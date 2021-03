Slavia zdolala Opavu a vyrovnala ligový rekord v neporazitelnosti

Praha - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili ve 24. kole první ligy nad Opavou 4:0. V nejvyšší soutěži neprohráli už 36 utkání po sobě a vyrovnali vlastní rekord z období v letech 2016 až 2017. Obhájce titulu hrál od 22. minuty bez vyloučeného Abdallaha Simy, přesto v nastavení první půle otevřel skóre Jan Kuchta. Po změně stran dostal červenou kartu také hostující Jiří Kulhánek a Nicolae Stanciu z penalty zvýšil. Poté se prosadili ještě Tomáš Holeš a Oscar Dorley.

Slavia jako jediná v ligové sezoně dál drží neporazitelnost a neúplnou tabulku vede už o 16 bodů před Spartou, která jen remizovala v Českých Budějovicích. Letenští mají dva zápasy k dobru. Opava nebodovala na půdě Slavia podeváté za sebou a zůstala na sestupové předposlední příčce.

"Je to unikátní série, neuvěřitelné číslo. Moc příležitostí vytvořit takové série není, proto jsme to chtěli dnes dotáhnout. Když už ta možnost byla, chtěli jsme to vyrovnat. Zůstat jeden zápas před tím by bylo nešťastné. Dnes jsme to vyrovnali a příští zápas máme možnost to překonat," řekl při on-line tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který v říjnu 2017 paradoxně ještě v roli libereckého trenéra ukončil výhrou v Edenu vršovickému mužstvu předchozí rekordní sérii.

Pražané tři dny po postupu přes Glasgow Rangers do čtvrtfinále Evropské ligy nastoupili v brance s osmnáctiletým Vágnerem, který už ve Skotsku musel po hodině hry zaskočit za zraněnou jedničku Koláře a dnes si odbyl ligovou ligovou premiéru.

Talentovaný gólman moc práce neměl, v úvodu kontroloval Řezníčkovu střelu vedle. Ve 20. minutě Sima trefil mimo vápno ostrým šlapákem hostujícího brankáře Digaňu a sudí Cieslar ho místo původně udělené žluté karty po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace vyloučil.

"Věděl jsem, že budu u balonu dřív. Odkopl jsem balon, dohrál mě šlapákem. Rozhodčí to posoudil jako červenou kartu," poznamenal Digaňa. "Nemohli jsme se dostat do tempa, za prvních 20 minut jsme si nevypracovali nějakou vyloženou šanci. Pak zápas ovlivnila červená karta, větší část zápasu jsme měli hrát v deseti. Tým na situaci, na kterou nejsme moc zvyklí, zareagoval skvěle," pochvaloval si Trpišovský.

Slávisté i v oslabení ještě do pauzy otevřeli skóre. Slezané ve čtvrté minutě nastavení zbytečně odevzdali míč, Stanciu si narazil s Van Burenem a po Digaňově zákroku dotlačil balon vleže do branky Kuchta. Skóroval podvanácté v ligové sezoně a osamostatnil se v čele tabulky kanonýrů.

"Takový gól jsem ještě nedal. Bylo důležité dát ještě do poločasu branku, trochu jsme si oddychli," přiznal Kuchta. "Určitě rozhodl inkasovaný gól do šatny. Místo abychom to zklidnili, podrželi balon, tak jsme zbytečně rozehráli do autu. Slavia rychle vhodila aut a my jsme pomalu zareagovali," uvedl asistent opavského trenéra Radoslav Kováč.

V 53. minutě domácí zvýšili. Kuchta se natlačil před Kulhánka, upadl ve vápně a Cieslar nařídil penaltu, navíc hostujícího stopera po druhé žluté kartě vyloučil. Z pokutového kopu nezaváhal Stanciu, byť Digaňa vystihl směr střely. Rumunský záložník se trefil poosmé z posledních šesti soutěžních duelů a v ligovém ročníku má na kontě už 10 branek.

