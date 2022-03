Slavia udolala Budějovice a na vedoucí Plzeň ztrácí už jen bod

Praha - Fotbalisté Slavie zvítězili v 26. kole první ligy nad Českými Budějovicemi 1:0. Obhájce titulu využil sobotní ztráty vedoucího týmu tabulky Plzně v Jablonci a z druhého místa ztrácí na Viktorii už jen bod. V dalším kole po reprezentační pauze nastoupí Pražané na půdě západočeského rivala.

Dnešní zápas v Edenu rozhodl v 58. minutě Ondřej Lingr. Vršovičtí udrželi těsné vedení i poté, co od 86. minuty dohrávali bez vyloučeného Maksyma Talovjerova. Slávisté částečně napravili minulou ligovou porážku z Liberce 0:1 a v nejvyšší soutěži bodovali s Dynamem podeváté za sebou. Jihočeši prohráli po třech kolech a klesli na devátou příčku.

Slavia vyrukovala s pěti změnami v sestavě oproti čtvrteční odvetě Evropské konferenční ligy na půdě Lince, kterou Pražané prohráli 3:4, ale přesto oslavili postup. Poprvé od loňského května a vážného zranění kolena nastoupil reprezentační záložník Provod, mezi tyčemi dostal přednost Kolář, chytající 150. ligový duel. Jihočeši hráli se třemi stopery, jedním z nich byl i Konda, který se poprvé od příchodu do Dynama objevil v zahajovací jedenáctce.

Červenobílí před výkopem podpořili předsedu klubového představenstva Tvrdíka, který se na začátku týdne podrobil onkologickému zákroku. Hráči přišli na trávník v trikách s nápisem "Šéfe, jsme s vámi!".

Slávisté měli od začátku územní převahu, většinu času drželi míč, ale k vyloženým šancím se jen těžce propracovávali. Ve 12. minutě napálil domácí Plavšič Kondovu ruku a sudí Zelinka nařídil penaltu, po konzultaci s videorozhodčím ale původní verdikt změnil na přímý kop, neboť k prohřešku došlo ještě před vápnem. Ve 32. minutě se protáhl po pravé straně Sor a našel Lingra, jehož ránu v dobré pozici zblokoval Konda.

Po změně stran Pražané přidali. Ve 48. minutě Olayinka jako první v utkání zamířil na bránu a jeho střelu k tyči vytáhl Vorel. Sor z následné dorážky pálil mimo. O 10 minut později již Slavia vedla. Provod před vápnem přiťukl Plavšičovi, jehož ránu Vorel jen vyrazil před sebe a dobíhající Lingr poslal balon pod břevno. Třiadvacetiletý ofenzivní univerzál skóroval podvanácté v ligové sezoně a na lídra střelecké tabulky nejvyšší soutěže ostravského Almásiho ztrácí jeden gól.

V 85. minutě mohl zvýšit Sor, z otočky ale těsně minul a v české lize na rozdíl od evropských pohárů za Slavii stále neskóroval. O minutu později inkasoval druhou žlutou kartu bývalý hráč Dynama Talovjerov a Pražané museli do deseti. Vítězství už ale v krátkém oslabení udrželi i díky tomu, že Havlův pokus ve skluzu zachytil Kolář. Jihočeši zůstávají jediným celkem v ligovém ročníku, který ještě nevyhrál venku.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Pro nás velmi důležité body a trošku vydřené vítězství i tím, že nám to Budějovice hodně zkomplikovaly. Hrály velice dobře, podaly pracovitý výkon. Hosté nastoupili s třemi stopery a ucpali poslední třetinu hřiště. V první půli jsme si vytvořili jen nějaké závary, těžko jsme se tam dostávali. Ale věděli jsme, že to Budějovice bude stát hodně sil. Že v druhé půli bude na hřišti více místa a že musíme být kvalitnější v těch řešeních. To se zlepšilo. Dostávali jsme se do zajímavých situací a vytěžili jsme z toho gól. Obehráním jsme se dostali do palebné pozice a všudybyl Ondra Lingr to dohrál, což nám pomohlo. Po gólu se nám otevřel prostor pro brejky, ale nepodařilo se nám zvýšit. Na druhou stranu dozadu jsme hráli velmi spolehlivě. Pak přišla červená karta a závěr byl hektický. Bylo nás o jednoho míň, Budějovice měly tlak a jednu nepříjemnou situaci z naší levé strany. Stálo nás to spoustu sil."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká, že má obrovskou kvalitu. Trochu jsme změnili organizaci hry, chtěli jsme hrát dobře směrem dozadu, abychom soupeře nepouštěli do šancí. V první půli se nám to velmi dobře dařilo, domácí neměli střelu na branku. Čekali jsme ale větší kvalitu směrem dopředu. Ve druhé půli se naše hra určitě zlepšila. Rozhodl to ten jeden gól, o který asi byla Slavia lepší. Po inkasovaném gólu to z hráčů spadlo, náš výkon směrem dopředu byl najednou jiný. Nějaký tlak a závary jsme měli, ale abychom mohli pomýšlet na lepší výsledek a uspět tady, museli bychom nějakou akci dotáhnout. V poslední třetině hřiště nám chyběla větší odvaha a sebevědomí. Odehráli jsme dobrý zápas, přispěli jsme ke kvalitnímu utkání, ale výsledek nás mrzí."

Slavia Praha - Dynamo České Budějovice 1:0 (0:0)

Branka: 58. Lingr. Rozhodčí: Zelinka - Kubr, Podaný - Klíma (video). ŽK: Talovjerov - Škoda, Valenta, Hellebrand. ČK: 86. Talovjerov. Diváci: 10.673.

Slavia: Kolář - Masopust, Hovorka, Holeš, Plavšič - Hromada (89. Kúdela), Talovjerov - Lingr (79. Ousou), Provod (68. Traoré), Olayinka - Sor (89. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Č. Budějovice: Vorel - Konda (84. Hellebrand), Havel, Králik - Čolič (67. Hais), Čavoš (67. Mršič), Hora, Valenta, Skovajsa - Mihálik (77. Brandner), Tolno (46. Škoda). Trenér: Horejš.