Slávista Kuchta se radoval z prvních branek v derby a doufá v zisk double

Praha - Slávistický fotbalista Jan Kuchta se po výhře 3:0 v semifinále domácího poháru MOL Cupu na Spartě radoval z toho, že se dočkal svých prvních dvou branek v pražském derby. Nejlepší střelec ligové sezony byl rád, že červenobílí potvrdili formu a s odvěkým rivalem z Letné neprohráli už 14 soutěžních utkání po sobě. Věří, že Slavia po nedělním zisku titulu ve finále poháru v Plzni završí double.

"Chutná to výborně, postoupili jsme do finále. Chceme si sáhnout na double - je to jeden z cílů, kterých chceme v sezoně dosáhnout. Dnešní výhra chutná o to líp, že jsme vyhráli na jejich hřišti. Skóre ze tří vzájemných zápasů (v této sezoně) máme fantastické (8:0). Jsme rádi, že jsme potvrdili naši formu z předešlého zápasu s Plzní. Myslím, že zasloužené vítězství," řekl Kuchta v nahrávce pro média od klubu.

Čtyřiadvacetiletý útočník nastoupil do třetího derby v kariéře a poprvé v něm skóroval. V 25. minutě poslal Slavii do vedení a v 53. minutě po přihrávce od Lukáše Masopusta do prázdné branky zvýšil na 3:0. "Mám obrovskou radost, protože to jsou moje první dva góly v derby, navíc ještě u nich a vysoké vítězství," zářil Kuchta.

"Ale musím pochválit hlavně kluky. U prvního gólu se to ke mně odrazilo a u druhého tam byla skvělá práce Masa (Masopusta). Udělal skvělou akci, tohle má fantastické. Hlavně chci pomoct mančaftu a kluci mi to pak vracejí. Jsem spokojený," pochvaloval si Kuchta.

Připustil, že v úvodu slávisté nehráli optimálně a v poločase si dokonce výkon navzdory vedení 2:0 vyčítali. "Ze začátku nás Sparta kousala a mačkala. Pomohl nám první gól, pak jsme se uklidnili. Řekli jsme si něco v kabině, věděli jsme, že potřebujeme daleko více makat. Jak trenéři, tak ani my jsme nebyli spokojeni. Pak si myslím, že už to bylo v naší režii a zápas jsme ovládli," uvedl Kuchta.

Slávisté v derby se Spartou od března 2016 už 14 utkání po sobě neprohráli. "Snažíme se nepolevovat, chceme pořád tlačit. Máme s nimi skvělou sérii, o kterou nechceme přijít. Jedeme pořád nadoraz," dodal Kuchta.