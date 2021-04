Slavii stačí k titulu bod s Plzní nebo zaváhání Sparty v Liberci

Praha - Fotbalistům Slavie stačí v nedělním šlágru 30. ligového kola s Plzní jediný bod k zisku třetího titulu za sebou. Jistotu mistrovského hattricku mohou červenobílí získat už před výkopem, pokud Sparta nezvítězí v Liberci. Slávisté zároveň budou usilovat o vylepšení rekordní série v ligové neporazitelnosti na 42 zápasů. Prvním sestupujícím se může stát Opava. Všech devět utkání je na programu o víkendu. Poprvé od 4. října se do hledišť vrátí část diváků, kteří mohou zaplnit 10 procent kapacity stadionů.

Slavia mohla mistrovský "hattrick" oslavit už v minulém týdnu, kdyby zvítězila na hřišti Bohemians 1905. Červenobílí si ale v Ďolíčku připsali jen remízu 0:0 a oslavy ještě museli odložit. Obhájce titulu vede tabulku o 16 bodů před druhým Jabloncem, teoreticky předstihnout ho ale může už jen třetí Sparta, která je o bod zpět a má utkání k dobru.

Slávisté nadále jako jediní drží neporazitelnost v ligové sezoně. V nejvyšší soutěži neprohráli už 41 utkání po sobě a překonali i nejlepší československou sérii. Proti Plzni se červenobílým poslední dobou velmi daří - z posledních pěti vzájemných duelů čtyřikrát zvítězili, čtyřikrát po sobě s ní neinkasovali a doma s ní bodovali osmkrát za sebou.

Oba týmy se na šlágr naladily středečním postupem v domácím poháru. Plzeň v semifinále porazila Teplice 1:0 a Slavia v dohrávce čtvrtfinále zvítězila 3:0 v Olomouci. V dalším kole pohárové soutěže červenobílí za týden nastoupí v derby na Spartě.

"Jde nám to krásně za sebou. Doma s Plzní můžeme rozhodnout o titulu, pak nás čeká semifinále na Letné. Strašně se těšíme," řekl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl. "Soupeř hrál zápas v podobném čase jako my. Mají za sebou náročné věci, co se týká pohárové Evropy. Takový zápas je tak prestižní, že věřím, že se dokážeme vyždímat naplno a budeme na Slavii velmi silní," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa.

Jasno může být i o prvním ze tří týmů, který v této sezoně nejvyšší soutěž opustí. Poslední Opava ztrácí na nesestupové pozice už 10 bodů a jistotu, že v tomto kole ještě nespadne, jí dá jen sobotní domácí výhra nad Bohemians 1905. Naopak v případě porážky a vítězství Teplic nad Zlínem už by Slezané mohli mít definitivu sestupu. Po vlastním utkání ještě Opavští soutěž opustit nemohou, stát se tak může až v neděli.

Vršovický celek v lize s Plzní pětkrát za sebou neprohrál a v posledních čtyřech vzájemných duelech neinkasoval. V Edenu s Viktorií v nejvyšší soutěži bodoval dokonce osmkrát po sobě. Západočeši ale mají dobrou formu, 10 kol za sebou neprohráli a z pátého místa v tabulce ztrácejí dva body na čtvrté Slovácko.

"Za sílu Slavie jednoznačné hovoří výsledky a výborné výkony. Ještě neprohrála, ale my uděláme maximum pro to, abychom tu sérii přerušili. Je to velká výzva. Soupeř nejde hrát o titul v jednom zápase proti nám, vybojoval si to za výkony v celé sezoně. Nejsme nastaveni tak, že jdeme něco kazit," řekl trenér Viktorie Adrian Guľa.

Přestože v tabulce je druhý Jablonec, Slavii může teoreticky předstihnout pouze třetí Sparta, která má k dobru odložený zápas s Plzní. Letenští se představí na půdě šestého Liberce, kde vyhráli jediný z posledních osmi ligových duelů.

Severočeši se těší na částečný návrat fanoušků. "Je to pro nás jako druhé Vánoce. Pevně věříme, že nám pomůžou a že od nás uvidí dobrý výkon s bodovým ziskem. Pořád v sobě máme prohrané domácí finále poháru se Spartou v loňském roce. Budeme bojovat, co nám síly budou stačit, a chceme Spartu porazit," uvedl asistent libereckého trenéra Pavel Medynský.

