Slavia udolala Zlín 1:0 a vede ligu o šest bodů

Praha - Fotbalisté Slavie se v posledním kole základní části první ligy protrápili k výhře 1:0 nad Zlínem. Zápas rozhodl v 74. minutě hlavičkou Lukáš Masopust. Obhájce titulu zabral po dvou remízách a před nadstavbou udržel šestibodový náskok před druhou Plzní. "Ševci" podruhé za sebou nebodovali a do nadstavby půjdou z 13. místa v tabulce.

Zlínu stejně jako v minulém kole v Plzni chyběl kapitán Jiráček. Hosté nastoupili v rozestavení s třemi stopery a v první půli působili organizovaným dojmem, byť favorita do několika šancí pustili. Už ve třetí minutě se dostal na malém vápně k míči Provod, ale Zlín podržel brankář Dostál.

Slavia byla podle předpokladů aktivnější, ve finální fázi však postrádala více klidu. Hosté několikrát vyrazili do nebezpečného brejku, ale akci překombinovali a vůbec nevystřelili.

Po půlhodině přezkoumával videorozhodčí možnou Poznarovu ruku ve vlastní šestnáctce, penalta se ale nepískala. Do největší šance první půle se domácí dostali v 45. minutě, kdy Bořilovu hlavičku vyrazil Dostál.

Do druhé půle už nezasáhl slávista Kúdela, který po jednom ze soubojů odcestoval do nemocnice s podezřením na zlomeninu chodidla. Pražané si vytvořili velkou možnost i brzy po změně stran, Masopustovu ránu ale vytáhl Dostál na roh.

V 53. minutě chybovali domácí ve středu pole a Poznar se ze 40 metrů snažil přehodit vyběhnutého gólmana Koláře, branku však vysoko přestřelil. Na opačné straně ve velké šanci minul Musa. V 65. minutě po centru z pravé strany dostal míč hlavou do sítě hostující Simerský, jeho trefa ale kvůli těsnému ofsajdu neplatila.

Pražané se stále více trápili a působili nervózně, v 74. minutě se však dočkali. Bořil odstavil soupeře, přiťukl míč do vápna Traorému, který posunul na Stanciua a jeho centr zblízka poslal hlavou do prázdné branky Masopust. Slávistický záložník navázal na gól z minulého kola v Ostravě a rozjásal i fanoušky před stadionem, kteří kvůli opatřením proti koronaviru nemohli do hlediště a sledovali utkání na velkoplošné obrazovce.

Domácí se o výhru strachovali až do konce a nakonec o ni málem přišli. Po centru hlavičkoval v nastavení Simerský a Pražany zachránil Kolář. Asistent sudího sice odmával ofsajd, ale podle opakovaných záběrů o porušení pravidel nešlo. Slavia vyhrála 13 z 15 domácích ligových zápasů v sezoně.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Velmi náročný zápas jak na fyzickou, tak psychikou kondici. Zlín byl v prvním poločase trochu pohyblivější než my, líp jim šly nohy. Soustředili se na obrannou fázi, ze které se snažili chodit do brejků. Zápas jsme si dělali těžší a těžší těmi neproměněnými šancemi. Byla to hra do plné obrany, pak myslím, že šel výkon trochu nahoru. Trpělivou hrou a dnes i dobrým příchodem střídajících hráčů se nám podařilo jednu situaci proměnit. Stálo nás to strašně moc sil a na konci jsme to silou vůle dohrávali tak, abychom to dovedli do tří bodů. Chceme titul získat co nejdřív, když zvládneme dva zápasy vítězně, tak je to po dvou kolech. To je jediné, co mě zajímá. Máme vše ve svých rukách."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Prohráli jsme, takže spokojení nejsme. Podali jsme kompaktnější výkon než v Plzni. Ale k tomu, abychom bodovali, jsme potřebovali dát gól z těch tří čtyř situací, které jsme měli. Abychom si to líp připravili a dohráli to. Je tady video, nevím, proč se ta situace v závěru (při zlínské šanci) normálně nedohrála. Odjíždíme bohužel bez bodu, čeká nás tvrdý boj o záchranu."