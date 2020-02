Slavia vstoupí do jara na hřišti Bohemians

Praha - Šesti zápasy o víkendu pokračuje úvodní jarní kolo první fotbalové ligy. Vedoucí Slavia se představí v pražském derby na hřišti sousedních Bohemiasns 1905, kde bude hájit dlouhou neporazitelnost v nejvyšší soutěži a náskok 16 bodů před druhou Plzní. Západočeši pod novým slovenským trenérem Adriánem Guľou nastoupí v 21. kole v Opavě, Sparta přivítá Liberec. Ostrava v soutěžní premiéře pod koučem Lubošem Kozlem bude hrát na Slovácku.

Slavia vstoupí do jara s rekordním náskokem a o obhajobu titulu ji může připravit už jen velký kolaps. Červenobílí drží v nejvyšší soutěži neporazitelnost už 26 utkání a mají nejlepší útok i obranu. V této ligové sezoně inkasovali jen čtyřikrát. V zimě však Slavii opustily dlouholeté opory Souček, Škoda a Hušbauer.

"Pro mě začíná liga v neděli a beru to tak, jako bychom měli nula bodů a žádný náskok neměli. Na úvod nás čeká nepříjemný soupeř, na Bohemce se hraje vždy těžce. Chceme do jara dobře vstoupit a zvítězit. Cítím v hráčích hladovost," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Bohemians doma získali 18 z celkových 20 bodů, Slavii však v lize nedali gól už pět utkání. "První zápas (po přípravě) je vždy specifický. Osobně jsem rád, že hrajeme právě se Slavií. Uděláme všechno pro to, abychom byli první mužstvo, které Slavii v této ligové sezoně porazí," řekl kouč Bohemians Luděk Klusáček, který za Slavii hrával.

V Plzni věří, že po prosincovém konci úspěšného kouče Pavla Vrby a příchodu trenéra Guľy nastane herní zlepšení. Viktoria z posledních sedmi kol jen dvakrát zvítězila a má pouze tříbodový náskok před třetím Jabloncem. Západočeši chtějí v Opavě navázat na vydařenou přípravu, během níž neprohráli.

"Pro mě je samozřejmě podstatné podívat se na způsob hry soupeře, ale o mnoho důležitější je, jak budeme fungovat my. Za Opavu jsem hrával, z tohoto pohledu se na to těším, ale podstatné je, aby chlapci byli stoprocentně připraveni a zvládli jsme to tam vítězně," uvedl Guľa.

Čtvrtá Sparta ztrácí na Plzeň po podzimu pět bodů. Letenští prohráli poslední tři přípravné zápasy, trenérský tým však věří, že to nic neznamená. Pražané chtějí Liberci oplatit podzimní porážku.

"Jak vím ze své zkušenosti, příprava někdy může být úplně hrozná a pak se to nakopne prvním kolem. Jdeme do jarní části optimisticky. V Liberci jsme na podzim prohráli po těžkém boji. Teď chceme vyhrát, první utkání je vždy takové určující," řekl asistent trenéra Sparty Michal Horňák.

Vedle Guľy čeká soutěžní premiéra u nového týmu také ostravského kouče Kozla. Baník v přípravě vyhrál jen dvě z deseti utkání a na Slovácku mu navíc bude chybět čtveřice hráčů kvůli karetním trestům. V Uherském Hradišti se odehraje souboj sousedů v tabulce, týmy od sebe na šestém a sedmém místě dělí jen bod.

"Slovácko vidím jako velice kvalitní tým, který je blízko úspěchu, jaký tam dlouho nebyl. Jsou nepříjemní pro každého. Naše absence komplikací určitě jsou, hlavně co se týká defenzivní stránky. Ale je to jeden zápas a věřím, že se s tím dokážeme vypořádat," uvedl Kozel.

Na souboj sousedů v tabulce dojde i v Teplicích, kde jedenáctí Severočeši přivítají desátou Olomouc. Karviná nastoupí proti Zlínu s cílem připsat si jako poslední tým první domácí výhru v této ligové sezoně.

Kolo zakončí pondělní dohrávka třetího Jablonce s poslední Příbramí.

