že by St Joseph's v odvetě měnil styl. Nejstarší gibraltarský klub, který v uplynulé sezoně skončil v domácí soutěži třetí, vyhrál jen poslední z šesti venkovních zápasů v pohárech. Díky vítězství nad Larne poprvé prošel do 2. předkola. Kvůli trestu za vyloučení v úvodním duelu proti Slavii budou St Joseph's v Edenu chybět záložník Cristian Pecci a na lavičce španělský trenér Abraham Paz.

"Je otázka, jestli nenastoupí v jiném rozestavení, ale jejich výkon bude asi podobný jako v prvním zápase. Hrají z nízkého bloku, soustředí se na defenzivu a brejky přes dva rychlé hráče na hrotu. Otázkou je, jak se vyrovnají s terénem, jako jsme se museli vyrovnat my u nich (s umělkou). Doufám, že navážeme na prvních 30 minut prvního zápasu," přál si Trpišovský.

Slavia bude mít kvůli disciplinárnímu trestu za výtržnosti fanoušků v dubnové odvetě čtvrtfinále s Feyenoordem Rotterdam uzavřenou severní tribunu, kde sídlí "kotel". Vzhledem k výjimce od UEFA ale mohla na místa pozvat dětské fanoušky stejně jako Sparta před týdnem na Letné proti Vikingu Stavanger.

"Jsem rád, že taková výjimka vůbec existuje, bude to úplně něco jiného. Něco takového už jsme zažili na Legii (Varšava). Trest nás mrzí. Mrzí nás, že tady severní tribuna nebude, ale věřím, že bude v ostatních sektorech. Návštěvu dětí vítám, nebude tu prázdné místo," řekl Trpišovský, jehož svěřenci doma v pohárech naposledy podlehli Feyenoordu, ale předtím tam v soutěžích UEFA sedmkrát po sobě neprohráli.

Dá se čekat, že trenér Pražanů i s ohledem na nedělní úvodní kolo nové ligové sezony proti Hradci Králové sáhne ke změnám v sestavě. O víkendu slávisté prohráli v modelovém utkání za zavřenými dveřmi s druholigovou Líšní 2:4 a šanci dostali ti, kteří nenastoupili proti St Joseph's v zahajovací jedenáctce. Drobné zdravotní problémy má střelec dvou branek z úvodního duelu na Gibraltaru útočník Yira Sor, dlouhodobě mimo hru jsou obránci Jan Bořil s Davidem Hovorkou.

Zápas začne v Edenu ve čtvrtek v 19:00.

Statistické údaje před odvetným utkáním Slavia Praha - St Joseph's FC: Výkop: čtvrtek 28. července, 19:00. První zápas: 4:0. Rozhodčí: Musial - Siejka, Mucha (všichni Pol.). Bilance: ČR (Československo) - Gibraltar: 1 1-0-0 4:0. 2022/23 EKL: St Joseph's - Slavia Praha 0:4. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 13 6-3-4 29:22 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 203 74-54-75 250:256 St Joseph's v Evropě: EL/UEFA 9 1-3-5 6:25 EKL 5 1-2-2 3:8 Celkem 14 2-5-7 9:33 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Schranz, Ousou, Santos, D. Jurásek - Valenta, Provod - Jurečka, Lingr, Olayinka - Fila. St. Joseph's: Fitzsimons - Olmos, Mouelhi, Villar, Peters, Pons - Valarino, Bauti, Juanma, Ferrer - Yussuf. Absence: Hromada (disc. trest), Bořil, Hovorka (oba zranění + nejsou na soupisce), Icha, M. Jurásek, Masopust, Plavšič, Samek, Ševčík, Tecl (všichni nejsou na soupisce), Sor (nejistý start) - Pecci (trest za ČK), K. Robba (nejistý start). Zajímavosti: - český a gibraltarský tým se v soutěžích UEFA potkávají poprvé, Slavia před týdnem výhrou 4:0 vyrovnala své nejvyšší venkovní vítězství v pohárech - Slavia 5x za sebou hrála v pohárech skupinu, v premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došla na jaře až do čtvrtfinále - Slavia v kvalifikaci pohárů útočí na teprve druhý postup z posledních 7 dvojzápasů - Slavia před týdnem vstoupila do nové sezony, v letní přípravě ve 3 zápasech neprohrála - Slavia vyhrála jen minulý z posledních 4 zápasů v pohárech - Slavia doma v pohárech naposledy utrpěla porážku, ale předtím tam v soutěžích UEFA 7x po sobě neprohrála - Slavia o víkendu v modelovém utkání prohrála s druholigovou Líšní 2:4, šanci dostali hráči, kteří nebyli v základní sestavě v úvodním duelu se St Joseph's - St Joseph's v 1. předkole vyřadili Larne po remíze 0:0 doma a vítězství 1:0 venku a v kvalifikaci pohárů teprve podruhé ze 7 pokusů postoupili - St Joseph's poprvé v historii hrají v pohárech 2. předkolo - St Joseph's vyhráli jen poslední z 6 venkovních zápasů v pohárech - Slavia obsadila v minulé sezoně české ligy 2. místo, St Joseph's skončili v gibraltarské lize třetí, jediný titul získali v roce 1996 - trenér St Joseph's Paz bude chybět na lavičce kvůli červené kartě z úvodního utkání - postupující narazí ve 3. předkole na Panathinaikos Atény - Slavia bude mít uzavřenou severní tribunu kvůli disciplinárnímu trestu po dubnovém utkání s Feyenoordem Rotterdam, na místa díky výjimce od UEFA pozvala děti