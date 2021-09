Slavia v dlouhé přesilovce udolala Union 3:1

Praha - Fotbalisté pražské Slavie úspěšně zvládli vstup do Evropské konferenční ligy a v úvodním utkání skupiny E porazili doma v dlouhé přesilovce Union Berlín 3:1. Českého mistra poslal v 18. minutě do vedení Alexander Bah. Sedmý tým uplynulé sezony německé ligy hrál od 40. minuty bez vyloučeného Paula Jaeckela, přesto v 70. minutě srovnal zásluhou střídajícího Kevina Behrense. V 84. minutě se ale prosadil Jan Kuchta a za čtyři minuty přidal pojistku další střídající hráč Ivan Schranz.

Slávisté připravili Unionu první prohru v sezoně a od začátku května. Červenobílí dokázali doma porazit druhého bundesligového soupeře po sobě, vloni ve skupině Evropské ligy zdolali v Edenu Leverkusen. V soutěži nakonec dokráčeli až do čtvrtfinále. V této sezoně Pražané nezvládli kvalifikaci Ligy mistrů ani Evropské ligy a přešli do nově vzniklé Evropské konferenční ligy.

V dalším utkání skupiny se svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského představí za 14 dní v Rotterdamu proti Feyenoordu, který na úvod remizoval na půdě Maccabi Haifa. Do osmifinále přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

Pohárovou premiéru za Slavii si v obraně odbyla švédská letní posila Ousou stejně jako brankář Mandous, který opět nahradil zraněnou jedničku Koláře. Jen na lavičce překvapivě začali kapitán Pražanů Bořil a záložník Stanciu, na hrotu útoku dostal přednost Tecl.

Union, který v Edenu při pohárové premiéře ve skupině hlasitě hnaly dopředu zhruba tři tisícovky fanoušků, začal aktivně. Ve třetí minutě propadl míč ke Krusemu a Mandous se za střelou těsně vedle jen ohlédl. Ve 12. minutě na opačné straně vypálil k tyči Traoré a gólman Luthe míč s vypětím sil vytáhl na roh. Ševčíkova tečovaná střela pak skončila těsně mimo.

Po následném rohu v 18. minutě už domácí udeřili. Na hranici vápna se do odraženého míče opřel Bah a skákavá střela zapadla k tyči. Dánský obránce navázal na gól ze 4. předkola Evropské ligy proti Legii Varšava. Pět minut před pauzou zatáhl Jaeckel Lingra a portugalský rozhodčí Verissimo ho po druhé žluté kartě vyloučil.

Krátce po změně stran se zranil slávistický stoper Kačaraba a musel ho nahradit Takács. Chvíli poté vypálil těsně vedle Khedira. Hosté byli i v oslabení nebezpeční a v 58. minutě Awoniyi po jednom z brejků dostal zblízka balon do sítě, pomezní rozhodčí ale odmával ofsajd. Union vzápětí nezvykle hned čtyřikrát vystřídal.

Pražanům se přesilovka vůbec nedařila a v 70. minutě inkasovali. Po dalším brejku a spolupráci dvou střídajících zakončil sám před Mandousem po Beckerově přihrávce Behrens. Slávisté až po inkasovaném gólu přidali. Trenér Trpišovský posílil ofenzivu a dva nově příchozí útočníci nakonec rozhodli.

Nejprve v 84. minutě vypálil Stanciu a střela se odrazila přímo ke Kuchtovi, který bez problémů uklidil míč do sítě. Za čtyři minuty přiťukl další střídající hráč Krmenčík ke Schranzovi a nejlepší střelec této sezony české ligy se štěstím protlačil balon za Lutheho.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Myslím, že zápas potvrdil to, co jsme říkali před ním, že to bude náročné po všech stránkách. Zápas byl super, kvalitní, skvělá kulisa. V prvním poločase to byl od nás skvělý výkon až na jednu drobnost, když tam měl Kruse dobou pozici. Byli jsme všude včas, bylo to hodně náročné běžecky. Krátce před půlí přišla červená karta a Union změnil rozestavení. Rozhodilo nás nucené střídání Tarase Kačaraby, v první půli vyhrál všechny souboje. Hůř jsme si pak poradili s jedním útočníkem a dvěma křídelními hráči. Měli jsme problém na naší levé straně. Soupeř měl neuznaný gól, pak jsme prohráli jednoduchý souboj, Oscar se nechytil s hráčem a Union srovnal na 1:1. Neměli jsme vůbec dobrou pasáž. Pomohli nám střídající hráči, kteří se podíleli nejen na dvou gólech, ale i na výkonu. Vytvořili jsme si převahu a s trochu štěstí se k nám odrazil balon. Pokud to není v bráně, pro mě to není vyložená šance, protože my umíme nedat neskutečné věci."

Urs Fischer (trenér Unionu): "Potřebovali jsme chvilku, než jsme se dostali do zápasu. Potom jsme inkasovali branku, následně jsme se zlepšili, ale přišla červená karta. Jaeckel dostal brzkou žlutou kartu, ale musí s tím umět hrát. Tam se projevila naše nezkušenost na pohárové scéně. Když máte žlutou kartu, musíme se v soubojích chovat jinak. V kabině jsme si říkali, že ještě budeme mít šanci, abychom vyrovnali. V druhém poločase jsme hráli dobře a vyrovnání bylo zasloužené. Měli jsme jasnější šance. Na konci jsme měli smůlu, hlavně u gólu na 2:1, který byl hodně náhodný. Pak jsme to otevřeli a přišel ještě třetí gól. Bohužel si nevezeme ani bod. Je to škoda, mrzí nás to. První zápas jsme prohráli, ale ještě určitě není nic ztraceno."

Jan Kuchta (útočník Slavie): "Je to důležité vítězství. Vnímali jsme sílu skupiny i soupeře. Chtěli se to doma zvládnout, což se povedlo. Ještě jsme udělali radost našim fanouškům, kteří udělali fantastickou atmosféru. Kluci, co jsme šli ze střídačky, jsme tomu hodně pomohli. Jsem pověstný, že dohrávám každou situaci. Jsem tam od toho, abych takové góly dával. Tohle jsem já."