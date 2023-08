Slavia porazila Zlín a spolu se Spartou zůstává stoprocentní

Praha - Fotbalisté Slavie ve třetím kole první ligy porazili Zlín 2:1 a spolu s obhájcem titulu Spartou zůstávají jedinými dvěma týmy v soutěži bez ztráty bodu. Pražané před více než 17 tisícovkami diváků v Edenu v úvodním dějství třikrát trefili brankovou konstrukci a prosadili se až na začátku druhé půle, kdy skórovali Ondřej Lingr a Mick van Buren. V 84. minutě snížili hosté po vlastní brance Tomáše Vlčka.

Slávisté v nejvyšší soutěži porazili Zlín podeváté za sebou a bodovali v posledních 20 domácích ligových zápasech. V tabulce jim patří druhé místo o skóre za Spartou. Vršovičtí se vítězně naladili na čtvrteční úvodní utkání 3. předkola Evropské ligy s Dniprem. "Ševci" po minulé domácí prohře 0:1 se Spartou podlehli o gól i dalšímu aspirantovi na titul a spolu s Českými Budějovicemi zůstávají v sezoně bez bodu.

Trenér Slavie Trpišovský před čtvrtečním vstupem do kvalifikace Evropské ligy nešetřil hráče a nasadil prakticky nejsilnější možnou sestavu. Pražané od úvodu naprosto dominovali, ale z drtivé převahy a nejméně šesti vyložených šancí se v první půli neprosadili.

Hned ve třetí minutě hlavičkoval Schranz a za již překonaným gólmanem Dostálem zakročil jeden z obránců. Na opačné straně po brejku vypálil kousek vedle Žák a od té doby už hosté v první půli nezahrozili. Červenobílí stupňovali tlak, Zlínští však odolávali.

Ve 20. minutě Provod tvrdou ranou zpoza vápna napálil tyč, brankovou konstrukci trefil i Zafeiris, který po půlhodině orazítkoval spojnici. Za další tři minuty ve velké šanci Vlček ve skluzu minul, následně Van Burenovu dost možná gólovou střelu v poslední chvíli zpomalil obránce.

"Ševci" drželi míč jen 20 procent času, ale štěstí se jich drželo i nadále. Ve 42. minutě sám před Dostálem ztroskotal Van Buren a zlínský gólman si poradil i s hlavičkou Lingra po rohovém kopu už v nastavení první půle. Potřetí hosty zachránila branková konstrukce z následného kopu po Van Burenově hlavičce.

Minutu po přestávce už domácí udeřili. Zafeirisův centr z pravé strany v akrobatické pozici sklepl Jurečka na Lingra a ten prostřelil Dostála. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál, který má od klubu svolení odejít, skóroval poprvé v ligové sezoně.

V 52. minutě v další obrovské šanci Jurečku vychytal Dostál a neprosadil se ani dorážející Lingr. Po hodině hry už slávisté přidali pojistku. Provod z levé strany poslal přízemní centr do vápna a Van Buren zblízka umístil balon do sítě. Nizozemský útočník si připsal druhý gól v ligovém ročníku.

Zlínští byli prakticky neškodní, přesto mohli snížit. Čelůstka po odvráceném rohu vrátil centr do vápna a míč k překvapení domácího brankáře Koláře skončil na tyči. Jinak ale dál hrozili jen Pražané. V 68. minutě Chytila vychytal Dostál a poté si hostující gólman poradil i se střelou dalšího střídajícího hráče Tomiče.

V 84. minutě hosté nečekaně snížili. Po spolupráci střídajících hráčů našel Vukadinovič z pravé strany jemným centrem nabíhajícího Černína a jeho hlavičku srazil mimo Kolářův dosah Vlček. Zlínský zadák se první branky v lize nedočkal, rozhodčí Orel označil gól za vlastní.

Domácím pak ještě trochu zatrnulo, když Dramé v nastavení zamířil do boční sítě, na opačné straně proti Chytilovi znovu zasáhl Dostál.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Vytvořili jsme si strašně moc šancí na to, v jakém stavu je hřiště. Postupně se během zápasu zhoršuje. Kdybychom první půli hráli dva dny, gól bychom nedali. Nevím, co vše bychom neproměnili. Chyběl tomu nájezd dvou na nikoho. Vytvořili jsme si velký tlak, nepustili jsme soupeře za první půli ani do vápna, paradoxně jsme z toho nedali gól. Podařilo se nám pak dobře vstoupit do druhého poločasu, z takové nejmíň vážné akce oproti prvnímu poločasu jsme se poprvé trefili. Pak se nám podařilo dát gól na 2:0 a pokračovali jsme ve hře se spoustou rozmanitých akcí. Udělali jsme asi rekord v počtu zásahů soupeřova brankáře, na druhou stranu vynikající výkon od něj. Soupeř nejprve trefil spojnici, pak jsme trestuhodně ztratili míč, došlo k centru, tečované hlavičce a dostali jsme gól na 2:1. Zkomplikovali jsme si to a po takovéhle převaze jsme zápas dohrávali zbytečně nervózně. Měli jsme dát daleko více gólů a neměli si nechat dát branku."

Pavel Vrba (Zlín): "Potkali jsme v posledních dvou zápasech soupeře, kteří budou hrát o titul. Myslím, že Slavia dnes odehrála velmi dobré utkání. Víceméně nás zachránil Dostál. Kdybychom neměli jeho a dobře postavenou branku, výsledek by byl pro nás horší. Slavia se dobře pohybovala, lépe kombinovala a bylo vidět, že kvalita je na její straně. Zaspali jsme na začátku druhé půle, a to nás možná stálo i nějaký bod. Nevstoupili jsme do poločasu dostatečně koncentrovaně a dostali jsme za to trest. Když Slavia dala druhý gól, asi si myslela, že je po zápase. Když dostala gól na 2:1, znejistěla. Měli jsme pak ještě dvě situace, že kdybychom byli přesnější, mohli jsme si odvézt bod. Ale pro Slavii by byl výsledek 2:2 krutý."

Slavia Praha - FC Zlín 2:1 (0:0)

Branky: 47. Lingr, 60. Van Buren - 84. vlastní T. Vlček. Rozhodčí: Orel - M. Vlček, Kříž - Zelinka (video). ŽK: Oscar - Cedidla, Janetzký. Diváci: 17.581.

Slavia: O. Kolář - T. Vlček, Ogbu, Holeš - Schranz (73. Tomič), Oscar (65. Ševčík), Zafeiris, Provod - Lingr (65. Jurásek), Jurečka (82. Tijani) - Van Buren (65. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál - Cedidla (57. Ndiaye), Simerský, Didiba, Čelůstka - Janetzký - Reiter, Slončík (57. J. Kolář), Tkáč (80. Černín), Fantiš (57. Dramé) - Žák (57. Vukadinovič). Trenér: Vrba.