"Červenobílí", kteří mají nejlepší ofenzivu v nejvyšší soutěži, se prosadili ještě dvakrát. V 64. minutě se dostal do brejku Van Buren, našel volného Holeše a ten sám před Digaňou s přehledem zakončil. V 78. minutě pak akci dvou střídajících hráčů a Teclově přihrávce nezaváhal Oscar.

"Do druhé půle jsme to chtěli trochu změnit, ale zase jsme nabídli soupeři naší chybou druhý gól. Penalta plus červená karta a bylo po zápase. Slavia má samozřejmě obrovskou kvalitu, ale jsem zklamaný z našeho výkonu, hlavně z malé odvahy. Měli jsme přílišný respekt," prohlásil Kováč.

Slavia doma v lize bodovala ve 45 zápasech za sebou. V nejvyšší soutěži naposledy prohrála vloni v březnu na půdě Slovácka. Předchozí rekord, na který dosáhla ještě pod vedení předešlého trenéra Šilhavého, může překonat po reprezentační pauze v utkání v Brně.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Nemohli jsme se dostat do tempa, začátek byl z naší strany takový ospalý. Bylo to dáno i tím, že Opava do toho vstoupila velmi aktivně. Za prvních 20 minut jsme si nevypracovali nějakou vyloženou šanci. Pak zápas ovlivnila červená karta, větší část zápasu jsme měli hrát v deseti. Tým na situaci, na kterou nejsme moc zvyklí, zareagoval skvěle. Velice poctivě jsme pracovali pod míčem a vytvářeli jsme si nebezpečné brejkové situace. Ke konci poločasu jsme jednu z nich proměnili, gól do šatny nám hodně pomohl. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře, Kuchtič nám pracovitostí vybojoval faul na sebe a druhý gól. Druhý poločas jsme odehráli skvěle až na posledních 10 minut. Velice dobrý výkon týmu, velmi dobré individuální výkony."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Chtěli jsme hrát velmi aktivně, Slavii napadat a v některých momentech se nám to i docela dařilo. Slavia šla do deseti a místo abychom měli větší odvahu hrát po zemi, tak jsme byli hrozně krkolomní. Neměli jsme klid na míči, ztráceli jsme střed pole, Provod měl každý odražený balon. Určitě rozhodl inkasovaný gól do šatny. Místo abychom to zklidnili, podrželi balon, tak jsme zbytečně rozehráli do autu. Když je 30 sekund do konce, musíme zachovat klid, nespěchat. Ale Digaňovi to nevyčítám, vše přichází se zkušenostmi. Slavia rychle vhodila aut, my jsme pomalu zareagovali a dostali jsme gól. Do druhé půle jsme to chtěli trochu změnit, dali jsme tam mladého Rataje. Ale zase jsme nabídli soupeři naší chybou druhý gól. Penalta plus červená karta a bylo po zápase. Slavia má samozřejmě obrovskou kvalitu, ale jsem zklamaný z našeho výkonu, hlavně z malé odvahy. Měli jsme přílišný respekt."

Slavia Praha - SFC Opava 4:0 (1:0)

Branky: 45.+4 Kuchta, 53. Stanciu z pen., 64. Holeš, 78. Oscar. Rozhodčí: Cieslar - Hrabovský, Mokrusch - Zelinka (video). ŽK: Vágner, Oscar, Hilál - Kulhánek, Čvančara, Řezníček, Hrabina, Žídek. ČK: 22. Sima - 52. Kulhánek. Bez diváků.

Sestavy:

Slavia: Vágner - Masopust, Kúdela (81. Deli), Zima, Bořil - Holeš - Van Buren (68. Tecl), Stanciu (68. Lingr), Provod (81. Hilál), Sima - Kuchta (58. Oscar). Trenér: Trpišovský.

Opava: Digaňa - Didiba, Kulhánek, Žídek - Hrabina, Řezníček (46. Rataj), Nešický (66. Večerka), Tiéhi, Helešic - Holík (66. Kania), Čvančara (66. Mondek). Trenér: Skácel.