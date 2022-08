Slavia se v lize představí v Brně, Plzeň v Českých Budějovicích

Praha - Osmi duely 5. kola pokračuje o víkendu první fotbalová liga. Obhájce titulu Plzeň, Slavia a Slovácko nastoupí k zápasům poté, co se jim v týdnu povedlo v evropských pohárech projít do skupiny. Červenobílí budou hájit vedení v neúplné tabulce v neděli večer na hřišti nováčka soutěže Brna, které je jedním ze tří dosud neporažených celků v ligové sezoně. Plzeň se představí v Českých Budějovicích a Slovácko přivítá Liberec. Druhý tým tabulky Sparta v pražském derby bude hostit Bohemians 1905.

Slavia ve čtvrtek udolala Čenstochovou 2:0 po prodloužení a vydřela postup do skupiny Evropské konferenční ligy. V lize Vršovičtí po porážce v úvodním kole třikrát za sebou zvítězili a sérii chtějí natáhnout i v Brně, s nímž v nejvyšší soutěži sedmkrát po sobě neprohráli, ale v posledních dvou duelech jen remizovali. Zbrojovka po návratu mezi elitu ve třech zápasech získala sedm bodů, v minulém týdnu měla odložené utkání v Plzni kvůli účasti Viktorie v play off Ligy mistrů.

"S Rakówem to byla velká bitva, postup do skupiny jsme si museli opravdu zasloužit. Jak nás to nakopne, to uvidíme v neděli v Brně. Vrátíme se do reality. Určitě nás to nakopne v tom, že jsme si ověřili, jakou má tým energii. Musíme v tom pokračovat," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Plzeň v ligové sezoně ještě neprohrála a má k dobru odložené utkání s Brnem. Západočeši v úterý po vítězství 2:1 nad Karabachem postoupili do skupiny Ligy mistrů a drží úctyhodnou sérii 31 soutěžních zápasů bez porážky. S Dynamem neprohráli už 21 ligových duelů po sobě.

"Budějovice hrají doma vždy dobře, jsou tam nepříjemným soupeřem. Pro nás nic snadného i s ohledem na to, že jsme postoupili do skupiny Ligy mistrů. Všichni cítíme euforii. Ale jednoznačně musíme přepnout zpět na ligu, protože chceme být v tomhle ročníku úspěšní i v domácí soutěži," řekl asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth.

Třetím dosud neporaženým týmem ligové sezony je Slovácko, které čtvrtečním vítězstvím 1:0 na půdě AIK Stockholm potvrdilo premiérový postup do Evropské konferenční ligy. Tým z Uherského Hradiště v neděli přivítá Liberec. Slovan po dvou kolech vedl tabulku, ale z posledních dvou zápasů získal jen bod.

"Máme za sebou úspěšnou kvalifikaci o Evropu, ale i náročné cestování. Takže to bude o tom, jak zregenerujeme a jakou zvolíme sestavu. Každopádně musíme jít do utkání s plnou koncentrací. Chceme evropský úspěch potvrdit i v neděli v domácí lize," řekl kouč Slovácka Martin Svědík, jehož svěřenci v lize Liberec třikrát po sobě porazili a neinkasovali.

Sparta po prohře v úvodním kole s Libercem stejně jako Slavia třikrát po sobě zvítězila a je v neúplné tabulce o skóre druhá. Bohemians v pondělní dohrávce podlehli Hradci Králové a utrpěli první porážku v sezoně. "Klokani" vyhráli jediný z posledních 29 ligových zápasů s Letenskými.

"Čekáme těžký zápas, Bohemians jsou pražský rival. Zasluhují náš respekt za to, jak ligu zahájili. Když ale soupeři přijedou na Letnou, musíme jim připravit peklo. Tak to bude i v sobotu," prohlásil asistent trenéra Sparty Thomas Nörgaard.

Zatímco tři týmy v ligové sezoně ještě neprohrály, stejný počet mužstev čeká na vítězství. Poslední celek tabulky Zlín se o premiérový tříbodový zisk v ročníku pokusí v Teplicích, Jablonec proti Ostravě a Mladá Boleslav proti Pardubicím v jejich domácím azylu v pražském Ďolíčku.

