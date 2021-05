Slavia vyhrála v Olomouci 1:0 a prodloužila sérii bez porážky

Olomouc - Fotbalisté pražské Slavie týden po zisku třetího mistrovského titulu po sobě zvítězili v 31. kole první ligy v Olomouci 1:0. Utkání rozhodl v 78. minutě hlavičkou nejlepší střelec soutěže Jan Kuchta.

Suverénní lídr tabulky dál jako jediný v ligové sezoně drží neporazitelnost a znovu vylepšil svou rekordní sérii bez prohry. Vršovičtí bodovali už ve 43 zápasech nejvyšší soutěže po sobě. Sigma poslední tři kola prohrála a v tabulce je desátá.

Trenér Slavie Trpišovský dal po zisku titulu a středečním vítězství 3:0 nad Spartě v semifinále domácího poháru volno kapitánovi Bořilovi, Ševčíkovi a Masopustovi, ze zdravotních důvodů pak scházel Deli. Brzy po začátku si poranil koleno reprezentant Provod a už v 19. minutě přepustil místo Hromadovi.

Olomouc podobně jako v nedávném pohárovém čtvrtfinále, v němž se Slavií nakonec doma prohrála vysoko 0:3, v úvodu držela krok. Hosté poprvé zahrozili v 15. minutě, kdy Lingr pálil jen do boční sítě.

Po necelé půlhodině nařídil sudí Marek po zákroku domácího Poulola na Kuchtu penaltu, ale videorozhodčí odhalil, že k faulu došlo ještě před vápnem, takže hosté pokutový kop nezahrávali. Tři minuty před pauzou mohli udeřit Hanáci, Poulolo po centru od Zmrzlého z rohu hlavičkoval jen kousek vedle.

Na startu druhé půle vršovický favorit stupňoval tlak. Kuchtův pokus ve 49. minutě ale zblokovala obrana a neujalo se ani několik dalších nebezpečných náznaků. Na opačné straně v 64. minutě Zmrzlý z přímého kopu těsně minul.

Když už se začínalo zdát, že utkání skončí bez branek, udeřila Slavia. V 78. minutě si na Bahův centr z rohového kopu naskočil na přední tyči Kuchta a hlavou překonal Mandouse. Čtyřiadvacetiletý útočník si připsal 14. gól v ligové sezoně a osamostatnil se na čele tabulky kanonýrů. V závěru ještě neproměnil velkou šanci střídající Tecl, který osamocen před Mandousem minul.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Dnes to byl odlišný zápas od toho pohárového, byli jsme důstojnějším soupeřem. Chtěli jsme soupeře presovat a získali jsme z toho spoustu míčů. Nejsme ale schopni ve finální fáze tyto akce dohrát, to nás sráží celou sezonu. Chybí nám kvalita do zakončení. V defenzivě jsme sice nějaká okénka měli, ale to tak při kvalitě soupeře je. Podle mě to byl spíš vyrovnaný remízový zápas. Ale dopustili jsme se jedné malé chyby u standardní situace soupeře a Slavia nás z ní potrestala. Slavia má kvalitu a když uděláte nějakou chybu, hned vás potrestá. Dnes jsme dřeli a chtěli jsme udělat dobrý výsledek, ale bohužel nám to tam zase spadlo. Jsme z toho zklamaní."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Neodehráli jsme úplně dobrý zápas. Podali jsme průměrný výkon, který se zlepšoval až postupem času. Špatně jsme se pohybovali a nedokázali jsme se prosazovat v kombinaci. Sigma byla živější, hladovější a pohybově lepší. Postupem času jsme se i díky střídáním zlepšili a dostali jsme se do hry. Kromě standardních situací jsme Olomouc do žádné šance nepustili. Pomohli jsme si standardní situací a Sigma už toho v tu chvíli měla plné zuby. Zápas jsme vyhráli i díky tomu, že jsme pak ubránili standardní situace. Nemůžeme ale být spokojeni s herní stránkou a některými individuálními výkony."

Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 78. Kuchta. Rozhodčí: Marek - Paták, Novák - Klíma (video). ŽK: Hubník, Poulolo, Daněk, González, Radek Látal - Zima, Oscar. Diváci: 967 (omezený počet).

Olomouc: Mandous - Radek Látal, Hubník, Poulolo (60. Beneš), Zmrzlý (79. Mihalík) - Breite - González, Houska, Daněk (82. Assoubre), Hála (60. Sladký) - Nešpor (60. Chytil). Trenér: Radoslav Látal.

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Zima, Oscar - Holeš - Van Buren (56. Sima), Provod (19. Hromada), Stanciu (46. Olayinka), Lingr (56. Tecl) - Kuchta (82. Hilál). Trenér: Trpišovský.