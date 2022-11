Slavia v EKL hostí Sivasspor, k postupu potřebuje pomoc Ballkani

Praha - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek nastoupí k závěrečnému šestému utkání skupinové fáze Evropské konferenční ligy, po němž se rozhodne, zda se probojují do vyřazovací části. Pražané před duelem se Sivassporem nemají situaci ve svých rukách, a pokud v souběžně hraném duelu Kluž porazí Ballkani, nebude jim k účasti v jarním pokračování stačit ani případné vítězství. V úvodním vzájemném souboji v Turecku remizovali červenobílí 1:1.

Slavia před týdnem v předposledním utkání vyhrála na hřišti Ballkani 1:0 a bodově dotáhla Kluž. Tabulku vede s tříbodovým náskokem Sivasspor, který si již zajistil postup a v Edenu mu půjde už jen o první místo. Pokud by český vicemistr vítěze Tureckého poháru porazil a Kluž by vyhrála nad Ballkani, měly by tři týmy shodně 10 bodů a Pražané by v minitabulce byli nejhorší.

Do osmifinále přímo projdou jen celky z prvních míst ve skupinách, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize. Slavii hrozí, že teprve podruhé za posledních pět sezon nepostoupí v pohárech do jarní části. Ve třech z předchozích čtyř ročníků došla až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a letos na jaře v premiéře Konferenční ligy. Finále aktuální sezony bude hostit Eden.

"Do té situace jsme se dostali v prvních čtyřech zápasech, hlavně tedy (dvěma prohrami) ve dvojutkání s Kluží. Nezbývá nám nic jiného, než doma vyhrát, porazit Sivasspor. To je to jediné, co můžeme udělat. A uvidíme, na co to bude stačit," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Říkali jsme klukům z Ballkani, že jim držíme palce, tak snad nám pomůžou. My se ale budeme chtít pořád soustředit hlavně na sebe a vyhrát i poslední zápas," prohlásil ofenzivní univerzál Ondřej Lingr, který gólem zařídil minulé vítězství nad Ballkani.

Jeho tým se po nedávné sérii tří porážek zvedl a vyhrál posledních pět soutěžních duelů. O víkendu slávisté zvítězili ve vršovickém derby na hřišti Bohemians 1905 4:1 a z druhého místa neúplné ligové tabulky nadále ztrácejí čtyři body na vedoucí Plzeň.

Červenobílí budou opět spoléhat na domácí prostředí v Edenu, kde zvítězili v 11 z 12 soutěžních zápasů v sezoně. Jedinou porážku utrpěli v minulém duelu Konferenční ligy na svém stadionu s Kluží.

V zářijovém úvodním vzájemném souboji se Sivassporem v Turecku měla Slavia více šancí, ale vítězství na svou stranu nestrhla ani v nastavení, kdy aktuálně zraněný záložník Lukáš Provod neproměnil penaltu.

Vítěz minulého ročníku Tureckého poháru vyhrál oba dosavadní venkovní zápasy ve skupině, v domácí soutěži se mu ale nedaří. V pondělí podlehl Antalyasporu 0:2 a v tabulce figuruje až na 15. místě. I proto zřejmě v Edenu bude s jistotou postupu šetřit opory na ligový zápas proti Fenerbahce Istanbul.

