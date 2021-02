Slavia zkusí v Evropské lize zaskočit Leicester

Praha - Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtek vstoupí do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. Český mistr doma rozehraje dvojzápas 2. kola proti Leicesteru a zkusí si vytvořit příznivou výchozí pozici do venkovní odvety v příštím týdnu. Jasným favoritem na postup je anglický šampion z roku 2016, který o víkendu porazil Liverpool a v Premier League mu aktuálně patří třetí příčka. Kvůli opatřením proti koronaviru se utkání odehraje bez diváků.

Slávisté si v pohárech jarní část zahrají podruhé za poslední tři sezony, ale zároveň teprve podruhé od ročníku 2007/08. Předloni ve vyřazovací fázi Evropské ligy uspěli proti Genku a Seville a vypadli až ve čtvrtfinále po dvou těsných porážkách 0:1 a 3:4 s Chelsea. Pohárovým maximem posledního českého zástupce v soutěži je účast v semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Červenobílí věří, že potrápí i dalšího favorita z Premier League. Sebevědomí jim může dodávat aktuální forma. Pražané s náskokem 10 bodů vedou českou ligu a míří za třetím titulem po sobě, navíc 10 soutěžních zápasů po sobě neprohráli a v sedmi jarních duelech vždy skórovali nejméně třikrát. Doma od listopadu 2019 nepoznali porážku už 25 utkání.

"Pro nás bude svátek, že sem přijíždí takový tým z Premier League. Máme formu, na zápas se strašně těšíme. Doufám, že ho zvládneme a uhrajeme si dobrý výsledek pro odvetu," uvedl slávistický záložník Lukáš Provod.

"Pravidelně hrají nahoře v tabulce, ale my na ně zkusíme něco vymyslet. Bude to pro nás skvělá prověrka zase si to vyzkoušet s top klubem v Evropě. Půjdeme do toho s tím, že budeme chtít postoupit, jít si to užít nemá cenu," řekl pravý bek či záložník Lukáš Masopust.

Vynikající formu má i Leicester, který prohrál jediné z posledních 14 soutěžních utkání. "Lišky" o víkendu otočily zápas s Liverpoolem a obhájce titulu po třech brankách v závěru porazily 3:1.

"Když porazíte tým takové kvality, samozřejmě vám to ještě zvedne sebevědomí. Mužstvo je teď ve velké pohodě, tak snad v tom budeme pokračovat," řekl trenér Brendan Rodgers, který v Edenu v létě 2017 v přípravném utkání remizoval s Celticem Glasgow 0:0.

Do sestavy Leicesteru se před třemi zápasy vrátil po zranění klíčový útočník Jamie Vardy a proti Liverpoolu dal jeden gól. K dalším oporám patří brankář Kasper Schmeichel či záložníci Youri Tielemans a James Maddison. Leicester zatím v pohárech odehrál jen 24 utkání. Do jarní fáze prošel podruhé a jeho maximem je čtvrtfinále Ligy mistrů z roku 2017.

"Víme, jak těžký soupeř nás čeká. Jsou velmi nebezpeční z protiútoku, do defenzivy hrají hodně zodpovědně. Je to vyspělé pracovité mužstvo s komplexními hráči. Skrz výsledek jsme realisté, hrajeme s týmem, který prohání Manchester City, United nebo Liverpool. Sportovně to bude obrovsky těžké," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"S Vardym na hřišti mají kvalitu a mentalitu o 50 procent vyšší. Je to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, je nádhera ho sledovat. Patří mezi nejlepší útočníky na světě, strašně nebezpečný hráč. Kdo ho bude hlídat, bude to mít hodně těžké," dodal Trpišovský, který v minulosti Leicesteru fandil kvůli legendárnímu Garymu Linekerovi.

