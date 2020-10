Slavii čeká v lize Baník, Plzeň jede do Olomouce

Praha - Před druhou reprezentační pauzou v sezoně se o víkendu odehraje 6. kolo první fotbalové ligy. Mistrovská Slavia a Plzeň se pokusí vzpamatovat z neúspěšných bojů v závěrečných 4. předkolech evropských pohárů. Vedoucí celek tabulky Sparta bude doma proti Jablonci hájit stoprocentní bilanci, kterou má jako jediný tým soutěže. Na stadiony smí maximálně 2000 diváků, od dalšího kola se bude hrát kvůli novému opatření v boji proti šíření koronaviru bez fanoušků.

Obhájce titulu Slavia se po středeční porážce 1:4 na půdě Midtjyllandu a vyřazení ve 4. předkole Ligy mistrů představí v Ostravě. "Je to pro nás rána, ale nic se s tím už udělat nedá, nikdo už se k tomu vracet nebude. Je to historie," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Čeká nás zápas v Ostravě, na který se musíme zkoncentrovat. Musíme se na něj připravit, překousnout a vstřebat to, co se stalo. Musíme ukázat, že jsme silný tým. Musíme nedělní zápas zvládnout, abychom na tohle zapomněli. To je jediný lék," uvedl Trpišovský, jehož svěřence čeká na podzim základní skupina Evropské ligy.

Baník doma se Slavií prohrál jediný z posledních pěti ligových zápasů. "Budeme se prát, abychom Slavii vzali nějaký bod. Slavia měla těžší program, určitě ještě mají v hlavách středeční utkání Ligy mistrů a není někdy jednoduché hned přepnout na domácí soutěž. Určitě máme šanci, ale pravda vždy leží na hřišti," prohlásil trenér Baníku Luboš Kozel.

Plzeň ve 4. předkole Evropské ligy nestačila na Beer Ševu a druhý ročník po sobě zůstane bez pohárů. V Olomouci se proti ní postaví bývalý kapitán Viktorie Roman Hubník.

"Potřebujeme ukázat jiné nastavení, než se stalo po vyřazení v Lize mistrů s Alkmaarem. Porážku v Liberci jsme si pak nesli celou minulou reprezentační přestávku a nebylo to příjemné. Teď před námi stojí jiná reakce," řekl trenér Západočechů Adrian Guľa.

"Jedna věc je, že víme, že nás čeká soupeř, který má slušnou sportovní formu. Druhá věc je, že pokud chceme v další sezoně odčinit tohle evropské zaváhání, musíme v lize šlapat a vyhrávat zápasy. Stojí před námi úkol mužstvo připravit i psychicky," uvedl pětačtyřicetiletý Slovák.

Sparta, která si také zahraje skupinu Evropské ligy, jako jediná v ligové sezoně ještě neztratila bod. S Jabloncem Letenští čekají dosud nejtěžší prověrku. "Jablonec má velmi dobrého trenéra, který je určitě vyhecuje a dobře připraví na tohle utkání. Budou nás honit a hrát dobrý fotbal, ale my budeme lepší a vyhrajeme," konstatoval asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

"Sparta od začátku ročníku hraje dobře a střílí hodně branek. Řada hráčů se dostává do reprezentace, takže nás čeká těžký soupeř. My jsme u nich poslední dva zápasy neodehráli moc dobře. Jedeme tam s tím, že chceme bodovat," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Bez výhry v ligové sezoně jsou stále Opava, České Budějovice, Příbram a poslední Brno. Opava doma hostí Teplice, České Budějovice se představí v Mladé Boleslavi, Příbram nastoupí na hřišti účastníka základní skupiny Evropské ligy Liberce a Brno přivítá Karvinou. Ve zbylém víkendovém duelu Bohemians 1905 vyzvou Zlín.

