Slavia vyhrála na Slovácku 1:0 a na jaře poprvé bodovala

Uherské Hradiště - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili ve 21. kole první ligy na půdě Slovácka 1:0. Jedinou branku dal na konci úvodního dějství Ondřej Lingr. Obhájce titulu po dvou soutěžních porážkách ve třetím duelu jarní části sezony poprvé vyhrál, v lize naplno bodoval po dvou kolech. Tým z Edenu zvítězil posedmé z posledních osmi zápasů nejvyšší soutěže v Uherském Hradišti. Slovácko doma v lize prohrálo teprve podruhé z posledních 12 utkání a v tabulce je páté.

Slovácko nastoupilo k prvnímu ligovému zápasu jarní části, neboť před týdnem s Pardubicemi venku nehrálo z důvodu karantény Východočechů. Ve středu celek z Uherského Hradiště postoupil po penaltách v Olomouci do semifinále domácího poháru, naopak Slavia prohrála se Spartou 0:2 a navázala na senzační porážku s Karvinou z úvodního jarního kola.

Oba týmy nastoupily do zápasu s nečekanými jmény v sestavě. Na hrotu domácího útoku se objevil osmnáctiletý Vecheta místo nejlepšího ligového střelce Jurečky. Pozici levého obránce Slavie zaujal Jurásek a pár dní po přestupu z Mladé Boleslavi si odbyl premiéru v dresu mistra.

Do prvního náznaku šance se ve 13. minutě dostala zimní posila Slovácka Ljovin, gól z toho ale nebyl, protože v poslední chvíli před zakončením na malém vápně zasáhl hostující Lingr. Utkání nepostrádalo z obou stran tempo i nasazení, chyběla mu ovšem přesnost finálních přihrávek.

Po půlhodině hry Slavia dobře zakombinovala a po pasu Schranze střílel Olayinka pouze do obránce. Pražané zvýšili aktivitu směrem dopředu a ve 44. minutě byli odměněni premiérovým jarním gólem. Schranz uvolnil Baha, na jehož bleskový centr naběhl na malém vápně Lingr a první přímá střela mezi tyče skončila v síti. Lingr dal osmou branku v ligovém ročníku a po odchodu Kuchty je aktuálně nejlepším týmovým střelcem v sezoně.

Po přestávce Slovácko přidalo na ofenzivě, kterou řídil neúnavný Petržela a posílil hrotový útočník Jurečka. Obrana Slavie ale pracovala téměř bezchybně a nepouštěla domácí k velkým šancím. Jedinou možnost na vyrovnání měl v páté minutě nastavení Havlík, jehož ránu vytáhl na roh brankář Mandous. Obhájce titulu vydřené vítězství uhájil.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Myslím, že to byl hodně bojovný zápas s mnoha nakopávanými míči. Stalo se to, co jsme nechtěli, pustit Slavii do vedení. To byla chyba. Selhali jsme při gólu v mnoha drobnostech. Má to společného jmenovatele, bohužel to nezvládli hráči, na které máme spoléhat. Po přestávce jsme museli hlídat brejky Slavie. Nám chybělo sebevědomí a větší fotbalovost, to bylo hrozně znát, vyhodili jsme spoustu balonů. Mrzí mě, že jsme Slavii nepotrápili větší fotbalovostí, té bylo na naší straně strašně málo. Málo jdeme za gólem, bez střel nedáme branku. Snad se do všeho dostaneme a vrátíme se k tomu, co jsme hráli na podzim."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Nebyla to žádná fotbalová hitparáda. Hrálo se na složitém suchém terénu, hráči spoléhali spíš na standardky. My jsme se tomu v první půli líp přizpůsobili, moc míčů za naši obranu nechodilo. Hodně pomohl vedoucí gól, do druhé půle to pro nás bylo jednodušší. Podařilo se nám držet domácí daleko od branky a nepustit je do zakončení. To byl základ vítězství, dohráli jsme to do konce, kromě pracovitosti a týmového pojetí to byl klíč ke třem bodům. Slovácko je top tým z nejužší špičky, zápasy tady nejsou jednoduché pro nikoho."

1. FC Slovácko - Slavia Praha 0:1 (0:1)

Branka: 44. Lingr. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Horák - Ondráš (video). ŽK: Petržela, Šimko, Šašinka - Jurásek, Hromada, Schranz. Diváci: 1000 (omezený počet).

Slovácko: Nguyen - Tomič, Kadlec, Daníček, Šimko (72. Reinberk) - Havlík, Ljovin (55. Jurečka) - Petržela (72. Kohút) , Sadílek, Holzer (79. Juroška) - Vecheta (79. Šašinka). Trenér: Svědík.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Holeš, Jurásek - Ševčík (90.+4 Talovjerov), Hromada - Schranz, Lingr (79. Traoré), Olayinka - Tecl. Trenér: Trpišovský.