Ve zbylém víkendovém utkání nastoupí Hradec Králové v azylu v Mladé Boleslavi proti Olomouci. Netradičně hned pět zápasů se tentokrát odehraje v sobotu a zbývající tři duely pak v neděli.

Hlasy před zápasy 5. kola první fotbalové ligy:

Dynamo České Budějovice (v tabulce: 9.) - Viktoria Plzeň (7.)

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Potřetí máme výhodu domácího hřiště a znovu narazíme na těžkého soupeře - účastníka evropských pohárů. Úřadující mistr z Plzně si v týdnu zajistil účast v Champions League, ale my se proti němu pokusíme uspět. Hlavně se musíme vyvarovat hrubých chyb z předchozích domácích zápasů, které nás stály body."

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Budějovice hrají doma dobře, jsou tam vždy nepříjemným soupeřem. Mají nového trenéra, trošku mění styl hry. Pro nás nic snadného i s ohledem na to, že jsme postoupili do skupiny Ligy mistrů. Všichni cítíme euforii. Ale česká liga je trochu jiná soutěž, musíme se na tento zápas maximálně koncentrovat. Jednoznačně je důležité přepnout zpět na ligu, protože chceme být v tomhle ročníku úspěšní i v domácí soutěži."

FK Jablonec (14.) - Baník Ostrava (10.)

David Horejš (trenér Jablonce): "Víme, že nás čeká těžký soupeř, který má hlavně směrem dopředu kvalitní mužstvo, což v každém zápase prokazuje. Ale potřebujeme v domácím utkání získat tři body. Pevně věříme tomu, že mužstvo má na to, abychom konečně bodovali naplno. Věříme týmu, že utkání zvládneme."

David Oulehla (asistent trenéra Ostravy): "Zachytil jsem, že Baník v Jablonci dlouho nevyhrál, ale já na to moc nedám. To je historie, kterou měnit nemůžeme. Díváme se dopředu pozitivně, každá série jednou končí. Já a všichni doufáme, že to teď zlomíme a že utkání zvládneme za tři body. Bude to o tom hrát dobře do defenzivy. Když budeme schopni hrát na nulu, případně jeden obdržený gól, k bodům to povede, protože směrem dopředu mužstvo má sílu a umíme být nebezpeční."

FK Teplice (11.) - Trinity Zlín (16.)

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Zlín je těžký soupeř, líbí se mi styl, jakým chtějí hrát. V posledním zápase hráli velmi dobře, ale měli smůlu v koncovce. My ale chceme doma potvrdit body z Ostravy. Věřím, že jsme si minulým utkáním zase trošku získali na naši stranu i fanoušky."

David Hubáček (asistent trenéra Zlína): "Teplice asi nebudou patřit ke špičce ligy, ale bezesporu je to nepříjemný a běhavý protivník. Pod trenérem Jarošíkem takto hrají. Náš poslední duel s Jabloncem nám ukázal, jakou cestou chceme jít a jakým fotbalem bychom se chtěli prezentovat. Doufám, že na to navážeme v dalších zápasech a je jedno, zda hrajeme doma či venku. Vyprazdňuje se nám marodka, ale zase nás sráží tresty. Disciplínu musíme zlepšit."

FK Pardubice (13.) - FK Mladá Boleslav (15.)

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Proti minulému kolu se musíme zlepšit prakticky ve všech aspektech hry. Mladá Boleslav má velmi dobré standardní situace, na které si tedy musíme dát pozor. Uděláme maximum, abychom zápas zvládli. Uvědomujeme si důležitost utkání a chceme se porvat o body. Stále budeme postrádat kapitána Jeřábka, vykartovaný je Hranáč, na druhou stranu se nám vrací Vlček."

Marek Kulič (asistent trenéra M. Boleslavi): "Čeká nás velmi náročné utkání. Pardubice sice dostaly na Slavii výprask, ale ve dvou domácích utkáních v Ďolíčku, což je hodně specifický stadion, hrály dobře. Musíme být zkoncentrovaní a připravení na všechno."

Sparta Praha (2.) - Bohemians Praha 1905 (6.)

