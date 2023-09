Slavia v Ženevě proti Servette rozehraje skupinu Evropské ligy

Ženeva - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek vstoupí zápasem v Ženevě proti Servette do hlavní fáze Evropské ligy. Pražané chtějí v souboji úřadujících vicemistrů svých zemí potvrdit roli mírného favorita i lepší aktuální formu a v úvodním utkání skupiny G bodovat. Červenobílí se pokusí navázat na dvě lednové výhry ze zimní přípravy nad Servette a soupeři oplatit vyřazení v tehdejším Poháru UEFA v roce 2001.

Slavii čeká v pohárech skupinová část posedmé za sebou, hlavní fázi Evropské ligy si zahraje poprvé od sezony 2020/21, kdy podruhé došla až do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského v letošních předkolech vyřadili dva ukrajinské kluby Dnipro a Luhansk, Servette přešel do Evropské ligy po vypadnutí v kvalifikaci Ligy mistrů, kde po penaltách zvítězil nad Genkem a poté prohrál s Glasgow Rangers.

Dalšími dvěma týmy ve skupině G jsou Šeriff Tiraspol a favorit AS Řím. V jarní části pohárů budou pokračovat tři ze čtyř mužstev. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druhé v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

"První krok je vždy důležitý. Člověk ho vždy chce zvládnout a namotivovat se na další zápasy. Teď to bude to samé, takže určitě do toho budeme chtít vkročit vítězně," řekl klubové televizi slávistický záložník Petr Ševčík.

Servette se už v soutěžích UEFA s Pražany utkal, v září 2001 je vyřadil v tehdejším Poháru UEFA po vítězství 1:0 doma a remíze 1:1 venku. Letos v lednu v přípravném dvojzápase na soustředění v Portugalsku ale červenobílí nad celkem z Ženevy vyhráli 3:0 a 1:0.

"Zběžně jsme ten dvojzápas zhlédli, ale ne úplně celý. Spíš jsme vycházeli z aktuální situace, protože změn v kádru u Servette bylo hodně. Spíš jsme vycházeli z předkol a těžších ligových zápasů jako s Bernem," uvedl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Ve prospěch Pražanů hraje i aktuálně lepší forma. Zatímco červenobílí prohráli jediný z 12 soutěžních duelů v sezoně a v české lize jsou před nedělním pražským derby se Spartou bez porážky o skóre druzí, Servette v šesti kolech domácí soutěže jen jednou zvítězil. Na svém stadionu švýcarský vicemistr v pěti zápasech tohoto ročníku nevyhrál.

"Čekám ale těžký zápas. Pokud se dostanete do skupiny Evropské ligy, musíte mít kvalitu," podotkl Ševčík. "Čeká nás tým, který to má založené na velké dotěrnosti. Po ztrátě míče rádi presují, zakládání mají jednodušší. Musíme na to být připraveni, aby nám někde nefrnkli. Ale věřím, že soupeři vnutíme naši hru a na trávníku budeme vládnout," doplnil Köstl.

Servette se v pohárech představí ve skupině vůbec poprvé, maximem jsou dvě čtvrtfinálové účasti v někdejším Poháru vítězů pohárů, který se hrál vyřazovacím způsobem. Švýcarský vicemistr sice v letošní kvalifikaci po 90 minutách ani v jednom ze čtyř zápasů nezvítězil, doma ale v posledních sedmi duelech v soutěžích UEFA utrpěl jedinou porážku.

"Očekávám fyzicky velmi dobře vybaveného soupeře. Slavia určitě přijede plná sebevědomí, protože v domácí lize sedmkrát zvítězila a jednou remizovala," řekl na tiskové konferenci trenér Servette René Weiler, který v roce 2016 vyřadil Slavii v kvalifikaci Evropské ligy s Anderlechtem Brusel po dvou výhrách 3:0.

Pražané budou v Ženevě postrádat dlouhodobé marody Sheriffa Sinyana s Davidem Pechem, zraněného Jakuba Hromadu a z rodinných důvodů Jana Bořila. Za mužstvem by měl po narození potomka dorazit univerzál Ivan Schranz.

Zápas na stadionu v Ženevě pro 30 tisíc diváků začne ve čtvrtek v 18:45. Podle pořadatelů je aktuálně prodáno přes 18.500 vstupenek.

