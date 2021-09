Slavia s Unionem rozehrají skupinu Evropské konferenční ligy

Praha - Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtek rozehrají skupinu E Evropské konferenční ligy. Český šampion na úvod přivítá v Edenu Union Berlín, který v této sezoně ještě nepoznal přemožitele. Sedmý celek uplynulého ročníku německé ligy prožije premiéru ve skupině evropských pohárů.

Slávisté do nově vzniklé Evropské konferenční ligy přešli poté, co nejprve vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a následně neuspěli ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava. V minulé sezoně červenobílí dokráčeli až do čtvrtfinále Evropské ligy, jejich pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Další týmy ve skupině E jsou Maccabi Haifa a Feyenoord Rotterdam, které se v úterý rozešly smírně bez branek. Do osmifinále přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

"Tím, že postupuje přímo do osmifinále jen jeden tým, určitě bude nahoře rvačka. Těžko odhadovat favority. Bude záležet i na pořadí zápasů, s kterými týmy se v jakém období potkáme. Je to hodně vyrovnaná skupina," prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci se pokusí navázat na loňské domácí vítězství 1:0 nad jiným bundesligovým týmem Leverkusenem. Šlo o jedinou výhru Slavie nad německými soupeři v posledních osmi zápasech. Union proti českému klubu dosud nastoupil jen v Poháru Intertoto, v němž si v sezoně 1967/68 s Teplicemi připsal porážku 0:1 a remízu 1:1. České kluby zvítězily nad německým soupeřem v jediném z posledních 17 utkání.

"Union skončil sedmý v bundeslize, jedná se o jeden z předních celků. Teď se drží v horní polovině tabulky, takže je to pro nás určitě skvělá konfrontace po tom, co jsme tady prožili za tři půl roku - Dortmund a Leverkusen. Je to třetí tým bundesligy, který za tu dobu přijede do Edenu. Je to jedna z nejtěžších soutěží na světě," citoval klubový web asistenta slávistického trenéra Jaroslava Köstla.

"Čeká nás tým, který je extrémně běhavý, hodně agresivní. Trochu jako bychom se koukali sami na sebe do zrcadla. Hrají v rozestaví 3-5-2, je to takové 3-3-2-2, což je netypické rozestavení. V bundeslize jsou zatím neporaženi, je vidět, že trenér tam odvádí dobrou práci. Čeká nás náročný zápas. Samozřejmě se chceme hned na začátku chytit a být úspěšní od prvního zápasu Evropské konferenční ligy," dodal Köstl, jehož svěřenci v generálce porazili Slovácko 2:1 a v lize neprohráli už 52 zápasů.

Zatímco slávisté se představí v pohárech ve skupině popáté za sebou, Union čeká v této fázi premiéra. Dosud hrál jen před 20 lety dvě kola Poháru UEFA a předtím Pohár Intertoto. Berlínský klub má aktuálně velmi dobrou formu, v sedmi zápasech sezony neprohrál a přemožitele nenašel od začátku května.

"Čeká nás svátek a moc se na něj těšíme," uvedl švýcarský trenér Unionu Urs Fischer. Za berlínský celek na jaře nastupoval útočník Petar Musa, který v bundesligovém klubu hostoval ze Slavie. Nyní působí v Boavistě Porto.

Pražanům bude kvůli trestu za vyloučení proti Legii scházet defenzivní univerzál Tomáše Holeš a několik hráčů včetně brankáře Ondřeje Koláře či stopera Ondřeje Kúdely zůstává na marodce. Největší otazník zřejmě musí Trpišovský vyřešit ve středu obrany.

