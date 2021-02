Slavia remizovala v Teplicích a vede ligu o osm bodů

Teplice - Fotbalisté pražské Slavie ve 20. kole první ligy jen remizovali v Teplicích 1:1. Obhájce titulu venku v nejvyšší soutěži podruhé za sebou nezvítězil a vede tabulku už jen o osm bodů před druhou Spartou. Na těžkém terénu poslal hosty ve 43. minutě do vedení prvním soutěžním gólem v červenobílém dresu Oscar Dorley, po změně stran ale srovnal Jakub Mareš.

Slávisté navzdory nečekané ztrátě dál jako jediní v této ligové sezoně drží neporazitelnost, v nejvyšší soutěži bodovali už ve 32 zápasech po sobě. K vyrovnání vlastního rekordu jim chybí čtyři utkání. Pražané se nedokázali vítězně naladit na čtvrteční venkovní odvetu úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Leicesteru. Tepličtí v lize nevyhráli pošesté za sebou a jsou čtrnáctí.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský udělal po čtvrteční domácí bezbrankové remíze s Leicesterem hned sedm změn v základní sestavě. Ze zahajovací jedenáctky s anglickým soupeřem nastoupili jen brankář Kolář a obránci Bah, Kúdela a Bořil.

Tepličtí začali proti favoritovi, od něhož v minulých třech ligových zápasech inkasovali 13 branek, nebojácně a zahrozili už v páté minutě. Na Moulisův centr na zadní tyč těsně nedosáhl Žitný. V 19. minutě Bah přízemní střelou protáhl brankáře Čtvrtečku.

Pražané na bahnitém terénu začali výrazněji hrozit až před přestávkou. Ve 42. minutě Lingra ve velké šanci vychytal Čtvrtečka a z dorážky napálil Traoré břevno.

Z další akce už hosté udeřili. Oscar po Traorého obloučku za obranu promáchl, ale tím se paradoxně zbavil gólmana a do prázdné branky otevřel skóre. Liberijský záložník se v české lize prosadil počtvrté.

Těsně před pauzou se po střetu s Heidenreichem zranil Bah a do druhé půle ho nahradil Olayinka. Oscar byl po gólu nabuzený a ve 48. minutě se mohl prosadit znovu, Čtvrtečka však jeho hlavičku vyrazil. Krátce nato musel kvůli zranění střídat i další slávista Lingr stejně jako Heidenreich.

V 64. minutě Severočeši nečekaně srovnali. Po chybě v hostující rozehrávce potáhl míč při brejku Fortelný, našel volného Mareše a ten ze strany s přehledem překonal gólmana Koláře. Připsal si 48. ligovou branku.

V polovině druhé půle mohl Slavii vrátit vedení agilní Oscar, ale Čtvrtečka zasáhl. Trpišovský postupně poslal na trávník některé další opory a obhájce titulu stupňoval tlak. V 81. minutě si naskočil na centr Olayinka, ale znovu Teplice podržel Čtvrtečka a pomohl jim k bodu.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "Víme, že Slavia hraje s Leicesterem, takže odhadnout sestavu bylo celkem složité. Ale ti, kteří dostanou šanci, se chtějí ukázat, Slavia má vyrovnaný kádr. Slavia určitě dominovala v držení míče, měla i víc šancí. Ale myslím, že jsme vzdorovali celkem zarputile. V prvním poločase jsme měli zajímavé věci, potom zahrozili hosté Traorém. V závěru první půle jsme měli dva špatné odkopy, potom takové zaváhání před bránou, možná někdo zaspal, jinak mohl být ofsajd. Oscar chtěl střílet z první, minul, Čtvrtečka reagoval jinak a byl z toho gól do šatny. To je vždy strašně ošemetné, navíc se Slavií. Na hráče jsem apeloval, ať jsou trpěliví. Že určitě jedna, možná dvě šance přijdou. Z jedné jsme dali gól, po zisku míče to Fortelný s Marešem dobře vyřešili a srovnali. Slavia to v závěru chtěla strhnout na svou stranu, ale my jsme to ubránili. Jsem rád za bod. Začátek jara byl celkem frustrující, doufám, že nám tahle vzpruha pomůže v dalších kolech."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Předpokládali jsme, že to bude boj. V první půli to byl hodně špatný výkon z naší strany. Ondra Lingr odehrál skvělý poločas, ale jinak se mi individuální výkony moc nelíbily. Když je tolik změn v sestavě, potřebujete lepší kombinaci a souhru. Ale my jsme ani nehráli moc v pohybu, hráli jsme pomalu. Je to málo na to zvládnout takovéhle venkovní utkání. Potom jsme dali šťastný gól, chvíli předtím jsme ještě neproměnili šanci, trefili jsme břevno. Na složitém hřišti a v nehezkém zápase jsme se trochu šťastně dostali do vedení, o které jsme ale bohužel po zbytečné chybě přišli. V druhé půli se výkon zlepšil, ale paradoxně jsme udělali chybu a z takové jediné střely inkasovali. Zbytek zápasu byl plný soubojů na obou stranách a pokusů dostat míč aspoň částečně pod kontrolu."