Statistické údaje před utkáním Servette Ženeva - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 21. září, 18:45. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (všichni Gruzie) - Pskit (video, Pol.). Bilance (klubová): Švýcarsko - Česko (Československo): 32 10-6-16 47:59. 1961/62 PMEZ: Servette Ženeva - Dukla Praha 4:3, 0:2, 1965/66 PMEZ: Lausanne - Sparta Praha 0:0, 0:4, 1981/82 UEFA: Neuchatel - Sparta Praha 4:0, 2:3, 1982/83 UEFA: Servette Ženeva - Bohemians Praha 2:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Lugano - Slavia Praha 1:2, 0:1, 1996/97 LM: Grasshoppers Curych - Slavia Praha 5:0, 1:0, 1997/98 PVP: Slavia Praha - Lucern 4:2, 2:0, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Grasshoppers Curych 3:1, 0:1, 2001/02 UEFA: Servette Ženeva - Slavia Praha 1:0, 1:1, 2005/06 LM: Thun - Sparta Praha 1:0, 0:0, 2006/07 UEFA: Liberec - Grasshoppers Curych 4:1, 2007/08 UEFA: Sparta Praha - FC Curych 1:2, 2010/11 EL: Sparta Praha - Lausanne 3:3, 3:1, 2013/14 EL: Liberec - FC Curych 2:1, 2:1. 2014/15 EL: Sparta Praha - Young Boys Bern 3:1, 0:2, 2015/16 EL: Sparta Praha - Thun 3:1, 3:3, 2017/18 EL: Lugano - Plzeň 3:2, 1:4. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Servette: Frick - Vouilloz, Rouiller, Severin, Mazikou - Bolla, Cognat, Douline, Kutesa - Bedia, Crivelli. Slavia: Mandous - Douděra, Holeš, Ogbu, Provod - Ševčík, Oscar - Schranz, Zafeiris, Jurečka - Tijani. Absence: Cunemoto (zranění), Lyng, Magnin (oba zranění + nejsou na soupisce) - Hromada (zranění), Bořil (osobní důvody), David Pech, Sinyan (oba zranění + nejsou na soupisce), Kačaraba, Tecl (oba nejsou na soupisce), Schranz (nejistý start). Zajímavosti: - Servette v dosud jediném vzájemném duelu v soutěžích UEFA postoupil přes Slavii v roce 2001 v Poháru UEFA po vítězství 1:0 doma a remíze 1:1 venku - Slavia v lednu v zimní přípravě ve dvojzápase porazila Servette 3:0 a 1:0 - Servette v 6 zápasech proti českým soupeřům v soutěžích UEFA 2x zvítězil, prohrál i remizoval a ve 3 domácích duelech je neporažen - Slavia prohrála 3 z posledních 4 pohárových zápasů ve Švýcarsku (vždy bez vstřelené branky) a 2x za sebou tam podlehla 0:1 - Servette přešel do skupiny Evropské ligy z kvalifikace Ligy mistrů, kde nejprve vyřadil Genk a poté vypadl s Glasgow Rangers - Servette poprvé čeká v pohárech skupina, jeho maximem jsou 2 čtvrtfinálové účasti v někdejším Poháru vítězů poháru, který se hrál vyřazovacím způsobem - Servette v generálce zvítězil v domácím poháru 4:1 na stadionu Bulle a vyhrál po 2 porážkách - Servette ve 4 zápasech letošní kvalifikace Ligy mistrů v základní době nezvítězil (z toho 3 remízy) a po 90 minutách v pohárech vyhrál jediný z posledních 7 duelů - Servette vyhrál jen první z úvodních 6 kol švýcarské ligy a v tabulce je až osmý - Servette v 5 domácích zápasech sezony nezvítězil (z toho 4 remízy) - Servette prohrál jediný z posledních 7 domácích pohárových zápasů - Slavia si účast ve skupině Evropské ligy zajistila postupem přes ukrajinské týmy Dnipro a Luhansk - Slavia si zahraje v pohárech skupinu posedmé za sebou, hlavní fáze Evropské ligy ji čeká poprvé od sezony 2020/21 - Slavia prohrála jediné z 12 soutěžních utkání sezony (venku s Luhanskem) - Slavia vyhrála jediný z posledních 7 venkovních pohárových zápasů - Slavia v generálce zvítězila v Pardubicích 1:0 a v domácí lize je bez porážky o skóre druhá za Spartou - oba týmy v minulé sezoně skončily v domácí lize na 2. místě - trenér Servette Weiler v roce 2016 vyřadil Slavii v kvalifikaci Evropské ligy s Anderlechtem Brusel po 2 výhrách 3:0