Zápas má ve čtvrtek výkop v 18:45. Stadion může být zcela zaplněn, fanoušci se musejí podobně jako na dalších sportovních a kulturních akcí prokázat bezinfekčností proti koronaviru.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Union Berlín: Výkop: čtvrtek 16. září, 18:45. Rozhodčí: Verissimo - Teixeira, Almeida (všichni Portug.). Bilance: ČR (Československo) - Německo 85 24-17-44 82:144. 1960/61 PVP: Vorwärts Berlín - Brno 2:1, 0:2, 1962/63 PMEZ: Vorwärts Berlín - Dukla Praha 0:3, 0:1, 1963/64 PMEZ: Dukla Praha - Dortmund 0:4, 3:1, 1971/72 PVP: Plzeň - Bayern Mnichov 0:1, 1:6, 1972/73 PVP: Schalke - Sparta Praha 2:1, 0:3, 1973/74 PVP: Ostrava - Magdeburg 2:0, 0:3, 1974/75 UEFA: Ostrava - Mönchengladbach 0:1, 1:3, 1974/75 PVP: Slavia Praha - Jena 1:0, 0:1, pen. 2:3, 1976/77 PMEZ: Ostrava - Bayern Mnichov 2:1, 0:5, 1978/79 UEFA: Stuttgart - Dukla Praha 4:1, 0:4, 1978/79 UEFA: Hertha Berlín - Dukla Praha 1:1, 2:1, 1978/79 PVP: Düsseldorf - Ostrava 3:1, 1:2, 1979/80 UEFA: Bohemians Praha - Bayern Mnichov 0:2, 2:2, 1979/80 UEFA: Frankfurt - Brno 4:1, 2:3, 1980/81 PMEZ: Ostrava - Berliner FC Dynamo 0:0, 1:1, 1980/81 PMEZ: Bayern Mnichov - Ostrava 2:0, 4:2, 1985/86 UEFA: Kolín nad Rýnem - Bohemians Praha 4:0, 4:2, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Leverkusen 0:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Rostock - Ostrava 2:3, 0:4, 1991/92 UEFA: Hamburk - Olomouc 1:2, 1:4, 1992/93 PVP: Brémy - Sparta Praha 2:3, 0:1, 1993/94 PVP: Leverkusen - Brno 2:0, 3:0, 1995/96 UEFA: Freiburg - Slavia Praha 1:2, 0:0, 1997/98 LM: Dortmund - Sparta Praha 4:1, 3:0, 1997/98 PVP: Slavia Praha - Stuttgart 1:1, 0:2, 1998/99 UEFA: Schalke - Slavia Praha 1:0, 0:1, pen. 4:5, 1999/00 LM: Teplice - Dortmund 0:1, 0:1, 1999/00 LM: Hertha Berlín - Sparta Praha 1:1, 0:1, 2000/01 UEFA: Drnovice - Mnichov 1860 0:0, 0:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - Kaiserslautern 0:0, 0:1, 2001/02 LM: Bayern Mnichov - Sparta Praha 0:0, 1:0, 2001/02 UEFA: Liberec - Dortmund 0:0, 0:4, 2003/04 UEFA: Kaiserslautern - Teplice 1:2, 0:1, 2004/05 LM: Leverkusen - Ostrava 5:0, 1:2, 2005/06 UEFA: Hamburk - Slavia Praha 2:0, 2007/08 UEFA: Leverkusen - Sparta Praha 1:0, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Hamburk 0:2, 2011/12 EL: Plzeň - Schalke 1:1, 1:3 po prodl., 2013/14 EL: Freiburg - Liberec 2:2, 2:1, 2013/14 LM: Bayern Mnichov - Plzeň 5:0, 1:0, 2015/16 EL: Schalke - Sparta Praha 2:2, 1:1, 2019/20 LM: Slavia Praha - Dortmund 0:2, 1:2, 2020/21 EL: Hoffenheim - Liberec 5:0, 2:0, 2020/21 EL: Slavia Praha - Leverkusen 1:0, 0:4. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 190 68-51-71 221:234 Union v Evropě: EL/UEFA 4 1-2-1 4:3 EKL 2 1-1-0 4:0 Celkem 6 2-3-1 8:3 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Bah, Takács, Kačaraba, Bořil - Traoré, Ševčík - Ekpai, Stanciu, Masopust - Kuchta. Union: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Öztunali, Khedira, Haraguči, Giesselmann - Kruse, Awoniyi. Absence: Holeš (trest za ČK), Kolář, Kúdela (oba zranění), Hovorka, Provod (oba zranění + nejsou na soupisce), Kačaraba, Olayinka, Ousou, Schranz (všichni nejistý start) - Möhwald (zranění). Zajímavosti: - Slavia vyhrála v evropských pohárech jediný z posledních 8 duelů s německými soupeři - Union se v sezoně 1967/68 utkal v Poháru Intertoto s Teplicemi a připsal si porážku 0:1 a remízu 1:1 - české kluby vyhrály v pohárech nad německými soupeři jediné z posledních 17 utkání - Slavia do Evropské konferenční ligy přešla poté, co nejprve vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a následně neuspěla ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava - Slavia hraje skupinu evropských pohárů popáté za sebou - Slavia v minulém ročníku došla do čtvrtfinále Evropské ligy, jejím pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996 - Slavia prohrála jediný z posledních 7 soutěžních zápasů - Slavia vyhrála jediný z posledních 6 zápasů v evropských pohárech - Slavia zvítězila v jediném z posledních 5 domácích pohárových zápasů, prohrála však v jediném z posledních 9 - Slavia v nedělní generálce porazila Slovácko 2:1 a v lize neprohrála už 52 utkání po sobě - Union se představí ve skupině evropských pohárů poprvé v historii - Union se v této sezoně vrátil do pohárů po 20 letech, ve 4. předkole Evropské konferenční ligy vyřadil po výhře 4:0 venku a remíze 0:0 doma Kuopio - Union v 7 zápasech této sezony neprohrál, přemožitele nenašel 9 soutěžních utkání po sobě od začátku května - Union prohrál jediný z 6 zápasů v evropských pohárech (bez Poháru Intertoto) - Union ve 3 venkovních zápasech v pohárech neprohrál a inkasoval jediný gól (bez Poháru Intertoto) - Union ve víkendové generálce remizoval v bundeslize s Augsburgem 0:0 a nerozhodný výsledek si připsal ve 3 ze 4 kol - Union obsadil v minulé sezoně bundesligy 7. místo - Traoré (Slavia) slaví v den utkání 33. narozeniny - v Unionu na jaře působil bývalý hráč Slavie Musa, který nyní hostuje v Boavistě Porto