Zápas začne v Edenu ve čtvrtek v 18:55. Leicester díky výjimce nemusí po příletu kvůli koronaviru do pětidenní karantény, která je povinná po příjezdu z rizikových zemí. Duel se tak může odehrát v Česku.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Leicester City: Výkop: čtvrtek 18. února, 18:55. Rozhodčí: Guida - Carbone, Peretti - Di Bello (video, všichni It.). Bilance: ČR (Československo) - Anglie 57 10-12-35 43:101. 1957/58 PMEZ: Manchester United - Dukla Praha 3:0, 0:1, 1961/62 PMEZ: Dukla Praha - Tottenham 1:0, 1:4, 1964/65 PVP: West Ham - Sparta Praha 2:0, 1:2, 1978/79 UEFA: Everton - Dukla Praha 2:1, 0:1, 1980/81 UEFA: Ipswich - Bohemians Praha 3:0, 0:2, 1983/84 PVP: Manchester United - Dukla Praha 1:1, 2:2, 1983/84 UEFA: Watford - Sparta Praha 2:3, 0:4, 1984/85 UEFA: Tottenham - Bohemians Praha 2:0, 1:1, 1990/91 UEFA: Aston Villa - Ostrava 3:1, 2:1, 1994/95 PVP: Chelsea - Žižkov 4:2, 0:0, 1999/00 UEFA: Leeds - Slavia Praha 3:0, 1:2, 2000/01 LM: Sparta Praha - Arsenal 0:1, 2:4, 2000/01 UEFA: Liverpool - Liberec 1:0, 3:2, 2002/03 UEFA: Ipswich - Liberec 1:0, 0:1, 2003/04 LM: Sparta Praha - Chelsea 0:1, 0:0, 2004/05 UEFA: Middlesbrough - Ostrava 3:0, 1:1, 2004/05 LM: Sparta Praha - Manchester United 0:0, 1:4, 2005/06 LM: Sparta Praha - Arsenal 0:2, 0:3, 2006/07 UEFA: Slavia Praha - Tottenham 0:1, 0:1, 2007/08 LM: Sparta Praha - Arsenal 0:2, 0:3, 2007/08 LM: Arsenal - Slavia Praha 7:0, 0:0, 2007/08 UEFA: Slavia Praha - Tottenham 1:2, 1:1, 2008/09 EL: Slavia Praha - Aston Villa 0:1, 2009/10 EL: Everton - Olomouc 4:0, 1:1, 2010/11 EL: Sparta Praha - Liverpool 0:0, 0:1, 2012/13 EL: Sparta Praha - Chelsea 0:1, 1:1, 2013/14 LM: Plzeň - Manchester City 0:3, 2:4, 2016/17 EL: Sparta Praha - Southampton 0:3, 1:0, 2018/19 EL: Slavia Praha - Chelsea 0:1, 3:4. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 44 12-12-20 33:61 EL/UEFA 128 50-32-46 167:152 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 180 65-47-68 211:222 Leicester v Evropě: LM/PMEZ 10 5-2-3 11:10 EL/UEFA 10 4-2-4 17:13 PVP 4 2-1-1 8:5 Celkem 24 11-5-8 36:28 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Deli, Bořil - Provod, Holeš - Sima, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Leicester: Schmeichel - Amartey, Evans, Söyüncü, Pereira - Tielemans, Choudhury - Ünder, Maddison, Barnes - Vardy. Absence: Hovorka, Ševčík, Tecl - Castagne, Fofana, Justin, Praet, Pérez (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Ševčík - Abrighton, Iheanacho (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia vyhrála v soutěžích UEFA jediný z 11 pohárových zápasů s anglickými soupeři a v posledních 9 nezvítězila - Slavia prohrála poslední 3 domácí zápasy s anglickými soupeři (pokaždé o gól) - Slavia v roce 2007 utrpěla debakl 0:7 na hřišti jiného anglického klubu Arsenalu a byla to její nejvyšší porážka v pohárech v historii - Slavia předloni ve čtvrtfinále Evropské ligy (EL) prohrála s jiným anglickým týmem Chelsea 0:1 doma a 3:4 venku - české týmy porazily v pohárech anglického soupeře v jediném z posledních 29 zápasů - Slavia si zahraje jarní část pohárů podruhé za poslední 3 sezony, ale zároveň teprve podruhé od ročníku 2007/08, jejím maximem je semifinále Poháru UEFA v roce 1996 - Leicester se účastní pohárů teprve popáté v historii, jarní část si zahraje podruhé, jeho maximem je čtvrtfinále Ligy mistrů ze sezony 2016/17 - Slavia skončila v základní skupině druhá, Leicester první - Slavia bez porážky vede českou ligu, Leicester je v Premier League třetí o skóre za Manchesterem United - Slavia v generálce porazila Pardubice 3:0, Leicester zvítězil nad Liverpoolem 3:1 - Slavia 10 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a v 7 jarních duelech dala vždy nejméně 3 branky - Slavia doma v soutěžních utkáních od předloňského listopadu 25x po sobě neprohrála a zvítězila tam ve všech 3 zápasech základní skupiny - Leicester prohrál jediný z posledních 14 soutěžních zápasů - Leicester venku 9x za sebou neprohrál, v pohárech ale na hřištích soupeřů zvítězil jen ve 3 z 12 utkání - Leicester v sezoně 2015/16 vyhrál anglickou ligu, v minulém ročníku obsadil 5. místo - trenér Leicesteru Rodgers v létě 2017 remizoval s Celticem Glasgow na Slavii v přípravném utkání 0:0 - kvůli opatřením proti koronaviru se zápas odehraje bez diváků