Sparta ztrácí bod na Jablonec, který bude hájit druhou příčku doma proti deváté Olomouci. Severočeši neprohráli už devět kol po sobě, Sigma je s 12 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy.

Čtvrté Slovácko čeká Mladá Boleslav. Domácí budou na lavičce kvůli žlutým kartám postrádat trenéra Martina Svědíka, který v minulosti vedl Středočechy. Hostující kouč Karel Jarolím zase kdysi působil v týmu z Uherského Hradiště.

Poslední Opava je po třech sezonách v nejvyšší soutěží blízko pádu do druhé ligy, na první nesestupovou pozici ztrácí už 10 bodů. Jistotu, že o víkendu ještě elitu neopustí, jí dá jen sobotní domácí výhra nad Bohemians 1905, kteří bodovali devět kol po sobě. Naopak v případě porážky a vítězství Teplic nad Zlínem už by Opava mohla mít definitivu sestupu. Po souboji s "Klokany" ještě Slezané spadnout nemohou, stát se tak může až v neděli.

Příbrami chybí na 15. místo, které jako poslední zajišťuje záchranu, pět bodů. Její sobotní soupeř České Budějovice nevyhrál už 11 kol. "Je fajn, že se nám teď daří venku, ale doma nevyhráváme a ty body nám chybí. Už si dělali i chlapci v kabině legraci, že budeme volat do Budějovic, jestli bychom to mohli hrát u nich. Samozřejmě to nejde," řekl příbramský trenér Jozef Valachovič.

Pouze o bod lépe než Příbram je na tom brněnský nováček, který se představí na hřišti osmé Ostravy. Další nováček soutěže Pardubice bude proti jedenácté Karviné hájit sedmou příčku.