Thomas Nörgaard (asistent trenéra Sparty): "Čekáme těžký zápas, Bohemians jsou pražský rival. Zasluhují náš respekt za to, jak ligu zahájili. Když ale soupeři přijedou na Letnou, musíme jim připravit peklo. Tak to bude i v sobotu."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Víme, že Sparta je v pohodě. Daří se jí, cítí se dobře. Viděl jsem zápas v Boleslavi, po celé utkání dominovala a naprosto zaslouženě vyhrála. Když budeme hrát a šlapat jako ve druhém poločase (s Hradcem Králové), tak klidně můžeme porazit i Spartu. Asi ji nemůžeme porážet, ale proč bychom ji nemohli v jednom zápase porazit?"

1. FC Slovácko (3.) - Slovan Liberec (4.)

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Čeká nás velmi těžký soupeř, který je v herní pohodě, ale ne ve výsledkové. Poslední dvě kola si z hlediska výsledku představoval asi jinak. Liberec předvádí dobrý fotbal, dobře posílil. My máme za sebou úspěšnou kvalifikaci o Evropu, ale i náročné cestování. Takže to bude o tom, jak zregenerujeme a jakou zvolíme sestavu. Každopádně musíme jít do utkání s plnou koncentrací. Na únavu myslet nemůžeme, zápasy jdou rychle po sobě a tak to bude celý podzim. Chceme evropský úspěch potvrdit i v neděli v domácí lize."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Víme, že nás čeká velmi těžký soupeř, který už dlouho prokazuje výbornou kvalitu. Teď to umocnili postupem do skupiny v Konferenční lize. Soupeř je dlouho pospolu, je to na souhře hráčů vidět. My jsme doma zbytečně ztratili dva body, takže se budeme snažit Slovácku to co nejvíc znepříjemnit a něco přivézt domů."

FC Hradec Králové (8.) - Sigma Olomouc (12.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Olomouc měla výborný vstup do sezony, tak jsem si myslel, že v tom budou pokračovat. Ale potom prohráli třikrát po sobě, takže jejich psychické rozpoložení asi nebude takové, jak si představovali. Má to dvě roviny. Jedna, že se zmobilizují a půjdou do toho hlava nehlava. Druhá, že to na ně musí zapůsobit a nebude to ono. Pokud mám hru Olomouce charakterizovat, tak je to celoplošné napadání a vysoký presink ve velkém počtu lidí."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "V zápase s Hradcem potřebujeme dostat na hřiště větší kvalitu, chybí nám větší kreativita v útočné fázi. Prvotní je, abychom byli více jako tým a šli za vítězstvím s větší energií. Momentálně se těžko vyrovnáváme s tím, když jde vývoj utkání proti nám. Můj největší apel bude, abychom se vyrovnali Hradci v nasazení a bojovnosti. Tudy vede cesta, jak se dostat ze situace, kterou jsme si zavinili sami."

Zbrojovka Brno (5.) - Slavia Praha (1.)

Richard Dostálek (trenér Brna): "Naši hráči vědí, co je čeká. Nemyslím si, že by se enormní vytížení Slavie podepsalo na její hře. Mají široký kádr, kvalifikaci o Konferenční ligu zvládli. Pro nás to může být spíše přitěžující. Slavia je favoritem, abychom uspěli, musí se u nás sejít všechno. Naším cílem je předvést odvážný a zodpovědný výkon, který pobaví lidi. Těšíme se na atmosféru zaplněného stadionu, s tím také musíme pracovat, aby se z toho naši hráči nesesypali."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "S Rakówem to byla velká bitva, postup do skupiny jsme si museli opravdu zasloužit. Jak nás to nakopne, to uvidíme v neděli v lize v Brně. Vrátíme se do reality. Určitě nás to nakopne v tom, že jsme si ověřili, jakou má tým energii. Musíme v tom pokračovat."