Statistické údaje před zápasy 21. kola první ligy: 1. FC Slovácko (6.) - Baník Ostrava (7.) Výkop: sobota 15. února, 14:30. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek. Bilance: 33 13-6-14 43:47. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Petržela, Dvořák, Navrátil - Zajíc. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Pokorný, Holzer - Hrubý, Kaloč - De Azevedo, Kuzmanovič, Potočný - Šašinka. Absence: Kalabiška (zranění) - Jirásek, Stronati, Fleišman (všichni 4 ŽK), Jánoš (trest za ČK), Baroš (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Procházka, Hrubý, Jánoš (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Zajíc (6) - Šašinka (5). Zajímavosti: - Slovácko z posledních 5 ligových zápasů s Ostravou 4x vyhrálo a naposledy prohrálo - Slovácko doma v lize Ostravu 3x za sebou porazilo - Slovácko vyhrálo poslední 2 podzimní kola, předtím v lize 4x za sebou nezvítězilo - Slovácko doma v lize 8x za sebou neprohrálo - Ostrava v lize 5 kol po sobě neprohrála a inkasovala jediný gól - Ostravu čeká ligová premiéra pod novým trenérem Kozlem - Slovácko ze 7 přípravných zápasů 4x vyhrálo a 3x prohrálo, Ostrava si z 10 utkání připsala jen 2 výhry - kouč Slovácka Svědík působil v Ostravě - Smola (Ostrava) může odehrát 50. ligové utkání - Šašinka (Ostrava) na podzim hostoval na Slovácku a vstřelil za něj 5 ligových gólů FK Teplice (11.) - Sigma Olomouc (10.) Výkop: sobota 15. února, 14:30. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. Bilance: 43 12-15-16 46:57. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Mareček, Kučera, P. Mareš - Žitný - J. Mareš, Řezníček. Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Greššák, Houska, Chytil, Pilař - Juliš. Absence: Nazarov (4 ŽK), Kučera, Řezníček, Vyhnal (všichni nejistý start) - Nešpor (zranění). Disciplinární ohrožení: J. Mareš (7 ŽK) - Greššák, Vepřek (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: J. Mareš (6) - Jemelka, Nešpor (oba 3). Zajímavosti: - Teplice v lize Olomouc 7x za sebou neporazily (z toho 5x prohrály) - Teplice prohrály jediný z posledních 4 ligových zápasů - Teplice prohrály jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů - Olomouc poslední 4 podzimní kola neprohrála (výhry a 3 remízy) - Olomouc z posledních 6 venkovních ligových utkání 5x remizovala a jen jednou prohrála - Olomouc je s 10 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Teplice z 6 přípravných zápasů 3x vyhrály, 2x remizovaly a jen jednou prohrály, Olomouc z 9 utkání v zimě prohrála pouze 2x a v posledních 5 inkasovala jediný gól MFK Karviná (15.) - Fastav Zlín (12.) Výkop: sobota 15. února, 14:30. Rozhodčí: Franěk - Kříž, Flimmel. Bilance: 7 4-0-3 12:7. Poslední zápas: 4:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Hanousek, Bukata - Ba Loua, Taiwo, Lingr - Petráň. Zlín: Dostál - Azackij, Buchta, Cedidla - Jiráček, Hlinka, Fantiš, Matejov - Janetzký, Džafič, Jawo. Absence: Kouřil, Guba - Vraštil (všichni zranění), Poznar (rekonvalescence), Ikaunieks, Martínez (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kouřil, Bukata, Hanousek, Lingr, Petráň, Petkov - Fantiš (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Petráň (3) - Poznar (4). Zajímavosti: - Karviná vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Karviná doma v lize porazila Zlín ve všech 3 dosavadních utkáních bez inkasované branky - Karviná v lize 10x za sebou nevyhrála - Karviná doma jako jediná v ligové sezoně ještě nevyhrála, získala tam pouze 5 z celkových 13 bodů - Zlín v posledních 5 kolech střídal domácí výhru a venkovní porážku - Zlín venku v posledních 6 ligových utkáních nezvítězil - Karviná si v zimní přípravě připsala jen jedinou výhru z 8 utkání a ve 4 zápasech nedala gól, Zlín z 6 duelů pouze jednou prohrál Sparta Praha (4.) - Slovan Liberec (9.) Výkop: sobota 15. února, 17:00. Rozhodčí: Pechanec - Caletka, Koval. Bilance: 54 29-10-15 88:56. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Vindheim, Hancko, Lischka, Frýdek - Dočkal, Trávník, Krejčí, Kanga, Hložek - Tetteh. Liberec: Nguyen - Fukala, Mikula, Chaluš, Hybš - Breite, Mara - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta. Absence: Ben Chaim, Kadlec, Kaya, Panák (všichni zranění), Kozák - Alibekov (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Frýdek, Kozák - Fukala, Hybš, Pešek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga (10) - Pešek (4). Zajímavosti: - Sparta na podzim prohrála v Liberci 1:3, předtím však soupeře v lize porazila 4x za sebou a 8x po sobě s ním neprohrála - Sparta doma vyhrála posledních 8 ligových utkání s Libercem - Sparta neprohrála v posledních 9 ligových zápasech - Sparta doma v lize 4x za sebou neprohrála a dala 16 branek - Liberec prohrál 2 z posledních 3 kol - Liberec prohrál 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Sparta z 6 přípravných zápasů 3x vyhrála a 3x prohrála (všechny porážky na soustředění ve Španělsku), Liberec 3x zvítězil, 2x prohrál a jednou remizoval - Hanousek (Sparta) může odehrát 150. ligový zápas - Rondič (Liberec) slaví den po utkání 21. narozeniny SFC Opava (14.