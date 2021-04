Slavia v oslabení hrála v Brně 0:0 a překonala rekord v neporazitelnosti

Brno - Fotbalisté Slavie v dlouhém oslabení remizovali v 25. kole první ligy v Brně bez branek. Pražané hráli od 18. minuty bez vyloučeného brankáře Matyáše Vágnera, i v početní nevýhodě ale udrželi čisté konto a překonali vlastní rekord v počtu utkání nejvyšší soutěže bez porážky. Obhájci titulu v lize bodovali už v 37 zápasech po sobě.

Červenobílí jako jediní v ligové sezoně dál drží neporazitelnost a vedou tabulku o 14 bodů před druhou Spartou, která má dvě utkání k dobru. V příštím kole slávisty čeká s letenským rivalem domácí derby, ještě předtím odehrají ve čtvrtek úvodní duel čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Arsenalu.

"V české lize je to unikátní série, historicky se to nikomu nepovedlo. Mám z toho samozřejmě radost. Bavili jsme se o tom i v kabině. Když jste krok od překonání, chcete to zvládnout. Dnes strašně moc věcí hrálo proti nám - vyloučení, sáhnutí do sestavy, absence. Proto jsem rád, že jsme to aspoň takhle ustáli, i když nás samozřejmě mrzí, že jsme nevyhráli," řekl na on-line tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Brněnský nováček jako první tým v sezoně dokázal červenobílé obrat o body v obou vzájemných zápasech, na podzim remizoval v Edenu 1:1. Zbrojovka ale už osm kol nevyhrála a na první sestupové příčce ztrácí čtyři body na patnáctou Mladou Boleslav.

Slávistický trenér Trpišovský udělal před zápasem v Londýně několik změn v sestavě. Po návratu z reprezentace dostal volno Bořil, chyběl i další obránce Kúdela, který má zraněný nos a vysoké horečky. Disciplinární trest nepustil do utkání Simu a jen na lavičce začal Stanciu.

Slavia, která s Brnem utrpěla jednu z pouhých čtyř bodových ztrát v předchozím průběhu ligové sezony, měla první velkou šanci v deváté minutě. Bah chtěl přihrát před prázdnou branku Kuchtovi, ale míč odvrátil vracející se Hlavica.

Ve slávistické brance nastoupil při zranění jedničky Koláře potřetí k soutěžnímu utkání osmnáctiletý Vágner, ale mezi tyčemi vydržel jen 18 minut. Mimo pokutové území srazil unikajícího Hladíka a sudí Orel ho po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace vyloučil. Červenobílí stejně jako v minulém kole s Opavou museli už v úvodní části první půle do deseti.

"Je škoda, že mě zfauloval. Možná bych střílel do prázdné brány. Podle mě měla být červená karta udělena hned a ne až po zkoumání," uvedl Hladík. "Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Měli jsme zajímavé akce, jednu gólovku. Červená karta z toho pak udělala jiný zápas, zvlášť takováhle brzká. Museli jsme sahat do středu hřiště," podotkl Trpišovský.

Místo Vágnera se mezi tyče poprvé v sezoně postavil pětatřicetiletý veterán Kovář a v 27. minutě měl štěstí, když Hladík místo odkryté branky trefil jen obránce. Na druhé straně protáhl bývalého slávistického gólmana Berkovce Provod.

"Náhradní gólman musí vždy počítat s tím, že se může cokoliv stát, i v první minutě. Nejdříve padla žlutá karta, ale já věděl, že se to může změnit, jelikož tu bylo video. Byl jsem připraven. Jsem rád, že hned s první standardkou mi kluci pomohli," uvedl Kovář.

V 31. minutě se až před Kováře protáhl Pachlopník, ale hostující brankář mu dobře zmenšil úhel. Domácí záložník byl při zakončení postrčen, ale penalta se nepískala. "Myslím, že na Ondru to byl faul. Bohužel se to nezkoumalo," mínil Hladík.

Sudí Orel nenařídil pokutový kop ani 10 minut po pauze, kdy Hladík upadl po souboji s Kačarabou. V 57. minutě se dostal na trávník uzdravený slávista Ševčík, jenž v lize nastoupil poprvé od prosince. Po necelé hodině hry napřáhl zpoza vápna Čermák a hostující gólman Kovář balon vyškrábl na roh.

V 73. minutě zasáhl domácí Čermák ve vlastním vápně do oblasti obličeje Zimu, ale sudí Orel ani po přezkoumání situace ze záznamu penaltu neodpískal. Pokutový kop nenařídil také v 89. minutě po průniku domácího Fily. Slavia poprvé v ligové sezoně neskórovala, i tak vylepšila rekord v neporazitelnosti z let 2016 až 2017, na který dosáhla ještě pod předchozím trenérem Šilhavým.

"Získat se Slavií bod je samozřejmě potěšující okolnost. Po většinu zápasu jsme hráli v početní převaze, spousta lidí asi očekávala, že to zvládneme za tři body. My jsme taky chtěli tři body, ale po velmi dobrém výkonu našich hráčů bod bereme," řek brněnský trenér Richard Dostálek, který v minulosti hrával za Slavii.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Získat se Slavií bod je samozřejmě potěšující okolnost. Po většinu zápasu jsme hráli v početní převaze, spousta lidí asi očekávala, že to zvládneme za tři body. My jsme taky chtěli tři body, ale po velmi dobrém výkonu našich hráčů bod bereme. Kdyby to byla jen žlutá karta, Slavia by asi byla dominantnější na balonu. Nahrálo nám to do karet, ale Slavia byla ve zbytku zápasu i v deseti v některých fázích nebezpečná. Nejblíž gólu jsme byli asi při šanci Pachlopníka. Obešel gólmana, ale neměl odvahu to dávat levou do brány. Chtěli jsme to zvládnout i proti Slavii, která by byla v plném počtu. Šli jsme do utkání hodně sebevědomě. Asi nikdy nebudeme se Slavií blíž k vítězství než v dnešním zápase. Hráči ale zaslouží pochvalu. Body jsme neztratili, bod jsme získali."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Měli jsme zajímavé akce, jednu gólovku. Červená karta z toho pak udělala jiný zápas, zvlášť takováhle brzká. Museli jsme sahat do středu hřiště. I v deseti jsme měli zajímavé věci směrem dopředu, Berky (Berkovec) předvedl minimálně dva skvělé zákroky. Na druhou stranu v defenzivě jsme soupeře pustili do věcí, které by se nám stávat neměly. Zápas po velkých šancích na obou stranách paradoxně skončil 0:0. V závěru chtěly oba týmy vyhrát. Brno hrálo proti deseti, my naopak cítili, že i v deseti můžeme nějakou branku dát. Myslím, že je to nakonec spravedlivá remíza, škoda, že 0:0. Dlouho si nepamatuji, kdy jsme v sezoně nějaký tým neporazili. Je to vždy shoda okolností. V obou zápasech bylo dost změn v sestavě, plus vždy dobrý výkon Brna."

Zbrojovka Brno - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Orel - Blažej, Dobrovolný - Proske (video). ŽK: Bah, Olayinka. ČK: 18. Vágner (všichni Slavia). Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Berkovec - Moravec, Hlavica, Pernica, Záhumenský - Pachlopník (80. Reiter), Čermák, Gajič, Texl - Hladík (64. Fousek), Růsek (80. Fila). Trenér: Dostálek.

Slavia: Vágner - Bah, Kačaraba, Zima, Masopust - Holeš - Van Buren (57. Ševčík), Hromada (19. Kovář), Provod, Olayinka - Kuchta (57. Lingr). Trenér: Trpišovský.