Statistické údaje před zápasy 5. kola první fotbalové ligy: Dynamo České Budějovice (v tabulce: 9.) - Viktoria Plzeň (7.) Výkop: sobota 27. srpna, 16:00. Rozhodčí: Hocek - Nádvorník, Machač - Kocourek (video). Bilance: 36 5-16-15 33:63. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Šípoš - L. Havel, Králik, Broukal - Čolič, Hora, Grič, Sladký - Čmelík, Škoda, Potočný. Plzeň: Staněk - Pernica, Hejda, Jemelka - Holík, Bucha, Kalvach, M. Havel - Sýkora - Chorý, Bassey. Absence: Mršič (zranění), Zajíc (nejistý start) - Kliment, Řezník (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Čmelík, L. Havel, Hellebrand, Králik, Škoda (všichni 1) - Kliment (2). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Č. Budějovicemi 21x za sebou neprohrála a v posledních 3 duelech zvítězila - Plzeň v Č. Budějovicích v lize 10x po sobě neprohrála - Č. Budějovice v lize 3x po sobě nevyhrály (v posledních 2 kolech remizovaly) a zvítězily v jediném z posledních 7 duelů nejvyšší soutěže - Č. Budějovice doma v lize 3x za sebou nezvítězily - Plzeň v lize od říjnové porážky na Slavii neprohrála 25x po sobě, což je klubový rekord - Plzeň venku v lize 13x za sebou neprohrála - Plzeň posledních 31 soutěžních duelů neprohrála a je jedním ze 3 neporažených týmů v ligové sezoně - Plzeň v úterní odvetě 4. předkola Ligy mistrů doma zdolala Karabach 2:1 a postoupila do skupiny, kde ji čeká Bayern Mnichov, Barcelona a Inter Milán - Plzeň má dobru domácí ligové utkání s Brnem, které si nechala odložit kvůli dvojzápasu s Karabachem FK Jablonec (14.) - Baník Ostrava (10.) Výkop: sobota 27. srpna, 16:00. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Antoníček - Machálek (video). Bilance: 56 20-22-14 87:74. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Surzyn, Hübschman, Heidenreich, Polidar - Považanec - Šulc, Kratochvíl, Houska, Jovovič - Sejk. Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Frydrych, Pojezný, Fleišman - P. Jaroň, Kaloč, Takács, Kuzmanovič, Buchta - Klíma. Absence: nikdo - Ndefe (disc. trest), Lischka, Svozil (oba rekonvalescence), Almási (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Polidar, Sejk - Kuzmanovič (všichni 2). Zajímavosti: - Ostrava vyhrála 2 z posledních 3 vzájemných ligových duelů (oba doma) - Jablonec doma v lize s Ostravou 17x po sobě neprohrál a nebodoval tam s ní v jediném z posledních 28 utkání - Jablonec v lize 6x za sebou nezvítězil a stále čeká na první výhru pod trenérem Horejšem - Jablonec jako jeden ze 3 týmů v ligové sezoně ještě nevyhrál - Jablonec doma v lize zvítězil v jediném z posledních 10 zápasů a 2x za sebou tam prohrál - Ostrava zvítězila v jediném z posledních 6 ligových zápasů - Ostrava venku v lize 7x po sobě nevyhrála FK Teplice (11.) - Trinity Zlín (16.) Výkop: sobota 27. srpna, 16:00. Rozhodčí: Nehasil - Vlček, Volf - Štěrba (video). Bilance: 30 16-4-10 43:32. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Trubač, Jukl, Urbanec - Gning, Kodad. Zlín: Rakovan - Fillo, Simerský, Procházka, Bartošák - Kolář - Dramé, Hrubý, Janetzký, Čanturišvili - Jawo. Absence: Shejbal (zranění) - Cedidla, Didiba, Silný (všichni disc. trest), Fantiš, Hloušek, Tkáč (všichni zranění), Disciplinární ohrožení: nikdo - Cedidla (3 ŽK). Nejlepší střelci: Urbanec (3) - Jawo, Kolář (oba 2). Zajímavosti: - Zlín prohrál jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Teplice prohrály jen úvodní z 15 domácích ligových utkání se Zlínem (z toho 12 vítězství) - Teplice minule v lize zvítězily poprvé po 8 duelech (bez baráže) - Teplice doma v lize 5x po sobě nevyhrály (bez baráže) - Zlín v lize 7x po sobě nezvítězil a vyhrál v jediném z posledních 13 duelů nejvyšší soutěže - Zlín jako jeden ze 3 týmů v ligové sezoně nevyhrál - Zlín venku v lize od loňského srpna 16x za sebou nezvítězil - Zlín ve 3 kolech za sebou dostal červenou kartu FK Pardubice (13.) - FK Mladá Boleslav (15.) Výkop: sobota 27. srpna, 16:00. