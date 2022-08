Slavia rozdrtila Teplice 6:0 a o dva body vede neúplnou tabulku

Praha - Fotbalisté Slavie potvrdili v šestém kole první ligy roli velkého favorita a Teplice v Edenu rozdrtili 6:0. Pražané zaostali jediný gól za minulým domácím vítězstvím 7:0 nad Pardubicemi. V úvodním dějství se krátce po sobě trefili Ondřej Lingr a Matěj Jurásek, po změně stran se prosadili Stanislav Tecl, Taras Kačaraba, Moses Usor a střídající Lukáš Provod.

Slavia vyhrála pět kol za sebou a vede neúplnou tabulku o dva body před obhájcem titulu z Plzně, který má k dobru odložený duel s Brnem. Červenobílí zvítězili pojedenácté z posledních 12 vzájemných ligových zápasů. Tepličtí po dvou kolech nebodovali a v tabulce jsou třináctí.

Hostující trenér Jarošík před víkendovým utkáním s Jabloncem nechal v úvodu jen na lavičce hned pět obvyklých členů základní sestavy. Na hře Severočechů to bylo od začátku znát. Hosté na favorita vůbec nestačili a většinu času se jen pasivně bránili před vlastním vápnem.

Jako první výrazněji zahrozil v 11. minutě Matěj Jurásek, který trefil tyč. Za dalších 10 minut už domácí vedli. Na Ševčíkův centr z rohového kopu si naskočil nehlídaný Lingr a hlavou otevřel skóre. Třiadvacetiletý ofenzivní univerzál si připsal třetí soutěžní gól v sezoně.

Na konci 24. minuty slávisté po dalším rohu zvýšili. Ke střele se ve vápně dostal Matěj Jurásek a zamířil přesně k tyči. Stylově tak oslavil své úterní 19. narozeniny. V závěru poločasu hosty od dalších gólů uchránil brankář Mucha, jenž nejprve vyškrábl Lingrův pokus a poté si poradil i s ranou Matěje Juráska. Lingrova trefa následně neplatila kvůli ofsajdu.

Tepličtí v poločase dvakrát vystřídali a do druhého dějství vstoupili trochu aktivněji, žádnou větší šanci z toho ale vytěžili. Naopak v 50. minutě inkasovali potřetí. Holešův přízemní centr prošel malým vápnem až na zadní tyč, kde míč pohodlně uklidil do sítě Tecl. Zkušený útočník, jemuž bude ve čtvrtek 32 let, se pátým gólem v ligovém ročníku dotáhl na čelo tabulky střelců a libereckého Van Burena.

Tepličtí v obraně vůbec nestíhali a po hodině hry dostali další branku. Na další Holešův centr, tentokrát z levé strany, si vyskočil Kačaraba a Mucha na jeho hlavičku nedosáhl. Ukrajinský stoper skóroval v české lize popáté.

O čtyři minuty později vedl favorit už 5:0. Střídající Usor se elegantně obtočil kolem obránce a střelou na zadní tyč překonal Muchu. Dvacetiletý Nigerijec se prosadil počtvrté v ligovém ročníku. Krátce nato se dostal do hry jako střídající uzdravený Ewerton, který nastoupil poprvé od zranění a nevybíravého faulu zlínského Cedidly.

V 86. minutě Pražané skórovali pošesté. Provod si narazil s dalším střídajícím hráčem Filou a přesným pokusem na zadní tyč obstřelil Muchu. Slavia potvrdila, že má suverénně nejlepší útok soutěže, za šest kol si připsala už 24 gólů. Vršovickým chyběla jediná branka k tomu, aby Teplicím oplatili domácí debakl 0:7 ze srpna 2013, který je dodnes nejvyšší porážkou červenobílých v samostatné ligové historii.

Slavia Praha - FK Teplice 6:0 (2:0)

Branky: 24. a 50. Tecl, 21. Lingr, 60. Kačaraba, 64. Usor, 86. Provod. Rozhodčí: Hocek - Horák, Vlček - Štěrba (video). ŽK: Holeš, Schranz, Tiéhi - Dramé. Diváci: 11.122.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Schranz, Kačaraba, Santos, D. Jurásek - Ševčík (74. Provod), Holeš (74. Tiéhi) - Usor (78. Fila), Lingr, M. Jurásek (69. Ewerton) - Tecl (69. Traoré). Trenér: Trpišovský.

Teplice: Mucha - Dramé, Chaloupek, Hybš - Urbanec (69. Hyčka), Jukl, Mareček (46. Kučera), Křišťan, Kodad (81. Shejbal) - Žák (62. Trubač), Čerepkai (46. Gning). Trenér: Jarošík.