Slavia porazila Teplice 5:1

Praha - Fotbalisté pražské Slavie rozdrtili v předehrávce 4. kola první ligy oslabené Teplice 5:1 a částečně odčinili minulou remízu 1:1 s Pardubicemi. Vršovický obhájce titulu poskočil do čela neúplné tabulky před Spartu, která má ale zápas k dobru.

Červenobílí rozhodli o vysoké výhře už do pauzy. Ve druhé minutě otevřel skóre Peter Olayinka, ve 13. minutě zvýšil Nicolae Stanciu a v 26. minutě přidal třetí gól Petar Musa. To už hosté hráli bez vyloučeného Davida Heidenreicha, který dostal ve 20. minutě diskutabilní červenou kartu. Po přestávce se za domácí prosadili ještě Tomáš Holeš a Ladislav Takács, za Teplice snížil z penalty Jakub Mareš. Slávisté se vítězně naladili na úterní úvodní duel 4. předkola Ligy mistrů s Midtjyllandem.

V Edenu se sešla dosud nejvyšší návštěva na české lize od vypuknutí koronavirové pandemie, dorazilo asi 10 tisíc fanoušků. Od září po zmírnění diváckých opatření mohou být stadiony zaplněny více než z poloviny, pokud bude dodrženo rozdělení do sektorů po maximálně 1000 osobách.

Ve slávistické sestavě chyběl zraněný stoper Hovorka, kterého nahradil Zima, v útoku pak tentokrát dostal přednost Musa. Tepličtí nasadili čerstvou posilu Vukadinoviče, jenž v minulosti hrával v Edenu, naopak pro porušení interních pravidel scházel Kučera.

Severočeši se od začátku sympaticky snažili hrát s favoritem otevřenou partii, ale hned v úvodu inkasovali. Za polovinou druhé minuty po Provodově přihrávce vystřelil Olayinka a bránící Heidenreich tečoval míč za Grigara. Domácí záložník dal první gól po zranění a od října.

Na druhé straně po průniku upadl ve vápně hostující Trubač, následně i Řezníček, ale sudí Marek penaltu pro Teplice neodpískal. Ve 13. minutě Pražané zvýšili. Coufal nabil před vápno Stanciuovi a Grigar, který měl zakrytý výhled, inkasoval podruhé.

Tepličtí prožívali hororový úvod. Po 14 minutách musela ze hry kvůli zranění hned dvojice hráčů Nazarov a Řezníček, ve 20. minutě pak Heidenreich nevěřícně kroutil hlavou, když mu sudí Marek za zákrok na unikajícího Musu přísně udělil červenou kartu. Domácí přesilovku využili hned za šest minut. Hostující Mareček poslal naslepo na Grigara špatnou malou domů a Musa se do prázdné branky nemýlil.

Zápas byl prakticky rozhodnutý. Sedm minut po pauze napřáhl za vápnem Holeš a povedenou ranou přidal čtvrtý gól. Po hodině hry se nečekaně dočkali branky i oslabení hosté. Coufal ve vápně fauloval Trubače a Mareš penaltu s přehledem proměnil. V 68. minutě se znovu prosadili domácí. Olayinka podle rozhodčích ještě udržel míč na hřišti a po jeho centru se hlavou prosadil Takács. Slávisté porazili Teplice poosmé za sebou a v lize neprohráli už 16 utkání.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Samozřejmě zápas se pro nás vyvíjel dobře. Dali jsme hned z první střely gól, pak se nám podařilo přidat další branky a soupeř navíc dostal brzy červenou kartu. Okolnosti nám v tom zápase šly na ruku. Je těžké pak ten zápas hodnotit, protože Teplice byly ve složité situaci. My jsme potom měli možnost prostřídat některé hráče a dostat na hřiště ty, kteří tolik nehráli. Některé akce, momenty a pasáže byly z naší strany velmi dobré, v některých momentech jsme se naopak zase špatně rozhodli. Mohli jsme přidat i další góly. Možná koncentrace na dnešní zápas a výkon byla lepší ohledně toho, že se nám to minule (proti Pardubicím) nepovedlo. Cítili jsme, že se potřebujeme vrátit do kolejí, jak jsme vypadali před reprezentační pauzou. V úterý s Midtjyllandem to bude úplně jiný zápas, s jiným soupeřem, s jinými emocemi a tíhou okamžiku."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Chtěli jsme vstoupit aktivně, nechtěli jsme hned z první akce dostat gól. Byla tam taktická chyba. Další složitost nastala, když jsme nepokryli prostor před vápnem a nechali Stanciua vystřelit - 0:2. Hned na to přišla po chybě na půlce červená karta. Utkání se nám začalo hroutit jak domeček z karet už dopoledne, vypadl Kučera. Na začátku se zranili Řezníček, Nazarov, bez čtyř hráčů základu v deseti na Slavii je to složité. Třetí gól jsme jim darovali sami. Půli jsme nějak dohráli a druhou půli kluci odmakali. Posuny a taktickými věcmi jsme Slavii do tolika vyložených šancí nepustili. Sami jsme měli věci, z kterých jsme mohli dát gól, nejen ta penalta."