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Slavíček - Batík (video). Bilance: 4 1-2-1 7:9. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Toml, Helešic - Janošek - Akosah-Bempah, Solil, Hlavatý, Vacek - Černý. M. Boleslav: Šeda - Pech, D. Šimek, Suchý, Karafiát - Dancák, Donát - Stránský, Matějovský, Ladra - Škoda. Absence: Jeřábek, S. Šimek (oba zranění), Hlavatý, Tischler (oba nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Hlavatý - Suchý (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hlavatý, Solil, Vlček - Donát, Mareček, Matějovský, Škoda (všichni 1). Zajímavosti: - Pardubice prohrály jen úvodní ze 4 ligových zápasů s M. Boleslaví - oba vzájemné ligové duely v azylu Pardubic v pražském Ďolíčku skončily remízou - Pardubice prohrály 3 z 4 kol této ligové sezony - Pardubice prohrály jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů - Pardubice minule prohrály na Slavii 0:7 a utrpěly svůj nejhorší debakl v ligové historii - Pardubice mají s 3 brankami nejhorší útok ligy a s 12 inkasovanými góly také nejhorší obranu - M. Boleslav jako jeden ze 3 týmů v ligové sezoně nezvítězila a v posledních 2 kola prohrála - M. Boleslav venku v lize naposledy utrpěla porážku, ale předtím tam 6x po sobě neprohrála Sparta Praha (2.) - Bohemians Praha 1905 (6.) Výkop: sobota 27. srpna, 19:00. Rozhodčí: Orel - Kubr, Kříž - Franěk (video). Bilance: 40 26-10-4 72:26. Poslední zápas: 5:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer - Daněk, Pavelka, Sadílek, Minčev - Čvančara, Juliš. Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Petrák, Kovařík - Hronek, Jánoš - Puškáč. Absence: Kuchta (disc. trest), Čelůstka, Ladislav Krejčí II, Suchomel, Vindheim (všichni zranění), Haraslín, Jankto, Pešek (všichni nejistý start) - Květ (disc. trest), Bačkovský (dohoda klubů), Necid, Vala (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Čvančara, Höjer - Křapka, Květ (všichni 2). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 29 ligových zápasů s Bohemians - Sparta prohrála jediný z posledních 17 domácích ligových duelů s Bohemians - Sparta vyhrála 3 kola po sobě a všechna o 2 branky - Sparta minule doma zvítězila poprvé po 4 soutěžních utkáních - Sparta má s 3 inkasovanými góly spolu s Brnem nejlepší obranu ligy - Bohemians minule prohráli po 8 soutěžních zápasech a v ligové sezoně poprvé nebodovali - Bohemians venku v lize 5x po sobě neprohráli a v posledních 2 zápasech tam zvítězili (bez baráže) - Jindřišek (Bohemians) si může připsat 400. ligový start 1. FC Slovácko (3.) - Slovan Liberec (4.) Výkop: neděle 28. srpna, 16:00. Rozhodčí: Radina - Váňa, Černoevič - Zelinka (video). Bilance: 40 7-12-21 44:62. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Ngyuen - Tomič, Šimko, Hofmann, Duskí - Daníček, Ljovin - Mihálik, Kohút, Sinjavskij - L. Kozák. Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý - Mikula, Doumbia, Červ, Frýdek, Preisler - Van Buren, M. Kozák. Absence: nikdo - Ghali (zranění), Talovjerov (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Brandner, Daníček, Holzer, L. Kozák, Mihálik, Sinjavskij, Trávník (všichni 1) - Van Buren (4). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo poslední 3 vzájemné zápasy a neinkasovalo v nich - Slovácko doma v lize Liberec 3x za sebou porazilo - Slovácko v lize 6x po sobě neprohrálo a je jedním ze 3 neporažených týmů v sezoně nejvyšší soutěže - Slovácko doma v lize 8x za sebou neprohrálo a v posledních 6 zápasech nejvyšší soutěže tam zvítězilo - Slovácko ve čtvrtek vyhrálo v odvetě 4. předkola Evropské konferenční ligy na půdě AIK Stockholm 1:0 a stvrdilo postup do skupiny - Liberec úvodní 2 kola vyhrál, ale v posledních 2 zápasech nezvítězil - Liberec vyhrál jediný z posledních 11 venkovních ligových zápasů FC Hradec Králové (8.) - Sigma Olomouc (12.) Výkop: neděle 28. srpna, 16:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Bureš - Adámková (video). Bilance: 26 7-6-13 26:39. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Hradec: Reichl - Klíma, Čech, Smrž - Kučera, Rada, Kodeš, Ryneš - Kubala, Vašulín, Vlkanova. Olomouc: Trefil - Vraštil, Beneš, Poulolo - Chvátal, Breite, Greššák, Zorvan, Zmrzlý - Růsek, Chytil. Absence: Leibl, Urma - Macík, Stoppen (všichni zranění), Košťál, Vaněček, Ventúra (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Kubala (2) - Chvátil, Chytil, Sedlák, Zorvan (všichni 1). Zajímavosti: - Hradec vyhrál poslední vzájemný zápas 3:0, ale předtím Olomouc v lize 4x po sobě neporazil - Olomouc vyhrála 2 z posledních 3 ligových duelů na půdě Hradce - Hradec v pondělní dohrávce zvítězil na hřišti Bohemians 2:1 a bodoval po 2 porážkách za sebou - Hradec hraje domácí zápasy v azylu v M. Boleslavi - Hradec prohrál 2 z posledních 3 domácích ligových zápasů (oba s Plzní) - Olomouc zvítězila v úvodním kole, ale pak 3x za sebou prohrála a dala jediný gól - Olomouc venku v lize naposledy utrpěla porážku, ale předtím tam 3x po sobě neprohrála - Klíma (Hradec) slaví v den utkání 24. narozeniny - Poulolo (Olomouc) si může připsat 50. start v české lize Zbrojovka Brno (5.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 28. srpna, 19:00. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Hrabovský - Kocourek (video). Bilance: 50 12-10-28 41:83. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Granečný - Souček, Texl - Přichystal, M. Ševčík, Hladík - Řezníček. Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Santos, D. Jurásek - Holeš, Tiéhi - Schranz, Usor, M. Jurásek - Tecl. Absence: Pachlopník (zranění), Štěrba (nejistý start) - Bořil, Ewerton, Hovorka, Jurečka, Sor (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Granečný (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: M. Ševčík - Tecl, Usor (všichni 3). Zajímavosti: - Slavia v lize s Brnem 7x za sebou neprohrála, poslední 2 duely skončily remízou - Slavia v posledních 3 ligových zápasech v Brně neprohrála a inkasovala jediný gól - Brno 2x za sebou zvítězilo a je jedním ze 3 týmů, které v ligové sezoně ještě neprohrály - Brno prohrálo jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Brno má k dobru odložené utkání v Plzni - Slavia v lize 3x po sobě zvítězila - Slavia vyhrála jediný posledních 4 venkovních ligových zápasů - Slavia má se 14 góly nejlepší útok ligy, Brno s 3 inkasovanými brankami spolu se Spartou nejlepší obranu - Slavia ve čtvrtek po výhře 2:0 po prodloužení nad Čenstochovou postoupila do skupiny Evropské konferenční ligy - trenér Brna Dostálek hrával za Slavii - Štěrba (Brno) čeká na 50. ligový start Tabulka: 1. Slavia 4 3 0 1 14:4 9 2. Sparta 4 3 0 1 8:3 9 3. Slovácko 4 2 2 0 7:5 8 4. Liberec 4 2 1 1 9:5 7 5. Bohemians 1905 3 2 1 0 7:3 7 Brno 3 2 1 0 7:3 7 7. Plzeň 3 2 1 0 6:4 7 8. České Budějovice 4 1 2 1 5:5 5 9. Ostrava 4 1 1 2 7:9 4 10. Teplice 4 1 1 2 5:9 4 11. Hradec Králové 3 1 0 2 2:3 3 12. Olomouc 4 1 0 3 4:6 3 13. Pardubice 4 1 0 3 3:12 3 14. Jablonec nad Nisou 4 0 2 2 6:10 2 15. Mladá Boleslav 4 0 2 2 4:8 2 16. Zlín 4 0 2 2 4:9 2