Slavia podle Provoda Leicester zaskočila svou úrovní

Praha - Fotbalisté Slavie podle záložníka Lukáše Provoda zaskočili Leicester v úvodním bezbrankovém zápase vyřazovací fáze Evropské ligy svou úrovní. Provod věří, že se Pražané od podzimního vyřazení v play off Ligy mistrů s dánským Midtjyllandem výrazně posunuli.

"Tým je vyspělejší. Jsme schopní zvládat takové zápasy. Myslím si, že jsme Leicester možná i trochu zaskočili, že jsme schopní hrát na takové úrovni. V odvetě se na nás určitě připraví, můžeme ale být sebevědomí a jít do zápasu odhodlaně s tím, že budeme chtít dát gól a postoupit," řekl Provod na on-line tiskové konferenci.

Souboj s aktuálně třetím týmem anglické ligy ho ničím nezaskočil. "Leicester byl po ztrátách míče ještě rychlejší, než jsme si ukazovali na videu. Postupem času jsme si na to ale zvykli a bylo to lepší a lepší, i když si myslím, že ztrát mohlo být míň," uvedl čtyřiadvacetiletý český reprezentant.

"Ve druhém poločase se to zlepšilo, Leicester tolik nenapadal. Byli jsme víc na balonu a kdybychom některé situace dořešili trochu líp a podrželi balon v poslední třetině hřiště, tak to mohlo skončit líp. 'Koli' (Kolář) ale chytil fantastickou šanci. Musíme být spokojení s bodem a s výsledkem 0:0, který do odvety vůbec není neřešitelný. Uvidíme, co se bude dít za týden," prohlásil Provod.

Porovnání s vítězem Premier League z roku 2016 si vychutnal. "Leicester má ve středu hřiště hrozně šikovné hráče, snažili jsme se být u nich co nejblíže. Nemohli jsme se připravovat jenom na určité hráče, ale na všechny. Na druhé straně jsme si souboje s nimi hrozně užívali, protože to jsou top hráči z top ligy. To porovnání je pro nás skvělé. Jsme rádi, že takové zápasy můžeme hrát," konstatoval Provod.

V neděli vršovický celek čeká ligový duel v Teplicích. Podle Provoda však pro obhájce titulu nebude těžké zkoncentrovat se na jinou soutěž. "Hlavním cílem je získat další titul. Je to pro nás další důležitý zápas, který bude určitě hodně náročný a soubojový. Musíme se plně soustředit na to, co bude o víkendu a vůbec nekoukat na to, co bude ve čtvrtek v Leicesteru," řekl někdejší hráč Českých Budějovic.