Slávista Tecl si hattrick užil a věří, že neskóroval na dlouhou dobu naposledy

Praha - Slávistický fotbalista Stanislav Tecl si po třech brankách a drtivé výhře 7:0 v utkání 4. ligového kola proti Pardubicím pochvaloval, že se po čtyřech měsících konečně zase trefil v soutěžním utkání. Jednatřicetiletý útočník si svůj třetí hattrick v nejvyšší soutěži užil a doufá, že se mu bude střelecky dařit i v dalších zápasech. Nechtěl spekulovat nad tím, zda mu vydařený večer pomůže častěji do základní sestavy.

Tecl během angažmá ve Slavii často zahazoval šance. "Myslím, že dnes jsem zase proměnil tak 50 procent toho, co jsem mohl nebo měl. Ale zaplaťpánbůh za to. Jsem rád, že jsem se po dlouhé době trefil. Jen doufám, že to nebylo na dlouhou dobu naposledy," řekl na tiskové konferenci Tecl.

Ve 40. a 48. minutě zaznamenal po přihrávkách od Lukáše Masopusta druhý a třetí gól Slavie a v 57. minutě mu Aiham Ousou asistoval u gólu na 4:0. Poté ještě Tecl trefil tyč. "Ani bych neřekl, že to bylo složité. Nahrávky, které jsem dnes dostával, byly jako na zlatém podnose. První dvě od Masíčka (Masopusta) a třetí od Aihama. Když nemám čas přemýšlet, tak je to dobré," uvedl Tecl s úsměvem.

"Pak jsem měl ještě dvě šance. Mrzí mě, že jsem v první půli neproměnil tu hlavičku. V druhém poločase jsem pak při jedné šanci nemusel spěchat. Každopádně děkuju klukům, bez takového servisu útočník nemá moc šanci," doplnil hráč s 10 starty za české reprezentační "áčko".

V profesionální kariéře dal tři góly v jednom utkání popáté. Třikrát se mu to povedlo v lize, jednou v druhé nejvyšší soutěži a jednou v domácím poháru skóroval dokonce čtyřikrát. "Stavím ty hattricky na stejnou úroveň. Když se to povede, je to pokaždé krásné. Já si vážím každého gólu. Že se mi povedl hattrick, za to jsem rád. Ale je důležité, abych góly přidával i potom, ne pouze v jednom zápase," řekl Tecl.

Byť v poslední době nastupoval méně, nepřestával věřit, že se mu ještě hattrick někdy podaří. "Kdybych nevěřil, asi by nemělo cenu ráno vstávat na tréninky. Samozřejmě jsem věřil a budu věřit i dál. Tímhle to nekončí," poznamenal Tecl.

V poslední době není útočnou jedničkou Slavie a z devíti soutěžních zápasů v sezoně nastoupil jen dvakrát v základní sestavě. "Už mi není 20 let, kdy by to samozřejmě bylo horší. Určitě chci hrát co nejvíc, to je jasné. Ale zase na druhou stranu vím svou pozici v kádru. Snažím se klukům pomáhat, přece jen mám už věk na to, abych někomu mohl trochu poradit," uvedl Tecl.

"Pro mě je důležité, abychom na konci sezony slavili titul. Jestli k tomu přispěju hattrickem nebo nějakým gólem, budu samozřejmě šťastný. Ale cílem není, abych si tady hodil triko a hnal se za hattricky. Jde o to, abychom zvedli na konci sezony pohár," doplnil bývalý hráč Plzně.

Nechtěl spekulovat, zda by mu hattrick mohl vynést místo v sestavě pro čtvrteční odvetu 4. předkola Evropské konferenční ligy proti Čenstochové. "To já nevím. Samozřejmě budu rád, když dostanu šanci. Ale myslím, že trenéři mají z čeho vybírat. Dnes sestavu trefili, tak snad to bude pokračovat do zbytku sezony," přál si Tecl.

Jeho tým bude proti Čenstochové dotahovat ztrátu 1:2 z úvodního venkovního duelu. "Určitě budeme muset být daleko pohyblivější a zdatnější v soubojích než v prvním zápase. Bude to válka, bude to bolet, ale jestli chceme hrát skupinu, budeme to muset podstoupit. Doufám, že se dnešním zápasem dostaneme do nějakého tempa a budeme v takových výkonech pokračovat. Od toho se musíme odrazit po ne úplně povedené první části sezony," dodal Tecl.