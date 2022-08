Slavia v úvodním utkání play off Konferenční ligy prohrála s Rakówem

Čenstochová (Polsko) - Fotbalisté pražské Slavie prohráli v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy v Čenstochové 1:2 a zkomplikovali si boj o postup do skupiny. Raków v souboji vicemistrů svých zemí poslal v 29. minutě do vedení Ivi López, v 60. minutě vyrovnal Tomáš Holeš, ale vzápětí rozhodl domácí Fran Tudor. V dresu Čenstochové chyběl kvůli zranění český kapitán Tomáš Petrášek. Odveta je na programu za týden v Edenu.

Slavia už v kvalifikaci přešla přes dva soupeře, když vyřadila gibraltarský tým St Joseph's a Panathinaikos Atény. Pokud by Pražané s Rakówem vypadli, poprvé od sezony 2016/17 by v pohárech nehráli skupinu.

Vloni červenobílí ve 4. předkole Evropské ligy nestačili na jiný polský klub Legii Varšava, přešli do Konferenční ligy a v ní postoupili až do čtvrtfinále. Čenstochová vyhrála i pátý zápas v letošní kvalifikaci a přiblížila se k premiérové účasti ve skupině v pohárech.

Slávistický trenér Trpišovský postavil na pravý kraj obrany ofenzivního univerzála Schranze, který už na postu v defenzivě v minulosti několikrát hrál. Poprvé v tomto pohárovém ročníku nastoupil v základní sestavě Ševčík a na hrotu útoku operoval Lingr. Český bek Čenstochové Petrášek ještě v sezoně kvůli zranění nehrál a k dispozici nebude ani v odvetě.

Raków v předchozích čtyřech zápasech kvalifikace neinkasoval a organizovanou hrou s třemi stopery dělal v úvodu problémy i Slavii. Pražané se těžce dostávali přes domácí defenzivu a v první půli ani jednou neohrozili osmnáctiletého gólmana Trelowského.

V 18. minutě Usor přízemní střelou zpoza vápna těsně minul, chvíli nato vracel míč před branku Schranz, ale domácí obránce odvrátil na roh. V 29. minutě otevřel skóre vítěz Polského poháru. López se u lajny zbavil Oscara, navedl si míč k pokutovému území a technickým pokusem na zadní tyč překonal Mandouse.

Po jednom ze soubojů se zranil Oscar a na levém beku ho vystřídal Plavšič, který přitom už byl na odchodu ze Slavie. Nejlepší střelec minulé sezony polské ligy López byl při chuti a jeho další pokus na poslední chvíli zblokoval Santos.

Brazilský stoper Pražanů pak už kvůli zranění nenastoupil do druhé půle a přepustil místo Traorému. Do obrany se zatáhl kapitán Holeš. Jako první v druhém dějství znovu zahrozili domácí a agilní López, jehož střelu v 56. minutě vyrazil Mandous.

O čtyři minuty později se červenobílí dočkali šťastného vyrovnání. Po přiťuknutí od Plavšiče centroval z levé strany Holeš a míč se překvapivě snesl až za domácího gólmana ke vzdálenější tyči. Raków poprvé v letošní pohárové kvalifikaci inkasoval.

Domácí ale zhruba 10 sekund od rozehrání opět vedli. Bývalý hráč Karviné Rundič poslal z hloubi pole dlouhý nákop dopředu, po velké chybě hostující defenzivy se dostal až před Mandouse Tudor a vypálil šajtlí přesně k tyči.

V 77. minutě se na straně vápna uvolnil López a Pražané se štěstím srazili míč na roh. Ve třetí minutě nastavení vypálil těsně mimo Usor a velkou šanci pak měli ještě také domácí. Nowak po brejku dvou na jednoho přihrával před branku Gutkovskisovi, jenž však netrefil míč. Raków potvrdil svou dobrou bilanci - z dosavadních 11 zápasů v pohárech prohrál pouze jednou.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dostali jsme gól ze situace, na kterou jsme se připravovali, to určilo ráz zápasu. Podařilo se nám dostat do zápasu, srovnali jsme, ale po banální situaci jsme hned inkasovali. Plavšič přihrál na gól, ale pak udělal hrubou chybu u inkasovaného gólu. Inkasovali jsme po prohraném souboji z dlouhého balonu, to se nám nemůže stávat. Soupeř vyhrál zaslouženě a my se musíme doma hodně zlepšit. Chceme jít dál, musíme ukázat víc než dnes. Věřím, že v domácím prostředí budeme odvážnější a důraznější. Zmobilizujeme se, uzdravíme hráče, bude to jiný zápas."

Tomáš Holeš (kapitán Slavie): "Na Iviho Lópeze jsme se chystali, víme, v čem je silný. A my ho pak necháme navést si to do středu na střelu, v čemž je silný. Při mém gólu to byl centr na zadní tyč. Že mi to sjelo a zapadlo do branky, to je štěstí. Usor měl dvě zajímavé střely, skončilo to těsně vedle. Ale měli jsme daleko více střílet."

Zdroj: O2 TV a twitter Slavie.

Raków Čenstochová - Slavia Praha 2:1 (1:0)

Branky: 29. López, 61. Tudor - 60. Holeš. Rozhodčí: Saggi - Isaksen, Jensen (všichni Nor.). ŽK: Papanikolau, Wdowiak - Lingr, Ousou. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Čenstochová: Trelowski - Svarnas, Arsenič, Rundič - Tudor (82. Nowak), Papanikolau (82. Czyz), Gvilia, Kun - Kočergin (46. Wdowiak), Musiolik (61. Gutkovskis), López (87. Dlugosz). Trenér: Papszun.

Slavia: Mandous - Schranz, Ousou, Santos (46. Traoré), Oscar (40. Plavšič) - Holeš, Tiéhi - Usor, Ševčík, Olayinka - Lingr (65. M. Jurásek). Trenér: Trpišovský.