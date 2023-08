Slavia vstoupila do kvalifikace EL výhrou 3:0 nad Dniprem, dva góly dal Schranz

Praha - Fotbalisté Slavie vstoupili do kvalifikace Evropské ligy jasným domácím vítězstvím 3:0 nad Dniprem v úvodním utkání 3. předkola a výrazně se přiblížili k postupu do závěrečného play off o účast ve skupině. Pražané v souboji vicemistrů svých zemí rozhodli už v první půli, v níž se dvakrát trefil Ivan Schranz. V 58. minutě dostal červenou kartu domácí Igoh Ogbu, ale favorit navzdory oslabení ještě zvýšil, když v 81. minutě při premiéře v slávistickém dresu skóroval střídající Conrad Wallem.

Odveta se odehraje za týden v Košicích, kde má Dnipro kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu domácí pohárový azyl. Pokud slávisté 3. předkolo zvládnou, zahrají si v závěrečném play off o hlavní fázi Evropské ligy s dalším ukrajinským soupeřem Luhanskem a zároveň získají jistotu účasti nejméně ve skupině Evropské konferenční ligy.

V případě, že by slávisté dvojzápas s Dniprem v odvetě nečekaně ztratili, přešli by do 4. předkola Konferenční ligy, v němž by je čekal lepší z dvojice Poznaň - Trnava. Červenobílí ve skupinové fázi pohárů nechyběli šestkrát po sobě.

Trenér Jindřich Trpišovský udělal jen jednu změnu oproti nedělnímu ligovému utkání se Zlínem (2:1). V základní sestavě poprvé v sezoně nastoupil zkušený bek Masopust a Pražané se po čase vrátili k rozestavení na čtyři obránce místo hry na tři zadáky.

Před výkopem přišli domácí na trávník na znamení podpory Ukrajině ve žlutých trikotech, hráči Dnipra si dokonce přinesli státní vlajky. Ukrajinským dětem v oblasti zasažené válkou pak pražský klub přispěl částkou 100 tisíc korun.

Zatímco se Zlínem se slávisté trápili v koncovce, tentokrát udeřili hned z první šance. Masopustův přízemní centr z pravé strany pohotově usměrnil na zadní tyč Schranz a už v páté minutě překonal devatenáctiletého brankáře Kinarejkina, který znovu nastoupil místo zraněného Volyněce. Slovenský univerzál potvrdil, že mu velké pohárové zápasy sedí, vloni při cestě do skupiny Evropské konferenční ligy skóroval proti oběma soupeřům Panathinaikosu Atény i Čenstochové.

Pražané se od úvodu lépe vyrovnali s nekvalitním terénem, který pracovníci domácího klubu zakryli řadou záplat. Po utkání projde trávník bleskovou výměnou. Ve 12. minutě se po Van Burenově přiklepnutí dostal do další šance Schranz, ale tentokrát zamířil vedle.

Slávisté kontrolovali průběh, ve 36. minutě brankář Dnipra vychytal Lingra. Za necelé dvě minuty už favorit zvýšil. Provodův centr z rohového kopu prodloužil hlavou na zadní tyč Van Buren a Schranz po zemi zblízka doklepl balon do sítě. Slovenský hráč dal dva góly v jednom utkání poprvé od předloňského července, kdy hattrickem zařídil vítězství 3:1 v Teplicích.

Šest minut po přestávce překonal brankáře nejlepší střelec minulé ligové sezony Jurečka, premiérové trefy v tomto ročníku se ale ani tentokrát nedočkal, neboť přebíral přihrávku v těsném ofsajdu. Zdánlivě jednoznačný zápas červenobílým v 58. minutě zkomplikoval Ogbu, jenž při vzdušném souboji na polovině hřiště zbytečně nakopl soupeře do krku a belgický rozhodčí ho rovnou vyloučil.

Hosté, kteří přešli do Evropské ligy po vyřazení ve 2. předkole Ligy mistrů s Panathinaikosem Atény, však ani v přesilovce nebyli nebezpeční. Pražané si s přehledem hlídali dvougólový náskok a v závěru ho navíc ještě navýšili. Jedna z letních posil, uzdravený norský záložník Wallem, byl na trávníku jen necelé dvě minuty, když v 81. minutě pohotově napálil pod břevno odražený balon a premiérový start za Slavii ozdobil trefou.

Slávisté v součtu s úvodem domácí ligy zvítězili i ve čtvrtém soutěžním zápase v sezoně. Zároveň si vylepšili bilanci s ukrajinskými soupeři, s nimiž vyhráli teprve podruhé z dosavadních pěti duelů v soutěžích UEFA. V předchozích dvojzápasech s Šachtarem Doněck a Dynamem Kyjev vypadli.

Slavia Praha - SC Dnipro-1 3:0 (2:0)

Branky: 5. a 38. Schranz, 81. Wallem. Rozhodčí: Visser - Vanyzere, Nijssen - Lambrechts (video, všichni Belg.). ŽK: Masopust - Svatok, Babenko, Ledněv, Rubčynskij, Kravec. ČK: 58. Ogbu. Diváci: 19.102.

Slavia: Kolář - Masopust, Ogbu, Holeš, Provod - Zafeiris (90. Jurásek), Oscar - Schranz, Lingr (79. Ševčík), Jurečka (79. Wallem) - Van Buren (79. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Dnipro: Kinarejkin - Adamjuk, Svatok (46. Pasič), Sarapij, Kravec - Babenko (61. Pichaljonok), Blanco - Guculjak, Rubčynskij (80. Bill), Treťjakov (11. Ledněv) - Filippov (80. Kivinda). Trenér: Kučer.