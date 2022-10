Slavia potřebuje ke zvýšení šancí na postup v EKL porazit Ballkani

Priština - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek v Prištině proti Ballkani odehrají předposlední z šesti zápasů skupinové fáze Evropské konferenční ligy, v němž budou odvracet hrozbu vyřazení. Pražané po předchozích dvou porážkách s Kluží potřebují proti kosovskému mistrovi naplno bodovat, v případě prohry by už mohli za určitých okolností ztratit naději na postup. Červenobílí chtějí navázat na výkon z nedělního ligového derby, v němž rozdrtili Spartu 4:0.

Slavia v úvodním vzájemném duelu s Ballkani zvítězila 3:2, následně ale s Kluží překvapivě prohrála 0:1 doma a 0:2 venku a výrazně si zkomplikovala boj o postup. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského ztrácejí na první dva týmy tabulky tři body a za určitých okolností už jim nemusejí stačit ani výhry ve zbylých dvou zápasech. Po utkání s Ballkani o týden později Slavia přivítá Sivasspor.

Pokud Sivasspor ve čtvrtek porazí Kluž a ta následně zvítězí nad Ballkani, budou Pražané bez ohledu na své výsledky vyřazeni. V minitabulce tří mužstev s 10 body by na tom byli červenobílí nejhůře. Do osmifinále přímo projdou jen celky z prvních míst ve skupinách, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize.

Slavii hrozí, že teprve podruhé za posledních pět sezon nepostoupí v pohárech do jarní vyřazovací fáze. Ve třech z předchozích čtyř ročníků došla až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a letos na jaře v premiéře Konferenční ligy. Finále probíhající sezony bude hostit Eden.

"Všichni víme, že abychom měli vůbec nějakou šanci, musíme zvládnout nejen tenhle zápas s Ballkani, ale i poslední utkání doma se Sivassporem. Je to další výzva. Po vyhraném derby jsme dobře naladěni, ale pravda se vždy ukáže až na hřišti," řekl pro klubovou televizi asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Český vicemistr nutně potřebuje vylepšit venkovní bilanci, na hřištích soupeřů v evropských pohárech zvítězil v jediném z posledních sedmi zápasů. "Určitě to není nejpříjemnější situace, všichni jsme si toho samozřejmě vědomi. Chceme vyhrát a věřím, že nám to i podaří zvládnout," uvedl obránce Pražanů David Jurásek.

Slavia v polovině září v premiérovém souboji českého s kosovským klubem v soutěžích UEFA potvrdila roli favorita, proti pohárovému nováčkovi se ale nadřela a dvakrát musela dotahovat ztrátu. Všech pět branek padlo v první půli.

"Nemají nějaké velké jméno, ale v porovnání s ostatními týmy ve skupině jsou hodně ofenzivní, herní. Dokážou se perfektně udržet na balonu, hrají kombinačně, technicky jsou hodně dobře vybaveni. Do ofenzivy jsou hodně nebezpeční, což ukázali v prvním zápase. Bylo to nahoru dolů, my jsme to naštěstí dokázali otočit," podotkl Houštecký.

Ballkani v minulé sezoně premiérově získal ligový titul a následně v letní kvalifikaci jako první kosovský tým prošel až do skupiny pohárů. "Mají dva šikovné kluky směrem dopředu. Nejsou tak soubojoví jako ostatní týmy, ale určitě je nemůžeme podcenit. Dopředu sílu mají a na to musíme být připraveni," řekl Jurásek.

Ballkani sídlí ve městě Suva Reka, kvůli nevyhovujícímu zázemí ale hraje v pohárech na stadionu Fadila Vokrriho v Prištině pro 13.500 diváků, kde před třemi lety podlehla česká reprezentace v kvalifikaci Kosovu 1:2. Vloni na stejné místo zavítal i Jurásek s národním týmem do 21 let, při vítězství 1:0 do hry nezasáhl. "Byl jsem tam jen na lavičce, takže jsem měl čas si stadion prohlédnout. Je to hezké prostředí, věřím, že nám to bude vyhovovat," uvedl.