Slávisty nadále trápí rozsáhlá marodka a trenér Trpišovský nejspíš nasadí velmi podobnou sestavu jako v minulých utkáních. Zápas začne v Edenu ve čtvrtek v 18:45.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Sivasspor: Výkop: čtvrtek 3. listopadu, 18:45. Rozhodčí: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všichni Slovin.). Bilance: Česko (Československo) - Turecko: 35 14-7-14 54:47. 1979/80 UEFA: Orduspor - Ostrava 2:0, 0:6, 1983/84 PMEZ: Fenerbahce Istanbul - Bohemians Praha 0:1, 0:4, 1989/90 PMEZ: Sparta Praha - Fenerbahce Istanbul 3:1, 2:1, 1991/92 PVP: Galatasaray Istanbul - Ostrava 0:1, 2:1, 1992/93 UEFA: Fenerbahce Istanbul - Olomouc 1:0, 1:7, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Sparta Praha - Denizlispor 1:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Slavia Praha - Besiktas Istanbul 1:0, 2:4, 2003/04 LM: Sparta Praha - Besiktas Istanbul 2:1, 0:1, 2004/05 LM: Fenerbahce Istanbul - Sparta Praha 1:0, 1:0, 2006/07 LM: Galatasaray Istanbul - Mladá Boleslav 5:2, 1:1, 2010/11 EL: Plzeň - Besiktas Istanbul 1:1, 0:3, 2012/13 EL: Plzeň - Fenerbahce Istanbul 0:1, 1:1, 2019/20 EL: Sparta Praha - Trabzonspor 2:2, 1:2, 2021/22 EKL: Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:3, 2:3. 2022/23 EL: Fenerbahce Istanbul - Slovácko 3:0, 1:1, 2022/23 EKL: Sivasspor - Slavia Praha 1:1. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 23 11-5-7 47:31 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 213 79-56-78 268:265 Sivasspor v Evropě: LM/PMEZ 2 1-0-1 3:6 EL/UEFA 10 2-0-8 10:21 EKL 11 6-2-3 16:15 Celkem 23 9-2-12 29:42 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi, Oscar - Douděra, Lingr, Olayinka - Tecl. Sivasspor: Yildirim - Paluli, Gutas, Appindangoyé, Erdal - Yalcin, Charisis - Yesilyurt, Ulvestad, Gradel - Angielski. Absence: Usor (3 ŽK), Hromada (disc. trest + není na soupisce), Bořil, Hovorka (oba zranění + nejsou na soupisce), Jurečka (není na soupisce), Holeš, Mandous, Provod, Schranz, Ševčík, Traoré (všichni zranění) - Camara, Cofie, Okumus, Satilmis, Yigiter (všichni nejsou na soupisce), James (zranění), Ciftci (nejistý start). Zajímavosti: - Slavia v úvodním vzájemném duelu remizovala v Sivasu 1:1 a české kluby vyhrály jen 2 z posledních 16 zápasů s tureckými soupeři - Slavia v únoru na úvod vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy postoupila přes jiný turecký klub Fenerbahce Istanbul po dvou výhrách 3:2 - Slovácko v létě vypadlo ve 3. předkole Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul - Slavia ve skupině remizovala v Sivasu, 2x prohrála s Kluží a 2x porazila Ballkani (v minulém kole 1:0 venku) - Sivasspor ve skupině remizoval se Slavií, jednou vyhrál a prohrál s Ballkani a 2x porazil Kluž (v minulém kole 3:0) - Sivasspor už má jistý postup ze skupiny - Slavia postoupila do skupiny přes 3 předkola, vyřadila gibraltarský St Joseph's, Panathinaikos Atény a Čenstochovou - Sivasspor přešel do skupiny Konferenční ligy po 2 porážkách a vyřazení ve 4. předkole Evropské ligy od Malmö - Slavia hraje v pohárech skupinu pošesté za sebou, v premiérovém ročníku Konferenční ligy došla letos na jaře do čtvrtfinále - Sivasspor hraje v pohárech hlavní fázi podruhé, v sezoně 2020/21 obsadil v Evropské lize ve skupině 3. místo - Slavia vyhrála 5 soutěžních zápasů po sobě a ve 3 z posledních 4 duelů dala 4 góly - Slavia doma v pohárech minule prohrála s Kluží 0:1, ale předtím tam zvítězila ve všech 4 zápasech této sezony - Slavia vyhrála 11 z 12 domácích soutěžních zápasů v této sezoně - Slavia v generálce zvítězila na hřišti Bohemians 1905 4:1 a z 2. místa neúplné ligové tabulky ztrácí 4 body na Plzeň - Sivasspor prohrál 2 z posledních 3 soutěžních zápasů - Sivasspor vyhrál oba venkovní duely ve skupině - Sivasspor v generálce prohrál s Antalyasporem 0:2 a v turecké lize mu patří až 15. místo - Sivasspor v minulé sezoně vyhrál domácí pohár a v turecké lize skončil na 10. místě, jeho maximem je 2. příčka z ročníku 2008/09 - v Sivassporu působili čeští hráči Roman Bednář, Milan Černý, Jakub Navrátil, Tomáš Rada a Jan Rajnoch Tabulka: 1. Sivasspor 5 3 1 1 10:6 10 2. Kluž 5 2 1 2 4:5 7 3. Slavia 5 2 1 2 5:6 7 4. Ballkani 5 1 1 3 8:10 4