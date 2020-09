Slavia prohrála 1:4 a do skupiny LM neprošla

Herning (Dánsko) - Fotbalisté pražské Slavie prohráli v odvetě závěrečného 4. předkola Ligy mistrů na půdě dánského Midtjyllandu po obratu 1:4 a do základní skupiny nepostoupili. První zápas skončil před týdnem v Edenu bez branek. V Herningu už ve třetí minutě otevřel skóre hostující Peter Olayinka, ale v 65. minutě srovnal Sory Kaba a v 84. minutě otočil stav z opakované penalty Alexander Scholz. V závěru pak ještě skórovali Ogochukwu Onyeka a Anders Dreyer.

Český šampion marně usiloval o třetí postup do základní skupiny Ligy mistrů. Hlavní fázi prestižní soutěže si dosud Slavia zahrála v roce 2007 a vloni, kdy ve 4. předkole vyřadila rumunskou Kluž. Pražané zároveň nedosáhli na prémii 15,25 milionu eur (asi 413 milionů korun) za postup do skupiny Ligy mistrů.

Česká liga po dvou sezonách za sebou tentokrát zástupce v hlavní fázi Ligy mistrů mít nebude. Červenobílí si po dnešním vyřazení zahrají na podzim základní skupinu Evropské ligy, kde už má jisté místo Sparta. Ve čtvrtek budou o postup usilovat Plzeň a Liberec. Trojici soupeřů ve skupině Evropské ligy určí českým zástupcům páteční los v Nyonu.

Po bezbrankové remíze v úvodním duelu v Edenu, v němž více hrozil dánský šampion, udělal trenér Trpišovský dvě změny v sestavě. Na stopera místo Zimy nasadil zkušenějšího Kúdelu, především však vsadil na jedenáctku bez klasického útočníka. Podobnou taktiku Pražané několikrát použili vloni v základní skupině a předtím i v Evropské lize proti Seville a Chelsea.

Na hrotu začal Olayinka a hned ve třetí minutě otevřel skóre. Po Stanciuově rohu nedůrazně zasáhl brankář Hansen a nigerijský hráč dostal míč do sítě, i když napoprvé promáchl. Olayinka ve stejném rozestavení bez klasického útočníka skóroval i vloni při remíze 1:1 na půdě Interu Milán.

Domácí ve čtvrtém utkání kvalifikace Ligy mistrů poprvé inkasovali a chvíli se oklepávali. Ve 13. minutě se po vzdušném souboji s Coufalem dožadoval penalty Kaba, ale sudí Skomina zůstal v klidu. Do půle už dánský mistr zahrozil pouze po standardce, pokaždé však zakončoval z ofsajdu.

Po změně stran Pražané zpočátku kontrolovali hru, přesto inkasovali. Po hodině hry ještě Kaba v tísni minul, ale v 65. minutě už stejný hráč srovnal poté, co po Mabilově centru předskočil brankáře Koláře.

Domácí potřebovali k postupu vstřelit ještě jeden gól, ale slávisté je dlouho k většímu tlaku nepouštěli. V 79. minutě však Traoré odvrátil míč za sebe, balon spadl Holešovi na ruku a Skomina nařídil penaltu. Brankář Kolář sice Kabovu střelu vystihl a dal vzpomenout na chycený pokutový kop z loňského roku proti Kluži, sudí však nechal po zásahu videorozhodčího penaltu opakovat, neboť hostující gólman nezůstal stát na lajně. Z opakované penalty už Scholz nezaváhal.

V 88. minutě hosté chybovali v rozehrávce a po rychlé protiakci definitivně rozhodl Onyeka. Na začátku nastavení pak ještě opakovanou ranou přidal další gól střídající Dreyer.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Midtjyllandu): "Usilovali jsme o skupinu Ligy mistrů, ani nevím, jak dlouho. Někdy je to o tom, jestli si na tu šanci počkáte. Je to samozřejmě nejvýznamnější moment mého působení v klubu, o tom není pochyb. Je to vrchol a největší věc, kterou kluci předvedli."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Všichni jsme velmi zklamaní, něco podobného jsme zažili před dvěma lety v Kyjevě. Byli jsme šest minut od postupu a dostali jsme takovýhle gól, který rozhodl o osudu dvojzápasu. Odehráli jsme výborný první poločas a rychlý gól nám pomohl. Gól na 1:1 jsme dostali snad z jediné nebezpečné situace. Bohužel jsme nechali soupeře nacentrovat, ale já jsem přesvědčen, že tomu předcházel ofsajd na půlce. Až do té nešťastné penaltové situace byla jedna nebezpečná situace, kterou soupeř potrestal."

Ondřej Kolář (brankář Slavie): "Bude to v nás asi hodně dlouho. Byli jsme k tomu hrozně blízko. Dnes jsme si zasloužili tady postoupit a bohužel jsme o to přišli takovým sporným momentem. Nechápu, jak se na takové úrovni může vůbec stát. Teď jsem zpětně viděl, jak jsem stál na penaltě, byl jsem oběma nohama na lajně. To je prasečina největšího kalibru, co se tady stalo. Ve mně to bude osobně strašně dlouho."

Vladimír Coufal (obránce Slavie): "Druhá půle nevyšla podle našich představ. Neodehráli jsme druhý poločas tak, jak jsme chtěli. Málo jsme drželi balon a Midtjylland nakopával balony na své silné hráče vepředu. Nedokázali jsme je dostatečně presovat a pak nám dali gól na 1:1. To, co přišlo potom? Šílené. Ani nevím, co na to říct. Potom jsme se už nedokázali zvednout. To se může stát tak maximálně v okresním přeboru v B třídě, že se někdo takhle ufoukne."

Zdroj: O2 TV a www.slavia.cz.