Pražany nadále trápí absence. Na soupisce pro Konferenční ligu nejsou autoři prvních dvou gólů z derby Václav Jurečka a Jakub Hromada, dalších devět hráčů včetně čtyř středních záložníků má zdravotní problémy. Tým nastoupí ve velmi podobném složení jako v derby, v němž si upevnil druhé místo v ligové tabulce. "Musíme si s tím poradit. Nálada je bojová. Když k tomu přistoupíme v plném nasazení a se srdíčkem jako k derby, věříme, že uspějeme," dodal Houštecký.

Utkání má výkop ve čtvrtek v 21:00. Slávisté budou mít v Prištině velkou podporu fanoušků, kteří ve spolupráci s klubem vypravili na zápas letecký speciál.

Statistické údaje před utkáním FC Ballkani - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 27. října, 21:00. Rozhodčí: Krogh - Rasmussen, Dahl (všichni Dán.). Bilance: Kosovo - ČR (Československo): 1 0-0-1 2:3. 2022/23 EKL: Slavia Praha - Ballkani 3:2. Ballkani v Evropě: LM/PMEZ 2 0-1-1 1:2 EKL 10 6-1-3 25:14 Celkem 12 6-2-4 26:16 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 22 10-5-7 46:31 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 212 78-56-78 267:265 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Ballkani: Frasheri - Thaci, Jashanica, Thaqi, Potoku - Emerllahu, Dellova, Zyba - Korenica, Rrahmani, Krasniqi. Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi, Oscar - Douděra, Lingr, Olayinka - Tecl. Absence: Hoxha (zranění + není na soupisce), Gripshi (nejistý start) - Hromada (disc. trest + není na soupisce), Bořil, Hovorka (oba zranění + nejsou na soupisce), Jurečka (není na soupisce), Holeš, Mandous, Provod, Santos, Schranz, Ševčík, Traoré (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Sinani - Masopust, Traoré, Usor (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia v úvodním vzájemném duelu porazila doma Ballkani po obratu 3:2, šlo o první souboj českého a kosovského týmu v soutěžích UEFA - Ballkani ve skupině postupně remizoval 1:1 s Kluží, prohrál na Slavii, zvítězil 4:3 v Sivasu a podlehl 1:2 Sivassporu - Slavia na úvod remizovala 1:1 v Sivasu, následně porazila Ballkani, ale poté prohrála 0:1 doma a 0:2 venku s Kluží - Ballkani v 1. předkole Ligy mistrů vypadl s Žalgirisem Vilnius a poté přešel v kvalifikaci Konferenční ligy přes La Fioritu, KÍ Klaksvík a Škupi - Slavia postoupila do skupiny přes 3 předkola, vyřadila gibraltarský St Joseph's, Panathinaikos Atény a Čenstochovou - Ballkani v této sezoně premiérově hraje v pohárech a hned jako první kosovský klub prošel až do skupiny - Slavia hraje v pohárech skupinu pošesté za sebou, v premiérovém ročníku Konferenční ligy došla letos na jaře do čtvrtfinále - Ballkani prohrál jediný z posledních 9 soutěžních zápasů - Ballkani prohrál jen poslední z dosavadních 6 domácích zápasů v pohárech - Ballkani v minulé sezoně poprvé vyhrál kosovskou ligu, v tomto ročníku mu zatím patří 2. místo s 2 zápasy k dobru oproti lídrovi - Ballkani v generálce remizoval 1:1 na hřišti Dukagjini - Slavia vyhrála poslední 3 soutěžní zápasy a 2x za sebou zvítězila 4:0 - Slavia v pohárech vyhrála jediný z posledních 4 duelů a 2x za sebou neskórovala - Slavia venku v pohárech vyhrála jediný z posledních 7 zápasů a 4x za sebou nezvítězila - Slavia v generálce rozdrtila v derby Spartu 4:0 a upevnila si 2. místo v tabulce české ligy - Kuc (Ballkani), který v minulosti hrával za tehdy druholigové Ústí nad Labem, slaví v den utkání 29. narozeniny - Ballkani sídlí ve městě Suva Reka, kvůli nevyhovujícímu stadionu ale hraje poháry v Prištině Tabulka: 1. Kluž 4 2 1 1 4:2 7 2. Sivasspor 4 2 1 1 7:6 7 3. Ballkani 4 1 1 2 8:9 4 4. Slavia Praha 4 1 1 2 4:6 4