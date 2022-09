Slavia remizovala na Slovácku a vede ligu už jen o skóre před Plzní

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slavie remizovali v 7. kole první ligy na Slovácku 1:1. Pražané vedou neúplnou tabulku už jen o skóre před mistrovskou Plzní, která má zápas k dobru. Domácí poslal už po 15 sekundách hry nejrychlejší brankou sezony do vedení Mirčás Duskí, za hosty srovnal v 74. minutě z penalty Lukáš Provod. Červenobílí v nejvyšší soutěži nezvítězili po pěti výhrách po sobě, Slovácko bodovalo po předchozích dvou ligových porážkách.

Pro oba týmy byl duel generálkou na čtvrteční úvodní zápas skupiny Evropské konferenční ligy. Slovácko do ní vstoupí domácím utkáním s Partizanem Bělehrad, Slavia se představí na hřišti tureckého Sivassporu.

Ráz utkání určil bleskový úvod. Dlouhý nákop po rozehrání prodloužil Petržela na Duskího, který po necelých 15 sekundách zaskočil střelou z hranice šestnáctky Mandouse. Irácká letní posila Slovácka si připsala první gól v české lize a ukončila neprůstřelnost slávistického brankáře, jenž v nejvyšší soutěži inkasoval po 288 minutách.

Duskí se postaral o pátý nejrychlejší gól v samostatné ligové historii. Rekord drží útočník Lokvenc, který v roce 1994 v dresu Hradce skóroval proti Liberci za 10 a půl sekundy.

Slavia ještě ve čtvrté minutě přestála nebezpečnou standardku domácích a pak začala pomalu přebírat iniciativu. Ve 20. minutě zachránil čisté konto Slovácka obránce Kadlec, když na brankové čáře vykopl hlavičku Olayinky.

Po půlhodině hry se k zakončení dostal Tecl, domácí obrana si pak pohlídala i pokus Holeše. Ve 44. minutě sice hlavou po centru Ševčíka poslal míč do sítě nejlepší střelec ligové sezony Tecl, ale sedmého gólu v ročníku se kvůli těsnému ofsajdu nedočkal.

Hned dvě minuty po přestávce měl po Petrželově brejku tutovou šanci domácí Trávník, ale zvýšit nedokázal. Na druhé straně minul ve vyložené šanci Tecl. Hosté měli v kvalitním utkání více ze hry, ovšem domácí hrozili z brejků. V 55. minutě odzbrojil Mihálik Santose, po sólu z levé strany však před Mandousem selhal a zamířil vedle.

Slavia s blížícím se koncem zvyšovala tlak. Střídající Lingr dvakrát za sebou těsně minul, ale o chvíli později se už hosté dočkali vyrovnání. Rozhodčí Zelinka posoudil souboj Kadlece s Lingrem na hranici šestnáctky jako penaltový a první pokutový kop Pražanů v ligové sezoně v 74. minutě se štěstím proměnil Provod, i když domácí gólman Nguyen míč lehce tečoval.

V hektickém závěru se už skóre nezměnilo. Domácí Daníček po závaru špatně trefil míč a na opačné straně se znovu neprosadil aktivní Lingr. Slovácko v lize bodovalo s Pražany po předchozích pěti porážkách.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Bylo super, že nám vyšel vstup do utkání kvůli sebevědomí hráčů. Byl to pravý opak oproti zápasu v Plzni. Gólem jsme se nastartovali, ale Slavia potvrzovala obrovskou kvalitu v držení míče a centrech. My jsme chtěli vycházet z kompaktnosti, ze zisku míčů, rychle a přímočaře chodit nahoru. Měli jsme tři tutové šance, když je proti takovému soupeři nedáme, nemůžeme vyhrát. Pozorně jsme bránili a mrzí mě, že jsme dostali gól po zbytečné penaltě. Takový faul jsme neměli udělat. Slavia byla lepší v poli, ale na šance jsme zase byli lepší my. Remíza odpovídá vývoji duelu. Byla to skvělá příprava na čtvrteční vstup do poháru s týmem evropského ražení."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Zápas jsme si zkomplikovali hned v úvodu. Udělali jsme sérii chyb a skončilo to gólem v naší brance. Slovácku to pomohlo, pak jsme museli řešit jejich rychlé protiútoky. Tahali jsme za kratší konec, ale pak jsme hru zkvalitnili, nedali jsme některé šance. Ve druhé půli jsme nabídli domácím dvě velké šance, ale jinak jsme pokračovali v kvalitním výkonu se spoustou palebných pozic. Paradoxně jsme dali gól jen z penalty. Snažili jsme se strhnout výhru na naši stranu, ale nedokázali jsme dát druhý gól, což nás stálo vítězství. Byl to dobrý fotbal z obou stran, ve skvělé kulise mu chybělo jen více branek."

1. FC Slovácko - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 1. Duskí - 74. Provod z pen. Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Caletka - Franěk (video). ŽK: Kadlec, Svědík (trenér) - Usor, Trpišovský (trenér). Diváci: 6350.

Slovácko: Nguyen - Reinberk (90.+3 Šimko), Hofmann, Kadlec, Duskí - Havlík, Daníček - Tomič (79. Sinjavskij), Trávník (61. Kohút), Petržela (61. Holzer) - Mihálik (79. Vecheta). Trenér: Svědík.

Slavia: Mandous - Masopust (85. Tiéhi), Kačaraba, Santos (59. Lingr), D. Jurásek - Holeš, Ševčík - Schranz (46. Usor), Provod, Olayinka - Tecl (85. Ewerton). Trenér: Trpišovský.