Statistické údaje před zápasy 6. kola první ligy: Zbrojovka Brno (18.) - MFK Karviná (10.) Výkop: sobota 3. října, 16:30. Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Dohnálek - Adam (video). Bilance: 4 0-3-1 3:4. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Brno: Šustr - Štepanovský, Gajič, Šural, Moravec - Pachlopník, Vaněk, Sedlák, Šumbera - Přichystal, Růsek. Karviná: Bolek - Ndefe, Santos, Šindelář, Twardzik - Mikuš, Herc, Qose, Bartošák - Ostrák - Papadopulos. Absence: Kryštůfek, Kotula, Dreksa, Endl (všichni zranění), Bariš, Moravec, Fousek, Čermák, Černín (všichni nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Štepanovský - Papadopulos (oba 2). Zajímavosti: - Brno ve 4 ligových zápasech s Karvinou nevyhrálo a v obou domácích duelech s ní remizovalo - Brno v lize posledních 7 zápasů nevyhrálo a 3x za sebou prohrálo - Brno doma v lize 9x za sebou nevyhrálo - Brno v posledních 2 kolech inkasovalo vždy 4 branky a s 15 obdrženými góly má nejhorší obranu ligy - Karviná vyhrála jediný z posledních 14 ligových zápasů, bodovala ale ve 4 z dosavadních 5 kol nové sezony - Karviná v této ligové sezoně ve 2 venkovních utkáních neprohrála a získala 4 body - Karviná ve středu vypadla ve 3. kole poháru po domácí porážce 1:3 s druholigovou Vlašimí - karvinský trenér Jarábek v den utkání oslaví 58. narozeniny, brněnskému brankáři Šustrovi bude 30 let SFC Opava (15.) - FK Teplice (11.) Výkop: sobota 3. října, 16:30. Rozhodčí: Orel - Kříž, Klupák. Bilance: 18 2-7-9 14:24. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Didiba, Žídek, Večerka - Mondek, Texl, Zavadil, Holík, Helešic - Juřena, Pikul. Teplice: Grigar - Černý, Heidenreich, Mareček, Radosta - Vukadinovič, Kučera, Žitný, Trubač, Moulis - Mareš. Absence: Hnaníček, Schaffartzik (oba zranění) - Jakub Řezníček, Nazarov, Hyčka (všichni zranění), Vondrášek (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Mondek (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Helešic, Mondek, Pikul, Dedič - Heidenreich, Nazarov, Žitný, Mareš, Jakub Řezníček (všichni 1). Zajímavosti: - Opava v lize Teplice 3x za sebou neporazila a vyhrála jen 2 z 18 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži - Opava ve 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů s Teplicemi neskórovala - Opava v nové sezoně získala jen 2 body, na ligové vítězství čeká 8 zápasů - Opava doma v lize nezvítězila 3x po sobě (z toho 2 remízy 0:0) - Teplice minule porazily Ostravu a zvítězily po 3 porážkách za sebou - Teplice prohrály poslední 2 venkovní ligové zápasy - Teplice ve středu vyhrály v domácím poháru 3:1 na hřišti třetiligového Chlumce nad Cidlinou FK Mladá Boleslav (14.) - Dynamo České Budějovice (16.) Výkop: sobota 3. října, 16:30. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Ratajová - Franěk (video). Bilance: 22 13-4-5 40:26. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Mladá Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma, Tatajev, Křapka - Zahustel, Túlio, Budínský, Mazáň - Fulnek, Škoda, D. Mašek. Č. Budějovice: Drobný - Kladrubský, Králik, Talověrov, Novák - Brandner, Čavoš, Javorek, Havelka, Mršič - Matějka. Absence: Hubínek, Jiří Klíma, Matějovský, Pech (všichni rekonvalescence) - Šulc, Havel (oba zranění), Ledecký, Van Buren (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: D. Mašek (2) - Šulc, Matějka (oba 1). