Slavia ve čtvrtfinále poháru vyhrála v Olomouci 3:0

Olomouc - Fotbalisté Slavie zvítězili v dohrávce čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu v Olomouci hladce 3:0. V závěru první půle otevřel skóre Jan Kuchta a po změně stran se krátce po sobě prosadili Nicolae Stanciu a Petr Ševčík. Vršovický lídr první ligy se v semifinále příští středu představí v pražském derby na Spartě.

"Máme vytyčené určité cíle, pohár je pro nás v podstatě stejně důležitý jako liga. Základ byl postoupit a přidali jsme k tomu i herní kvalitu," řekl při on-line tiskové konferenci asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Čtvrtfinále se dohrávalo až dnes kvůli účasti Slavie v Evropské lize. Při utkání na Hané se ještě nesměli do hlediště v omezené míře vrátit fanoušci, protože možnost zaplnit z 10 procent stadiony platí až od víkendu.

Sigma zpočátku držela s favoritem krok. V úvodu dvakrát zahrozil Bořil, ale poté měli dvě dobré šance Hanáci. Poulolo po rohu hlavičkoval těsně nad a ve 12. minutě Daňkovu velkou možnost ze strany zneškodnil brankář Kolář.

O pět minut později zachránilo domácí po střele Van Burena břevno. Když už se zdálo, že první půle skončí bez gólů, nechal se brankář Sigmy Mandous při rozehrávce obrat o míč a nejlepší střelec ligové sezony Kuchta po kličce pohodlně otevřel skóre.

"Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivním presinkem a první poločas se nám to dařilo. Dostali jsme se i do první šance. V závěru poločasu jsme ale udělali chybu. To pro nás byla těžká rána, obzvlášť s takovým týmem, jako je Slavia," litoval olomoucký trenér Radoslav Látal.

"V prvním poločase měla Sigma dvě gólovky, při kterých nás podržel Kolář. Chvilku nám trvalo, než jsme se rozběhali. Samozřejmě nám pomohl nešťastný moment Olomouce při prvním gólu, do druhé půle nás uklidnil," uvedl Köstl.

V 56. a 59. minutě ligový lídr po dvou asistencích Masopusta definitivně rozhodl. Nejprve bez problémů trefil odkrytou branku Stanciu a poté po kličce Mandousovi přesně zakončil olomoucký odchovanec Ševčík. Několik dalších šancí ještě hosté neproměnili.

"Jsem moc rád, že se mi povedly takové hezké přihrávky. Jak se mi to nepovedlo minule v Ďolíčku, tak za tohle se mi sebevědomí zase trochu zvedlo," pochvaloval si Masopust. "Když jsem plnili taktiku presinku, Slavii jsme do ničeho nepustili. Pak nás ale potrestali na začátku druhého poločasu dvěma góly a bylo po zápase. Když chcete se Slavií uspět, nesmíte udělat žádnou chybu a výkon musí být stoprocentní. To dnes bohužel nebylo," dodal Látal.

Slavia si zahraje semifinále poháru počtvrté za posledních pět sezon. Červenobílí mohou nadále pomýšlet na zopakování zisku double, na který dosáhli už předloni. V lize jim k definitivě třetího titulu schází bod, slavit mohou už v neděli.

Červenobílí v této sezoně na domácí scéně stále neprohráli. "Je škoda, že nevyšlo, abychom Spartu potkali třeba až ve finále. Ale chceme double, takže nám je asi jedno, koho dostaneme. Musíme porazit všechny, abychom to zvládli," uvedl Masopust.

"Jde nám to krásně za sebou. Doma s Plzní můžeme rozhodnout o titulu, pak nás čeká semifinále na Letné. Strašně se těšíme. Bude to třetí derby v sezoně a doufáme, že si udržíme krásnou bilanci bez porážky," dodal Köstl.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivním presinkem a první poločas se nám to dařilo. Dostali jsme se i do první šance, Daněk mohl vstřelit branku. Když jsme hráli presink, tak si soupeř nevytvořil žádnou šanci. V závěru poločasu jsme ale udělali chybu, Kuchta to Mandousovi vypíchl. To pro nás byla těžká rána, obzvlášť s takovým týmem, jako je Slavia. Ve druhém poločase jsme obě branky inkasovali do naší zatažené obrany. Masopust prošel celou naší obranou. Všechno se to odvíjí od bránění. Když jsme plnili taktiku presinku, Slavii jsme do ničeho nepustili. Pak nás ale potrestali na začátku druhého poločasu dvěma góly a bylo po zápase. Když chcete se Slavií uspět, nesmíte udělat žádnou chybu a výkon musí být stoprocentní. To dnes bohužel nebylo."

Jaroslav Köstl (asistent trenéra Slavie): "Máme vytyčené určité cíle, pohár je pro nás v podstatě stejně důležitý jako liga. Základ byl postoupit a přidali jsme k tomu i herní kvalitu. V prvním poločase ale měla Sigma dvě gólovky, při kterých nás podržel Kolář. Také byli nepříjemní ze standardních situací. Chvilku nám ze začátku trvalo, než jsme se rozběhali a přidali na dynamice. Samozřejmě nám pomohl nešťastný moment Olomouce při prvním gólu. Tento moment nás do druhé půle uklidnil a pak už to bylo o naší velké herní kvalitě. Zápas jsme pak dohráli jako velký tým. Odehráli jsme jeden z nejlepších zápasů za poslední dva měsíce."

Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:3 (0:1)

Branky: 45. Kuchta, 56. Stanciu, 59. Ševčík. Rozhodčí: Marek - Podaný, Dobrovolný. ŽK: Poulolo, Zmrzlý (oba Olomouc). Bez diváků.

Olomouc: Mandous - Sladký, Poulolo, Hubník (46. Beneš) - Hála (63. Mihalík), Houska, Breite, González (63. Šíp), Zmrzlý - Daněk (82. Zifčák) - Nešpor (63. Chytil). Trenér: Radoslav Látal.

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima (71. Deli), Bořil - Holeš (71. Traoré), Ševčík - Van Buren (61. Hromada), Stanciu (76. Lingr), Oscar - Kuchta (60. Tecl). Trenér: Trpišovský.