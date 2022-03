Slavia v přesilovce prohrála v Liberci a ztrácí tři body na vedoucí Plzeň

Liberec - Fotbalisté Slavie v utkání 25. kola první ligy v Liberci nevyužili dlouhou přesilovku a nečekaně prohráli 0:1. Zápas rozhodl vlastní gól Petera Olayinky ze 13. minuty. Za dalších šest minut byl vyloučen domácí Lukáš Štetina, ale Pražané z početní převahy nic nevytěžili, pouze dvakrát trefili brankovou konstrukci.

Úřadující mistr utrpěl třetí porážku v ligové sezoně, z toho druhou v jarní části a na druhém místě tabulky ztrácí tři body na vedoucí Plzeň. Liberec zdolal Slavii v nejvyšší soutěži po 10 utkáních a poprvé od roku 2017. Slovan podruhé za sebou vyhrál a posunul se na šestou příčku.

"Samozřejmě je to velká komplikace, protože jsme ztratili tři body. Věděli jsme, že to bude náročný zápas, tady v Liberci je to vždy složité. Právě tyhle těžké zápasy venku potřebujete zvládat, dnes se nám to nepodařilo," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.

Oproti čtvrtečnímu úvodnímu osmifinále Evropské konferenční ligy s Lincem, který Slavia doma vyhrála 4:1, se do sestavy Pražanů vrátil uzdravený Schranz. V brance tentokrát dostal šanci bývalý liberecký gólman Kolář a na hrotu útoku nastoupil Tecl.

Na těžkém terénu začali Vršovičtí poměrně aktivně, ale skóre nečekaně otevřeli domácí. Ve 13. minutě nacentroval z levé strany Purzitidis a slávista Olayinka si po nepovedeném odkopu srazil míč těsně za brankovou čáru, což potvrdil videorozhodčí.

"Trochu jsem to líznul. Měl jsem to pochopitelně už dostat na bránu. Jak nejsem zvyklý hrát tuhle pozici, tak jsem byl překvapený, jak mě Marios perfektně našel. Doufám, že příště už to dám rovnou na bránu," uvedl liberecký defenzivní univerzál Theodor Gebre Selassie, který netrefil míč těsně před Olayinkou.

"Zápas hodně ovlivnilo to, že jsme si nechali dát po autu laciný první gól. Nedostoupili jsme soupeře, byli jsme tam pozdě, nechali ho odcentrovat a padl gól. Bylo jasné, že kdo dá první gól, bude to pro něj snadnější," řekl Trpišovský.

Za dalších pět minut Štetina ostře fauloval hostujícího Masopusta a sudí Hocek po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru místo původně udělené žluté karty libereckého stopera rovnou vyloučil. Ve 24. minutě přišli Severočeši o dalšího středního obránce, když zraněného Plechatého vystřídal Fukala.

"Bláznivý zápas. Dostali jsme se do vedení vlastním gólem, pak jsme ze situace, že jsme měli míč v držení, udělali faul. Myslel jsem, že za žlutou, ale nakonec z toho byla červená. Navíc se nám zranil Plechatý, takže jsme během tří minut přišli o oba stopery. Od té chvíle to bylo jen o pracovitosti, organizaci, defenzivě, taktické vyzrálosti, což tam mužstvo dalo," uvedl trenér Slovanu Luboš Kozel.

Slavii se v přesilovce příliš nedařilo. "Červenobílí" sice diktovali tempo, ale k vyloženým šancím se na složitém terénu dostávali těžko. Neujal se ani po půlhodině hry závar po zmatcích v domácím pokutovém území.

Pražané v poločase hned dvakrát vystřídali, trenér Trpišovský poslal na trávník Lingra se Samkem. Vyloženou šanci si slávisté vytvořili až v 64. minutě, kdy po Bahově centru z pravé strany trefil hlavou tyč Sor, který tak nenavázal na dvě branky proti Linci.

Pražané dál potvrzovali, že se jim hra v přesilovce dlouhodobě nevede, pouze dvakrát trefili prostor mezi tyčemi. Tým s nejlepším útokem soutěže se neprosadil ani v závěru už po vypršení avizovaného čtyřminutového nastavení, kdy Holeš nejprve mířil do břevna a po následném rohu vedle.

