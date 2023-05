Slavia rozstřílela Bohemians 6:0, na Spartu ztrácí dva body

Praha - Fotbalisté pražské Slavie v úvodním kole ligové nadstavbové skupiny o titul doma rozstříleli Bohemians 1905 jednoznačně 6:0. Čtyři branky vstřelil Václav Jurečka. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského neprohráli v nejvyšší soutěži podeváté za sebou a dál ztrácejí dva body na vedoucího městského rivala Spartu, na jejímž hřišti se představí následující sobotu.

Slavii proti "Klokanům" poslal do vedení po půl hodině hry Jurečka, dalších pět branek domácí přidali po změně stran. Tři z nich obstaral Jurečka, zbývající pak David Douděra a Mick van Buren. "Červenobílí" zdolali vršovického soupeře v Edenu i ve třetím soutěžním utkání za poslední měsíc: na začátku dubna v semifinále domácího poháru nad ním zvítězili 3:2 po prodloužení a poté v lize 3:0.

Bohemians vyrovnali svůj nejvyšší debakl v historii samostatné nejvyšší soutěže. Stejným poměrem prohráli v sezoně 1996/97 v Drnovicích a v minulém ročníku také v Plzni. Podle twitterového účtu CSFOTBAL Slavia porazila Bohemians v ligovém zápase vyšším rozdílem naposledy před 76 lety, v říjnu 1946.

Slavia vstoupila do utkání s pětibodovou ztrátou na Spartu, která dnes vyhrála v Olomouci 1:0, a bez zraněného kapitána Holeše, jehož na postu stopera nahradil Kačaraba. Vršovický souboj dlouho nenabídl větší šanci.

Ve 22. minutě se míč odrazil ve vápně ke Křapkovi, hostující stoper však z úhlu přestřelil. Slavia, která ve středu ovládla domácí pohár po výhře 2:0 na Spartě, se prosadila po půlhodině hry. Douděrův centr propadl před branku na Jurečku, jehož neubránil Kadlec, a slávistický útočník dopravil míč do sítě.

"Sešívaní" zvýšili aktivitu a v 35. minutě málem přidali druhou branku. Gólman Jedlička ale zblízka vychytal Kačarabu a poradil si i s Jurečkovou dorážkou.

Krátce po změně stran Matěj Jurásek v šestnáctce v dobré pozici napálil jen bránícího Kadlece. Za další minutu se však slávisté radovali po Jurečkově prudké ráně na zadní tyč. O pět minut později osmadvacetiletý hráč napřáhl z dálky a dokonal druhý hattrick v ligové kariéře.

Povedený úvod druhého poločasu korunoval v 57. minutě Douděra, jenž si zpracoval Ogbuův centr, přetlačil v souboji Dostála a přehodil Jedličku. V ligové sezoně si připsal pátý zásah. V 66. minutě Jurečkův gól neplatil kvůli ofsajdu.

V 82. minutě si Van Buren vyměnil balon se střídajícím Provodem a přidal pátou branku svého mužstva. Nizozemský útočník zaznamenal 14. ligový gól v sezoně a v tabulce kanonýrů soutěže dorovnal na druhém místě jabloneckého Chramostu. Vede brněnský Řezníček s 19 zásahy.

O dvě minuty později další příchozí hráč z lavičky Tecl nahrál Jurečkovi a ten stanovil konečné skóre. Poprvé v kariéře nasázel v jednom ligovém duelu čtyři branky. V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže si polepšil na 12 tref. Slavia má s 87 góly nejlepší útok ligy a s 25 inkasovanými brankami také nejpevnější defenzivu.

"Červenobílí" nezaváhali v Edenu ani v 16. utkání sezony nejvyšší soutěže, z toho tam popatnácté zvítězili, a se 46 z celkových 69 bodů tam jsou nejlepším celkem ligy.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Začátek zápasu jsme moc nechytli, neměli jsme moc dobrý pohyb, chyběla nám dynamika. Nedařilo se nám úplně zakládání útoků tak, jak jsme si představovali. Bylo tam hodně nepřesností, hlavně z naší levé strany. Bohemka měla dvě nepříjemné situace, které jsme naštěstí v pokutovém území dobře dohráli. Potom se náš výkon zlepšil, hlavně po prvním gólu jsme hráli výborně. Dali jsme šest gólů, měli jsme spoustu dalších neproměněných šancí. Výkon ve druhém poločase byl absolutně dominantní a skvělý. Některé góly byly krásné. Všechno korunoval Venca Jurečka. Nejenom góly, ale celkově i výkonem. Jsme rádi, že jsme se odvděčili divákům."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Hodnocení bych rozdělil na dvě části. První poločas jsme odehráli možná nejlíp ze všech těch (tří utkání) tady (za poslední měsíc). Zejména pasáž v prvních 20 až 25 minutách byla velmi slušná, měli jsme tam vstřelit branku, určité možnosti na to byly. Pokud tady chcete uspět, většinou musíte vstřelit první branku, tím pádem se dostanete víc do zápasu. Mrzí mě první inkasovaná branka, která byla řešitelná. Domácí trochu zklidnila. V prvním poločase jsme jim moc nedovolili. Druhý poločas byl z našeho pohledu hororový. Brzký gól na 2:0 domácí uklidnil, pak krásná střela na 3:0. V tu chvíli bylo po zápase a změnilo se to v exhibici Slavie. Odjíždíme s debaklem. Musím říct, že mám ohromné výhrady k defenzivní činnosti. Jak jsme nabírali a bránili hráče, bylo tristní. Nejvíc mě mrzí, že v těch situacích byli zkušení hráči, kteří by to měli být schopní vyřešit. Jak se zdá, Slavia si hraje svou ligu. My na ni v tuhle chvíli nemáme, taková je realita."

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul: Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 6:0 (1:0) Branky: 30., 48., 53. a 84. Jurečka, 57. Douděra, 82. Van Buren. Rozhodčí: Szikszay - Kubr, Volf - Zelinka (video). ŽK: Jurečka - Hůlka. Diváci: 17.132. Slavia: Kolář - Kačaraba, Ogbu (64. Ousou), D. Jurásek - Douděra (65. David Pech), Oscar (72. Tecl), Zafeiris (46. Hromada), Schranz - M. Jurásek (64. Provod), Van Buren, Jurečka. Trenér: Trpišovský. Bohemians: Jedlička - Kadlec, Křapka, Hůlka - Köstl, Jánoš (76. Nový), Jindřišek, Dostál (68. Kovařík) - Prekop (76. Mužík), Hála (87. Necid) - Drchal (67. Morávek). Trenér: Veselý.