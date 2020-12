Slavia prohrála v Leverkusenu 0:4 a ve skupině EL skončila druhá

Leverkusen (Německo) - Fotbalisté Slavie utrpěli v závěrečném 6. kole základní skupiny Evropské ligy v Leverkusenu debakl 0:4. Pražané prohráli po čtyřech vítězných zápasech v soutěži za sebou a ve skupině skončili druzí. Za Bayer, v jehož dresu odehrál úvodní poločas český útočník Patrik Schick, se dvakrát trefil Leon Bailey a po změně stran jednou Moussa Diaby a Karim Bellarabi.

Vršovický celek utrpěl pod trenérem Jindřichem Trpišovským nejvyšší porážku a poprvé od února 2014 a ligovém debaklu 1:5 v Olomouci prohrál soutěžní duel o čtyři góly.

Slávisté, kteří do Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, si dosud v této sezoně evropských pohárů vydělali 11,2 milionu eur (téměř 295 milionů korun). Český šampion navíc ještě dostane prémii za klubový koeficient a další finance může získat v případě postupu ve vyřazovací části.

Losování úvodního jarního kola vyřazovací fáze se uskuteční v pondělí ve švýcarském Nyonu. Hrát se bude v únoru.

Bayer otevřel skóre v osmé minutě. Bellarabi hledal před brankou Schicka, který míč minul, ale dostal se k zakončujícímu Baileymu. Na opačné straně Musa vyslal dělovku zpoza vápna, ale pouze doprostřed branky, kde byl připravený gólman Lomb. Ten za německý celek nastoupil po osmi letech teprve do druhého soutěžního utkání a opět v něm udržel čisté konto.

Domácí mohli o chvilku později přidat druhou trefu. Schick přihrál ve vápně Baileymu, jehož střelu vytáhl brankář Kolář na roh. Po necelých 20 minutách zraněného hostujícího záložníka Ševčíka nahradil Stanciu.

Kolář poté vyrazil Bellarabiho střelu před volného Sinkgravena, jenž sice dostal míč do sítě, podle rozhodčího však z ofsajdu. Ve 32. minutě se ale druhý tým bundesligy prosadil. Schickova hlavička po Amiriho centru skončila na tyči, jenže míč se odrazil k nikým nehlídanému Baileymu, který zvýšil.

Do druhého poločasu už nezasáhlo útočné duo Bailey - Schick, které trenér Peter Bosz vystřídal. Právě jeden ze střídajících hráčů Diaby v 59. minutě zblízka prostřelil Koláře a přidal definitivní pojistku.

Ve 82. minutě si soutěžní debut za Pražany odbyl osmnáctiletý slovenský záložník Rigo. Hosté nejvýrazněji ohrozili Lomba o pět minut později. Stanciu zakroutil přímý kop do horního růžku, ale německý gólman ho vytáhl na roh. Potom Diaby trefil břevno.

Leverkusen se ale čtvrté branky nakonec dočkal. V první minutě nastavení přihrál Diaby ve vápně Bellarabimu, který se nemýlil.

Hlasy po utkání:

Peter Bosz (trenér Leverkusenu): "Myslím si, že proti nám stál určitě dobrý soupeř. S výhrou 4:0 můžeme být spokojení. Slavia hrála velice dobře, orientovala se na souboje jeden na jednoho, my jsme to řešili trochu jinak. Navíc nám neuznali gól kvůli ofsajdu, který měl platit. Jak jsem říkal před zápasem, Patrik (Schick) se musí víc seznámit se spoluhráči a oni s ním. Myslím si, že s dalšími zápasy se bude jenom zlepšovat."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V prvním poločase byl soupeř ve všem mnohem lepší, rozdíl mezi oběma týmy byl obrovský. Po Ševčíkově zranění jsme tahali za kratší konec. Soupeř byl mnohem dynamičtější, rychlejší, vytvářel si šance, dvě z nich proměnil a další gól mu neuznali. Pod tlakem jsme ztráceli spoustu míčů, v podstatě jsme nebyli schopní napadat rozehrávku soupeře. Kromě vstupu do zápasu byl první poločas z naší strany hodně slabý. Ve druhé půli jsme se trochu zlepšili, ale bylo to i tím, že soupeř vystřídal. Měli jsme tam dvě velice slibné možnosti, které jsme neproměnili, a pak jsme z brejku dostali gól na 3:0. Zápas byl pro nás potom hodně složitý, protože jsme se ho snažili zkorigovat a řešili jsme spoustu nebezpečných brejkových situací, v nichž nás několikrát podržel Ondra Kolář. Po ztrátě míče jsme ještě inkasovali čtvrtý gól. Soupeř byl mnohem rychlejší, kvalitnější, byl tam obrovský rozdíl. Byla to pro nás velká škola setkání s top týmem v plné formě. Nedokázali jsme nahradit některé absence. Soupeř byl úplně jinde než my."

6. kolo základních skupin EL, skupina C:

--------

Bayer Leverkusen - Slavia Praha 4:0 (2:0)

Branky: 8. a 32. Bailey, 59. Diaby, 90.+1 Bellarabi. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis (všichni Řec.). ŽK: Schick, Onur (oba Leverkusen). Bez diváků.

Leverkusen: Lomb - Jedvaj, Tapsoba, Wendell - Dragovic, Baumgartlinger (62. L. Bender), Amiri (74. Turkmen), Sinkgraven (62. Onur) - Bellarabi, Schick (46. Gedikli), Bailey (46. Diaby). Trenér: Bosz.

Slavia: Kolář - Masopust, Zima, Bořil, Oscar - Ševčík (19. Stanciu), Traoré (82. Karafiát) - Sima (82. Jurásek), Lingr (82. Rigo), Olayinka - Musa (53. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Beer Ševa - Nice 1:0 (0:0)

Branka: 72. Hatuel.

Beer Ševa: Rahamim - Gamoun, Tzedek, Taha, Kabha, Twito - Hatuel (84. Sallalich), Madmon, Keltjens, Yosefi (66. Josué) - Varenne (65. Shviro, 76. Safouri). Trenér: Abukasis.

Nice: Cardinale - Pelmard, Pionnier Bertrand (82. Cretier), Bambu, Coly (27. Mahou) - Thuram, Schneiderlin (46. Búdawí), Trouillet - Lopes (46. Seghir), Ndoye, Claude-Maurice. Trenér: Ursea.

Konečná tabulka:

1. Leverkusen 6 5 0 1 21:8 15 2. Slavia Praha 6 4 0 2 11:10 12 3. Beer Ševa 6 2 0 4 7:13 6 4. Nice 6 1 0 5 8:16 3