"Samozřejmě obrovsky cenné vítězství. Je pravda, že Slavii jsem ještě neporazil. Že to vyjde zrovna dnes, na to bych si ve 20. minutě nevsadil," poznamenal Kozel, který v minulosti za Slavii hrával. "Bohužel jsme dali tyč a břevno, na konci jsem měl na noze vyrovnání. Nebylo nám přáno a prohráli jsme," litoval Holeš.

Trenérovi Slavie Trpišovskému tak nevyšel návrat do Liberce, odkud zamířil do Edenu. Jeho svěřenci se nedokázali vítězstvím naladit na čtvrteční odvetu osmifinále Evropské konferenční ligy proti Linci.

"Nikde v Evropě nevidím taková hřiště, jako jsou u nás. I přesto jsme se měli prosadit. Chyběla kvalita finálního balonu, lepší řešení situací, do kterých jsme se dostali. Myslím, že na čtvrtek nás to nepoznamená, bude to úplně jiný zápas," dodal Trpišovský.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Myslím, že jsme viděli bláznivý zápas. Dostali jsme se do vedení vlastním gólem, pak jsme ze situace, že jsme měli míč v držení, udělali faul. Myslel jsem, že za žlutou, ale nakonec z toho byla červená. To samozřejmě ovlivnilo průběh. Navíc se nám zranil Plechatý, takže jsme během tří minut přišli o oba stopery. Museli jsme nějak reagovat a hrát 70 minut o deseti. Od té chvíle to bylo jen o pracovitosti, organizaci, defenzivě, taktické vyzrálosti, což tam mužstvo dalo. Postupem času se pralo čím dál víc, protože cítilo, že je to čím dál blíž. Měli jsme v některých situacích i štěstí, byla tam tyč, břevno. Ale to vždy potřebujete, když chcete porazit silné mužstvo. Slavia si tolik šancí nevytvořila, hřiště dnes hrálo s námi. Kdyby mi někdo řekl, že to zvládneme vítězně, i když budeme hrát 70 minut o deseti, nevěřil bych tomu."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Domácí vyhráli zaslouženě, protože dali gól, zatímco my ne. Zápas hodně ovlivnilo to, že jsme si nechali dát po autu laciný první gól. Nedostoupili jsme soupeře, byli jsme tam pozdě, nechali ho odcentrovat a padl gól. Bylo jasné, že kdo dá první gól, bude to pro něj snadnější. Sami jsme si to zkomplikovali. Zápas pak ovlivnila červená karta, která změnila rozložení sil. Zbytek už nemá smysl moc komentovat, všichni jsme si přáli vidět jiný sport, než z toho na tom hřišti byl. Nikde v Evropě nevidím taková hřiště, jako jsou u nás. Ve třetích nebo čtvrtých třídách mají často lepší plochy, než jsou tady u nás. I přesto jsme se měli prosadit. Chyběla kvalita finálního balonu, lepší řešení situací, do kterých jsme se dostali. Jednou jsme trefili tyč, jednou břevno. Nedokázali jsme si ani pomoci útočnou standardkou. Je to samozřejmě velká komplikace."

Slovan Liberec - Slavia Praha 1:0 (1:0)

Branka: 13. vlastní Olayinka. Rozhodčí: Hocek - Hájek, Hrabovský - Ondráš (video). ŽK: Mikula, Frýdek, Višinský - Olayinka, Schranz, Plavšič, Bah. ČK: 19. Štetina (Liberec). Diváci: 6123.

Sestavy:

Liberec: Knobloch - Štetina, Plechatý (24. Fukala), Purzitidis - Koscelník, Gebre Selassie, Tiéhi, Mikula - Tupta (67. Havelka), Frýdek (67. Višinský) - Rondič (87. Rabušic). Trenér: Kozel.

Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Holeš, Plavšič - Hromada (61. Sor), Talovjerov (46. Samek) - Masopust (46. Lingr), Schranz (74. Madsen), Olayinka (61. Fila) - Tecl. Trenér: Trpišovský.