Statistické údaje před zápasy 30. kola první fotbalové ligy: SFC Opava (v tabulce: 18.) - Bohemians Praha 1905 (10.) Výkop: sobota 1. května, 15:00. Rozhodčí: Denev - Hájek, Ratajová - Cieslar (video). Bilance: 12 2-4-6 7:9. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Opava: Digaňa - Harazim, Didiba, Hnaníček, Žídek - Mondek, Večerka, Řezníček, Helešic - Juřena, Holík. Bohemians: Bačkovský - Dostál, Krch, Vondra, Schumacher - Novák, Ljovin, Květ, Osmančík - Puškáč, Necid. Absence: Nešický, Smola (oba 4 ŽK), Březina, Čvančara, Pikul, Rychlý,Tiéhi (všichni zranění) - Bederka, Hronek (oba 4 ŽK), Bartek, Hůlka, Pokorný, Ugwu, Valeš (všichni zranění), Vacek (rekonvalescence), Jindřišek, Köstl, Vaníček (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Žídek (7 ŽK), Fendrich, Holík, Juřena - Vacek, Vaníček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Nešický, Žídek (oba 3) - Pulkrab (4). Zajímavosti: - Bohemians v posledních 10 vzájemných ligových zápasech neprohráli a v 9 z nich neinkasovali - Bohemians od června 1997 v Opavě v lize 4x po sobě neprohráli, neinkasovali a poslední 3 zápasy tam vyhráli 1:0 - Opava posledních 6 kol prohrála - Opava doma v lize zvítězila v jediném z posledních 11 duelů, ale v sezoně tam získala 10 z celkových 15 bodů - Opava má s 18 góly nejhorší útok v lize a s 60 inkasovanými brankami i nejhorší obranu - Bohemians 9 kol po sobě neprohráli (z toho 6 remíz) - Bohemians venku v lize 4x za sebou neprohráli a poslední 2 zápasy tam vyhráli - Vaníček (Bohemians) si může připsat 100. start v lize 1. FK Příbram (17.) - Dynamo České Budějovice (12.) Výkop: sobota 1. května, 15:00. Rozhodčí: Machálek - Horák, Mikeska - Adam (video). Bilance: 29 13-7-9 33:30. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Příbram: Šiman - Kvída, O. Kingue, S. Kingue, Mezera - Pilík, Obdržal, Tregler, Zorvan, Antwi - Lubega. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Novák - Čavoš, Javorek - Mészáros, Alvir, Mršič - Brandner. Absence: Nový (trest za ČK), Rezek (zranění), Cmiljanovič, Lalkovič, Laňka (všichni nejistý start) - Ledecký, Skovajsa (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Kvída, Lalkovič, Vilotič - Havelka, Králik, Mészáros, Vais (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Voltr (4). Zajímavosti: - Příbram poslední 2 vzájemné ligové zápasy prohrála, ale předtím Č. Budějovice 4x za sebou porazila - Příbram doma v lize s Č. Budějovicemi 3x za sebou neprohrála a v posledních 2 duelech zvítězila (bez inkasované branky) - Příbram vyhrála 2 z posledních 3 ligových zápasů (oba venku a 1:0) - Příbram doma v lize od prosince 8x po sobě nezvítězila - Č. Budějovice 11 kol po sobě nevyhrály - Č. Budějovice venku v lize 3x za sebou prohrály - Čolič (Č. Budějovice) si může připsat 100. start v české lize 1. FC Slovácko (4.) - FK Mladá Boleslav (14.) Výkop: sobota 1. května, 17:00. Rozhodčí: Franěk - Hrabovský, Bureš - Marek (video). Bilance: 29 6-9-14 26:46. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nemrava - Reinberk, Šimko, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Navrátil - Kliment. M. Boleslav: Šeda - Douděra, Takács, Jakub Klíma, Preisler - Malínský, Dancák, Matějovský, Zmrhal - Jiří Klíma, Škoda. Absence: Cicilia (zranění), Hofmann (nejistý start) - Tatajev (zranění), Diviš, Graiciar, D. Mašek, Jirásek, Pech (všichni rekonvalescence), Fulnek, Šimek (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kliment (7 ŽK), Daníček, Havlík, Kohút, Kubala, Petržela, Šimko - Budínský, Klíma, Malínský, Matějovský, Takács, Túlio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kliment (10) - Jiří Klíma, Ladra, Škoda (všichni 6). Zajímavosti: - Slovácko v lize s M. Boleslaví 4x po sobě neprohrálo (z toho 3 remízy) - M. Boleslav na Slovácku 3 ligové duely za sebou neprohrála, poslední 2 skončily remízou 1:1 - M. Boleslav v březnu porazila Slovácko v osmifinále domácího poháru 4:2 po prodloužení - Slovácko prohrálo 3 z posledních 4 ligových utkání (všechny venku) - Slovácko doma v lize 3x po sobě vyhrálo - M. Boleslav poslední 2 kola prohrála - M. Boleslav venku v lize minule prohrála, předtím tam 3x za sebou bodovala, ale v sezoně tam získala jen 10 z celkových 27 bodů - trenér Slovácka Svědík v minulosti vedl M. Boleslav, kvůli žlutým kartám ale nemůže na lavičku, kouč M. Boleslavi Jarolím zase působil na Slovácku - Preisler (M. Boleslav) může nastoupit k 50. zápasu v lize Baník Ostrava (8.) - Zbrojovka Brno (16.) Výkop: sobota 1. května, 19:30. Rozhodčí: Hocek - Flimmel, Vaňkát - Dorušák (video). Bilance: 47 15-17-15 57:53. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Svozil, Stronati, Holzer - De Azevedo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Ndefe - Zajíc. Brno: Berkovec - Bariš, Dreksa, Pernica, Moravec - Štepanovský, Čermák, Texl, Pachlopník, Hladík - Růsek. Absence: Kuzmanovič (4 ŽK), Juroška (zranění) - Hlavica (4 ŽK), Šural, Vaněk, Kryštůfek (všichni rekonvalescence), Reiter (dohoda klubů). Disciplinární ohrožení: Dreksa, Růsek, Pachlopník, Šural, Vintr, Záhumenský, Čermák (3 ŽK). Nejlepší střelci: De Azevedo (10) - Růsek (4). Zajímavosti: - Ostrava poslední 3 vzájemné ligové zápasy vyhrála - Ostrava prohrála jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů s Brnem - týmy mají naprosto vyrovnanou vzájemnou bilanci v lize (každý po 15 výhrách a 17 remíz) - Ostrava 5 kol po sobě neprohrála a poslední 2 vyhrála - Ostrava doma v lize 5x za sebou neprohrála (z toho 4 vítězství) - Brno zvítězilo v jediném z posledních 12 kol a 3x za nevyhrálo - Brno venku v lize prohrálo jediný z posledních 4 zápasů a získalo tam 13 z celkových 21 bodů v sezoně FK Jablonec (2.) - Sigma Olomouc (9.) Výkop: neděle 2. května, 15:00. Rozhodčí: Julínek - Nádvorník, Vlček - Pechanec (video). Bilance: 49 23-13-13 65:50. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Krob - Pleštil, Považanec, Kratochvíl, Jovovič - Schranz - Doležal. Olomouc: Mandous - Sladký, Poulolo, Beneš, Radek Látal - Hála, Houska, Breite, Daněk, González - Chytil. Absence: Haitl (zranění), Holík, Pilař (oba nejistý start) - Zmrzlý (4 ŽK), Greššák, Vepřek, Yunis (všichni zranění), Zahradníček (nejistý start). Disciplinární ohrožení: R. Hrubý, Kubista, Podaný (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Schranz (11) - González (7). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 16 vzájemných ligových duelů a v nejvyšší soutěži s Olomoucí 7x za sebou bodoval - Jablonec doma v lize s Olomoucí 12x za sebou neprohrál - Jablonec 9 kol po sobě neprohrál (z toho 7 vítězství) - Jablonec doma v lize 4x za sebou zvítězil - Olomouc vyhrála jediné z posledních 6 kol a v posledních 3 nezvítězila - Olomouc venku v lize 3x za sebou neprohrála - Olomouc ve středu prohrála ve čtvrtfinále domácího poháru se Slavií 0:3 - Olomouc je s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Jovovič (Jablonec) si může připsat 100. start v české lize - Doležal (Jablonec) slaví den po utkání 31. narozeniny FK Pardubice (7.) - MFK Karviná (11.) Výkop: neděle 2. května, 15:00. Rozhodčí: Ginzel - Pečenka, Hurych - Petřík (video). Bilance: 1 1-0-0 2:0. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Pardubice: Letáček - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Solil, Hlavatý, Ewerton - Černý. Karviná: Ciupa - Mikuš, Santos, Šindelář, Mazáň - Mangabeira, Qose - Čmelík, Herc, Bartošák - Papadopulos. Absence: Boháč, Petráň (oba zranění), Pfeifer, Surzyn - Neuman (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čelůstka, Černý, Čihák, Prosek - Tavares (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Huf (9) - Papadopulos (8). Zajímavosti: - jediný vzájemný zápas v lize vyhrály Pardubice 2:0 - Pardubice 4 kola po sobě neprohrály (z toho 3 vítězství) a daly v nich 11 branek - Pardubice doma v lize v azylu v Ďolíčku prohrály jen 2 ze 14 zápasů a v této sezoně tam získaly 26 z celkových 45 bodů - Karviná poslední 2 kola prohrála a neskórovala v nich - Karviná venku v lize prohrála 4 z posledních 5 zápasů, v této sezoně tam ale získala 18 z celkových 33 bodů FK Teplice (15.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: neděle 2. května, 15:00. Rozhodčí: Klíma - Caletka, Dobrovolný - Adam (video). Bilance: 26 15-3-8 39:25. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Hyčka, Gabriel, Knapík, Černý - Kodad, Mareček, Jukl, Moulis, Radosta - Vukadinovič. Zlín: Dostál - Fantiš, Simerský, Buchta, Matejov - Janošek, Janetzký, Jawo - Dramé, Poznar, Potočný. Absence: Čtvrtečka, Němeček, Shejbal, Heidenreich, Macej, Řezníček, T. Kučera, Žitný, Trubač (všichni zranění), Mareš, Fortelný (oba nejistý start) - Conde (administrativní důvody). Disciplinární ohrožení: Grigar, Kodad, Mareš, Trubač, Žitný - Janetzký, Kolář, Vraštil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš - Poznar (oba 8). Zajímavosti - Teplice vyhrály poslední 3 vzájemná ligová utkání - Teplice prohrály jen první z 13 domácích ligových zápasů se Zlínem a v posledních 5 zvítězily - Teplice 7 kol po sobě nevyhrály a v posledních 2 ligových zápasech neskórovaly - Teplice zvítězily v jediném z posledních 8 domácích ligových zápasů a poslední 2 prohrály - Teplice ve středu prohrály v semifinále domácího poháru v Plzni 0:1 - Zlín prohrál 6 kol po sobě - Zlín venku v lize 3x za sebou prohrál, ale v sezoně tam získal 15 z celkových 29 bodů - Mareš (Teplice) čeká na 50. ligový gól Slovan Liberec (6.) - Sparta Praha (3.) Výkop: neděle 2. května, 17:00. Rozhodčí: Orel - Kubr, Melichar - Hrubeš (video). Bilance: 57 16-11-30 60:93. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Koscelník, Karafiát, Purzitidis, Mikula - Pešek, Mara, Faško, Sadílek, Mosquera - Rondič. Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Čelůstka, Hancko - Wiesner, Pavelka, Dočkal, Trávník, Plavšič - Hložek. Absence: Chaluš, Jugas, Rabušic (všichni nejistý start) - Ladislav Krejčí II, Juliš, Kozák, Plechatý, Vindheim (všichni zranění), Štetina (rekonvalescence), Ladislav Krejčí I, Souček (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Karafiát, Sadílek - Ladislav Krejčí II (všichni 7 ŽK), Nita (3 ŽK). Nejlepší střelci: Rabušic (9) - Juliš (11). Zajímavosti: - Sparta vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Sparta vyhrála v Liberci jediný z posledních 8 ligových zápasů - Liberec 2 kola po sobě vyhrál a neinkasoval (obě venku) - Liberec poslední 2 domácí ligové zápasy nevyhrál a neskóroval v nich - Sparta v lize 3x za sebou neprohrála - Sparta venku v lize poslední 4 zápasy nevyhrála a ve 3 z nich neskórovala - Sparta má k dobru odložený duel s Plzní - Nečas (Liberec) si může připsat 100. ligový start Slavia Praha (1.) - Viktoria Plzeň (5.) Výkop: neděle 2. května, 19:30. Rozhodčí: Berka - Blažej, Kotík - Proske (video). Bilance: 49 24-12-13 68:45. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš - Ševčík, Stanciu, Provod, Oscar - Kuchta. Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Hybš - Káčer, Kalvach, Šulc - Ba Loua, Beauguel, Kopic. Absence: Hovorka (rekonvalescence), Bah, Sima (oba zranění), Olayinka, Provod (oba nejistý start) - Bucha (zranění), Čermák, Hejda, Kayamba, Limberský (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bah, Bořil, Lingr, Olayinka, Traoré - Hejda, Kaša, Mihálik, Šulc (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuchta (13) - Beauguel (11). Zajímavosti: - Slavia v lize s Plzní 5x za sebou neprohrála (z toho 4 vítězství) a v posledních 4 vzájemných duelech neinkasovala - Slavia doma v lize s Plzní 8x za sebou neprohrála (z toho 7 vítězství) - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, v nejvyšší soutěži bodovala 41x za sebou a drží historický rekord v počtu zápasů bez porážky - Slavia od srpna 2018 doma v lize 47 zápasů po sobě neprohrála a na svém stadionu je nejlepším týmem v sezoně - Slavia má se 75 góly nejlepší útok ligy a s 16 obdrženými brankami i nejlepší obranu (v posledních 7 kolech jen jednou inkasovala) - Slavii chybí k jistotě obhajoby titulu jediný bod - Plzeň v posledních 10 ligových utkáních neprohrála (z toho 7 vítězství) - Plzeň v 6 venkovních zápasech jarní části ligové sezony neprohrála - Slavia ve středu ve čtvrtfinále domácího poháru zvítězila v Olomouci 3:0, Plzeň v semifinále porazila Teplice 1:0 a protáhla sérii bez prohry na 14 soutěžních duelů - Plzeň má k dobru odložený zápas na Spartě Tabulka: 1. Slavia 29 23 6 0 75:16 75 2. Jablonec 29 18 5 6 50:29 59 3. Sparta 28 18 4 6 61:33 58 4. Slovácko 29 16 5 8 52:31 53 5. Plzeň 28 15 6 7 48:30 51 6. Liberec 29 14 7 8 40:24 49 7. Pardubice 29 13 6 10 35:37 45 8. Ostrava 29 12 8 9 41:27 44 9. Olomouc 29 9 12 8 35:31 39 10. Bohemians 1905 29 9 11 9 33:30 38 11. Karviná 29 8 9 12 31:43 33 12. České Budějovice 29 7 11 11 29:42 32 13. Zlín 29 8 5 16 27:43 29 14. Mladá Boleslav 29 6 9 14 35:46 27 15. Teplice 29 6 7 16 29:58 25 16. Brno 29 4 9 16 24:45 21 17. Příbram 29 4 8 17 20:58 20 18. Opava 29 3 6 20 18:60 15