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála 8 z posledních 11 vzájemných zápasů v lize - oba týmy se v minulé sezoně utkaly 4x; 3x vyhrála M. Boleslav včetně 2 utkání semifinále nadstavbové skupiny o Evropu - M. Boleslav porazila doma v lize Č. Budějovice 5x za sebou - M. Boleslav poslední 2 kola neprohrála a neinkasovala v nich, předtím ale v lize 5x za sebou prohrála - M. Boleslav doma v lize vyhrála 3 z posledních 4 zápasů - Č. Budějovice v lize 7x za sebou nevyhrály - Č. Budějovice v minulém kole nehrály kvůli koronaviru v týmu zápas s Bohemians 1905 - Č. Budějovice získaly venku oba dosavadní body v ligové sezoně - Č. Budějovice mají s 2 góly nejhorší útok ligy Sparta Praha (1.) - FK Jablonec (5.) Výkop: sobota 3. října, 19:00. Rozhodčí: Pechanec - Vlasjuk, Vaňkát - Marek (video). Bilance: 54 35-9-10 95:43. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Plechatý, Čelůstka, Lischka - Karlsson, Sáček, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Juliš, Hložek. Jablonec: V. Hrubý - Holík, Martinec, Štěpánek, Podaný - Ladra, Hübschman, Považanec, Zelený - Schranz, Čvančara. Absence: Štetina, Hancko (oba zranění), Vindheim (nejistý start) - Kratochvíl, Chramosta (oba zranění), Pleštil, Kubista (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Juliš (5) - Schranz (2). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 20 vzájemných ligových duelů a s Jabloncem 8x za sebou bodovala - Sparta doma v lize s Jabloncem prohrála jediný z 28 duelů a 6x za sebou neinkasovala - Sparta jako jediná v ligové sezoně vyhrála všech 5 kol - Sparta doma v lize 7x za sebou zvítězila a 6x dala minimálně 3 góly - Sparta má s 18 góly spolu se Slavií nejlepší útok ligy - Sparta ve středu vyhrála v domácím poháru nad druholigovým Blanskem 2:0 - Jablonec prohrál jediný z posledních 6 ligových zápasů - Jablonec venku v lize 6x za sebou nevyhrál (z toho 5 porážek, navíc bez vstřeleného gólu) - trenér Sparty Kotal, který den před utkáním oslaví 68. narozeniny, v minulosti vedl Jablonec, jablonecký kouč Rada zase působil na Spartě - Trávník, který v minulosti hrával za Jablonec, si může připsat 200. ligový start, Kozák (oba Sparta) pak 50. utkání v nejvyšší soutěži Sigma Olomouc (4.) - Viktoria Plzeň (3.) Výkop: neděle 4. října, 15:30. Rozhodčí: Ardeleanu - Vlček, Myška - Julínek (video). Bilance: 42 12-5-25 40:55. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Greššák - Zahradníček, Breite, González, Falta - Nešpor. Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Ba Loua, Ondrášek, Kopic. Absence: Kerbr (zranění), Beneš, Štěrba, Houska, Yunis, Daněk (všichni nejistý start) - Hybš (zranění), Alvir, Hořava (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Houska (2) - Beauguel (4). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Olomoucí od března 2012 neprohrála 12x za sebou (z toho 11 výher) a v posledních 8 vzájemných duelech inkasovala jediný gól - Olomouc doma v lize neporazila Plzeň od května 2011 7x za sebou a v posledních 4 zápasech neskórovala - Olomouc i Plzeň vyhrály 3 kola za sebou a 5 z posledních 6 ligových zápasů - Olomouc doma v lize 3x za sebou zvítězila - Plzeň v posledních 2 kolech zvítězila shodně 4:1 - Plzeň vyhrála jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Plzeň dnes hraje v Izraeli zápas 4. předkola Evropské ligy proti Beer Ševě - Breite (Olomouc) si může připsat 150. ligový start, Kopic (Plzeň) může odehrát 250. zápas v nejvyšší soutěži - obránce Hubník se do Olomouce vrátil v létě po angažmá v Plzni, kde dělal kapitána Slovan Liberec (6.) - 1. FK Příbram (17.) Výkop: neděle 4. října, 15:30. Rozhodčí: Proske - Dresler, Mikeska. Bilance: 42 22-12-8 67:35. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Hromada, Mara - Pešek, Beran, Mosquera - Rabušic. Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Kleščík, Cmiljanovič - Soldát, Folprecht - Pilík, Rezek, Vávra - Pinc. Absence: nikdo - Zorvan (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Mosquera (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Mosquera (4) - Antwi, Rezek, Vávra (všichni 1). Zajímavosti: - Příbram v posledním vzájemném ligovém utkání zvítězila 2:1, předtím ale s Libercem prohrála v nejvyšší soutěži 7x za sebou - Příbram v lize zvítězila v Liberci v jediném z 21 zápasů (v listopadu 2000 3:1) a poslední 4 duely tam prohrála - Liberec v posledních 2 kolech získal jediný bod - Liberec prohrál jediný z posledních 11 domácích ligových duelů - Liberec dnes hraje utkání 4. předkola Evropské ligy s APOELem Nikósie - Příbram v ligové sezoně získala ze 4 zápasů jediný bod, na vítězství čeká 6 kol - Příbram má na kontě o zápas méně, kvůli koronaviru v týmu nehrála zápas předminulého kola na Slovácku - Příbram venku v lize 5x za sebou nevyhrála a nedala gól - trenér Liberce Hoftych krátce hrával v Příbrami - Mikula (Liberec) si může připsat 150. ligový start Bohemians Praha 1905 (13.) - Fastav Zlín (9.) Výkop: neděle 4. října, 15:30. Rozhodčí: Lerch - Hájek, Horák - Hocek (video). Bilance: 18 4-8-6 16:20. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Bartek, Bederka, Hůlka, Schumacher - Hronek, Jindřišek, Vacek, Ljovin, Vaníček - Puškáč. Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš, Conde, Jiráček, Čanturišvili - Jawo, Poznar, Dramé. Absence: Valeš, Vodháněl (oba zranění), Pokorný (nejistý start) - Vyhnal (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Conde, Poznar (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Bartek, Dostál, Jindřišek, Puškáč, Vaníček (všichni 1) - Poznar, Dramé (oba 2). Zajímavosti: - Bohemians vyhráli 2 z posledních 3 vzájemných duelů v lize (oba ve Zlíně) - Zlín neprohrál na hřišti Bohemians 7 ligových zápasů po sobě - Bohemians v lize 3x za sebou nevyhráli a poslední 2 kola prohráli při 7 inkasovaných brankách - Bohemians v minulém kole nehráli zápas v Č. Budějovicích kvůli koronaviru v soupeřově týmu - Bohemians poslední domácí duel prohráli, předtím ale v Ďolíčku vyhráli v lize 4x po sobě - Bohemians ve středu v domácím poháru vyhráli 3:0 na hřišti druholigového Táborska - Zlín prohrál 2 kola po sobě - Zlín vyhrál jediný z posledních 15 venkovních ligových duelů - Hlinka (Zlín) oslaví v den zápasu 30. narozeniny Baník Ostrava (12.) - Slavia Praha (2.) Výkop: neděle 4. října, 18:00. Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Leška - Denev (video). Bilance: 54 8-16-30 49:92. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Svozil, Fleišman - Tetour, Jánoš - De Azevedo, Kuzmanovič, Holzer - Šašinka. Slavia: Kolář - Bořil, Zima, Hovorka, Oscar - Holeš - Provod, Stanciu, Ševčík, Olayinka - Musa. Absence: Stronati (zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: De Azevedo (2) - Tecl (3). Zajímavosti: - Ostrava vyhrála jediný z posledních 12 vzájemných ligových zápasů - Ostrava prohrála jediný z posledních 5 domácích ligových duelů se Slavií - Ostrava vyhrála jediný z posledních 12 ligových zápasů a 2 z posledních 3 prohrála - Ostrava vyhrála jediný z posledních 10 domácích ligových zápasů (minule s Pardubicemi) - Slavia v lize 17x za sebou neprohrála - Slavia venku v lize 7x po sobě neprohrála - Slavia má s 18 góly spolu se Spartou nejlepší útok ligy a s 2 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Slavia ve středu v odvetě 4. předkola Ligy mistrů prohrála 1:4 na hřišti Midtjyllandu a do skupiny nepostoupila - ostravský kouč Kozel hrával za Slavii a na začátku trenérské kariéry vedl B-tým Tabulka: 1. Sparta 5 5 0 0 18:5 15 2. Slavia 5 4 1 0 18:2 13 3. Plzeň 5 4 0 1 14:8 12 4. Olomouc 5 4 0 1 9:5 12 5. Jablonec 5 3 1 1 8:4 10 6. Liberec 5 2 1 2 7:6 7 7. Pardubice 5 2 1 2 6:6 7 8. Slovácko 4 2 1 1 5:5 7 9. Zlín 5 2 0 3 8:8 6 10. Karviná 5 1 3 1 5:7 6 11. Teplice 5 2 0 3 7:11 6 12. Ostrava 5 1 2 2 6:6 5 13. Bohemians 1905 4 1 1 2 5:7 4 14. Mladá Boleslav 5 1 1 3 4:9 4 15. Opava 5 0 2 3 4:10 2 16. České Budějovice 4 0 2 2 2:10 2 17. Příbram 4 0 1 3 3:10 1 18. Brno 5 0 1 4 5:15 1