Slavii by měli brzy posílit Karafiát, Kuchta a Graiciar

Praha - Fotbalisty pražské Slavie by měli brzy posílit obránce Ondřej Karafiát a útočník Jan Kuchta z Liberce a na hostování z italské Fiorentiny další ofenzivní hráč Martin Graiciar. V rozhovoru pro televizi O2 to uvedl šéf ligového mistra Jaroslav Tvrdík.

"Potvrzovat se mají až podepsané smlouvy a přestupy, ale jsou to hráči, s kterými jsme v poměrně pokročilém stadiu jednání a máme zájem o jejich příchod. Nemá smysl to tajit. Věříme, že tyto tři příchody budou finalizovány velmi brzo," uvedl Tvrdík.

Karafiát by měl do Edenu dorazit jako volný hráč. Pětadvacetiletý stoper patří k oporám Liberce, v lize nastoupil do 108 utkání a vstřelil jeden gól.

Slavia by měla získat zpět i svého odchovance Kuchtu. Třiadvacetiletý útočník v Liberci nejprve z Edenu hostoval a v zimě do Slovanu přestoupil. V nejvyšší soutěži působil i v Teplicích, Slovácku a Bohemians 1905, na kontě má 67 ligových zápasů a 13 branek.

"Byl náš, máme dohodu s Libercem, za jakých podmínek se vrátí do našeho klubu. Opět jsou to nízké jednotky milionů," prohlásil Tvrdík.

Graiciarův příchod by byl speciální tím, že končící sezonu strávil na hostování v rivalské Spartě, kde se ale i vinou zdravotních problémů příliš neprosadil. Jednadvacetiletý ofenzivní univerzál se zná s koučem Slavie Jindřichem Trpišovským ze společného působení v Liberci. "Trenér věří v jeho budoucnost," podotkl Tvrdík.