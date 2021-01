Slavia vyhrála v Karviné a upevnila si vedení v lize

Karviná - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v 16. kole první ligy v Karviné 3:1 a upevnili si vedení v tabulce. Všechny branky padly až po pauze. V 51. minutě otevřel skóre Abdallah Sima a za 10 minut přidal druhý gól Jan Kuchta. V 82. minutě sice snížil z penalty Kristi Qose, ale poslední slovo měl střídající Peter Olayinka. V nastavení ještě dostal červenou kartu domácí brankář Petr Bolek.

Slavia jako jediná v ligové sezoně stále drží neporazitelnost, v nejvyšší soutěži bodovala už 27 utkání po sobě. Na druhý Jablonec má vršovický obhájce trofeje devítibodový náskok. Karviná poslední tři kola prohrála a zůstala na 11. příčce.

Pražané předloni v posledním vzájemném duelu v Karviné pouze remizovali bez branek a také dnes se zpočátku nemohli prosadit. Podle očekávání sice byli aktivnější, ale za celou první půli si nevytvořili gólovou šanci.

Domácího brankáře Bolka do přestávky výrazněji zaměstnal jen Stanciu, který ve 34. minutě po pěkné kombinační akci vystřelil k tyči, ale gólmana nepřekonal. Krátce nato upadl ve vápně hostující Sima, sudí Pechanec však po poradě s videorozhodčím penaltu neodpískal.

Do druhé půle poslal slávistický trenér Trpišovský dva střídající hráče Baha s Olayinkou a Pražané brzy otevřeli skóre. V 51. minutě po rohu vrátil míč u levé tyče před branku Hovorka a Sima z několika kroků doklepl míč do sítě. Devatenáctiletý senegalský podzimní objev dal ve svém 10. ligovém utkání osmý gól a potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

V 61. minutě hosté zvýšili a prosadil se i druhý nejlepší kanonýr Pražanů v ligovém ročníku. Kuchta po Provodově pasu postupoval od půlky hřišti na Bolka, v souboji si poradil s Šindelářem a brejk s přehledem zakončil. Slávistický útočník navázal na dva góly z úvodního jarního kola proti Olomouci a v této sezoně nejvyšší soutěže se trefil popáté.

Kuchta poté mohl skórovat znovu, ale s přispěním Bolkovy teče těsně minul. Domácí v druhé půli prakticky nehrozili, přesto stihli zápas ještě na chvilku zdramatizovat. Sudí Pechanec se po zásahu videorozhodčího vrátil k faulu slávisty Holeše na střídajícího Čmelíka a nařídil penaltu. Zatímco v úvodním jarním kole Slezané pokutový kop neproměnili, tentokrát albánský záložník Qose nezaváhal a snížil.

Naději na remízu ale drželi domácí jen tři minuty. Poté utekl po pravé straně Sima a jeho centr v 85. minutě uklidil do sítě střídající Olayinka. V páté minutě nastavení Musovu střelu do prázdné branky vyhlavičkoval Kokovas. Předtím domácí gólman Bolek trefil před vápnem bývalého spoluhráče Lingra a byl vyloučen.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Hráli jsme s nejlepším mužstvem v Česku a možná s jedním z černých koňů Evropské ligy. Na zápas jsme se těšili. Zvolili jsme taktiku, co by na mě mohlo platit. Hrát v aktivním bloku a vyrážet do protiútoků. První poločas nebyl špatný po taktické stránce, Slavii jsme nepouštěli do vážnějších situací. V poločase jsme kluky nabádali, abychom vydrželi a že musíme být aktivnější dopředu. Ale dostali jsme stupidní gól po standardní situaci, které jsme trénovali. Věděli jsme, že Slavia kope 90 procent přes přední tyč. Bohužel to prošlo, na zadní tyči to zavřeli a 0:1. Pak jsme měli pár akcí. Jenže přišla ztráta před šestnáctkou Slavie, nedostoupení, Kuchta šel sám na branku a 0:2. Chtěli jsme něco udělat střídáními. Pomohlo nám video a penalta. Ale dlouho to netrvalo. Po další brejkové situaci ukázala Slavia svoji kvalitu. Bohužel jsme vyšli naprázdno, musíme se oklepat. Slavia vyhrála zaslouženě."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Karviná sestavila velmi kvalitní a nepříjemné mužstvo s dobrými individualitami. V téhle sezoně hraje dobře se silnými celky, vyhrála v Plzni, nad Spartou tady vedla 2:0. I proto si vítězství hodně vážíme. Stálo nás hodně úsilí, abychom dostali soupeře pod tlak a prokousali se k šancím. Postupem času jsme vytvořili tlak a v druhém poločase byl výkon na to, na jak složitém terénu se hrálo, velmi kvalitní. Pomohli nám i oba střídající hráči. První gól byl velmi důležitý, dostal nás do situace, že se soupeřova obrana více rozestoupila. Snížení Karviné mě určitě znervóznilo, do konce zbývalo i s nastavením přes 10 minut. Naštěstí jsme dokázali rychle přidat třetí branku. Hráli jsme velmi dobře dozadu, jediná střela na naši branku byla ta penalta."