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 16. února, 14:30. Rozhodčí: Marek - Kubr, Podaný. Bilance: 13 3-3-7 13:22. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Rychlý, Hnaníček, Žídek - Souček, Zavadil - Dordič, Texl, Zapalač - Železník. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba (Kopic), Beauguel, Kovařík. Absence: Helešic, Sus (oba zranění) - Ekpai (rekonvalescence), Alvir, Čermák, Limberský (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jursa, Souček, Dedič, Juřena - Alvir, Bucha, Čermák, Hejda, Kayamba, Kopic, Limberský, Řezník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Dedič (3) - Bucha (6). Zajímavosti: - Opava prohrála poslední 3 ligové zápasy s Plzní - Opava vyhrála v jediném z posledních 18 ligových utkání - Opava prohrála 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů - Opava má s 9 góly nejhorší útok ligy - plzeňského trenéra Guľu, který jako hráč působil v Opavě, čeká soutěžní premiéra ve Viktorii - Plzeň vyhrála jen 2 z posledních 7 kol, na druhou stranu ale prohrála jediné z posledních 6 - Plzeň venku v lize 4x za sebou nezvítězila - Opava v přípravě vyhrála jen 2 z 6 zápasů, Plzeň v 7 utkáních neprohrála (6 vítězství) - Hloušek (Plzeň) může odehrát 100. ligový zápas Bohemians Praha 1905 (13.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 16. února, 17:00. Rozhodčí: Rejžek - Pečenka, Ratajová. Bilance: 35 5-10-20 28:56. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka, Šmíd - Vaníček, Hronek, Jindřišek, Rada, Podaný - Puškáč (Keita), Pulkrab. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Zelený - Masopust, Ševčík, Traoré, Olayinka - Tecl. Absence: Pokorný, Krch, Vacek (všichni zranění), Podaný, Uwgu (oba nejistý start) - Oscar (8 ŽK), Hovorka, Takács (oba zranění), Stanciu, Traoré, Zima (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hronek, Jindřišek, Podaný - Coufal, Kúdela (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Bartek, Vodháněl (oba 3) - Musa (7). Zajímavosti: - Slavia vyhrála v lize poslední 4 vzájemné zápasy a s Bohemians v nejvyšší soutěži bodovala 10x po sobě - Slavia v posledních 5 vzájemných duelech v lize neinkasovala - Slavia na půdě Bohemians neprohrála v lize 4x za sebou a inkasovala jediný gól - Bohemians vyhráli jediné z posledních 7 kol - Bohemians doma v ligové sezoně prohráli jediný z 9 zápasů a získali tam 18 z celkových 20 bodů - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, neporazitelnost v nejvyšší soutěži drží 26 utkání - Slavia vyhrála 4 z posledních 5 venkovních ligových zápasů a neinkasovala v nich - Slavia má s 45 góly nejlepší útok ligy a s 4 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Bohemians ze 7 zápasů zimní přípravy 4x vyhráli a 3x prohráli, Slavia si z 6 utkání připsala jen 2 vítězství - trenér Bohemians Klusáček hrával za Slavii FK Jablonec (3.) - 1. FK Příbram (16.) Výkop: pondělí 17. února, 18:00. Rozhodčí: Berka - Moláček, Hock. Bilance: 41 22-8-11 85:55. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Jovovič, Kubista, Považanec, Sýkora - Doležal. Příbram: Kočí - Pazdera, Šimek, Kleščík, Nový - Polidar, Tregler, Zorvan, Rezek - Škoda, Jindráček. Absence: Matoušek, Kratochvíl (oba zranění), Pleštil - Polidar (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Považanec, Kratochvíl (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Doležal (10) - Škoda (6). Zajímavosti: - Příbram na podzim v lize rozdrtila Jablonec 4:0 a porazila ho i v lednu v přípravě (3:1), předtím ale se soupeřem 2x za sebou prohrála při skóre 0:9 - Jablonec prohrál jediné z posledních 8 kol - Jablonec vyhrál jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Příbram v lize 13x za sebou nevyhrála a získala při tom pouhé 3 body, poslední 4 kola prohrála - Příbram v ligové sezoně jako jediná venku nezískala ani bod, v 9 utkáních tam má skóre 3:24 - Příbram má nejhorší obranu ligy s 36 inkasovanými góly - Jablonec v zimní přípravě ze 7 zápasů 5x vyhrál a 2x prohrál, Příbram 3x vyhrála, 2x remizovala a 2x prohrála - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Příbram - Rezek (Příbram) může odehrát 300. ligový zápas Tabulka: 1. Slavia 20 17 3 0 45:4 54 2. Plzeň 20 11 5 4 35:19 38 3. Jablonec 20 10 5 5 35:27 35 4. Sparta 20 9 6 5 39:26 33 5. Mladá Boleslav 20 10 2 8 39:32 32 6. Slovácko 20 9 5 6 28:26 32 7. Ostrava 20 9 4 7 30:23 31 8. České Budějovice 20 9 3 8 33:33 30 9. Liberec 20 8 3 9 33:30 27 10. Olomouc 20 5 10 5 25:25 25 11. Teplice 20 5 8 7 18:29 23 12. Zlín 20 6 3 11 16:30 21 13. Bohemians 20 5 5 10 20:32 20 14. Opava 20 3 5 12 9:31 14 15. Karviná 20 2 7 11 13:30 13 16. Příbram 20 3 4 13 15:36 13